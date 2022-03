Conforme a los criterios de Saber más

“The Adam Project”, la esperada nueva película de Ryan Reynolds, ya está disponible en Netflix y, además de conocidos rostros del cine como Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Zoe Saldana, un nuevo y joven talento se destaca en el elenco. Se trata de Walker Scobell, quien asume el rol de la versión infantil del personaje de Reynolds y que ya viene generado atención por este trabajo.

Curiosamente, esta será la primera película en la carrera de Scobell, de apenas 13 años de edad y quien, hasta antes de este proyecto, solo había hecho teatro en la escuela. Sin embargo, su versatilidad en las audiciones para “El proyecto Adam” lo llevaron a avanzar rápidamente en el proceso de selección hasta un día estar en una prueba de cámara con Ryan Reynolds.

Desde que vio “Deadpool”, por primera vez, a los 7 años, Scobell se memorizó las líneas del personaje y los movimientos de Reynolds, por lo que sin imaginarlo se volvió el indicado para interpretar a su versión más joven en esta nueva película.

Walker Scobell en el estreno de "The Adam Project". (Foto: Netflix)

“Estaba realmente entusiasmado cuando supe que tenía el papel y trabajaría con ellos. Ryan es una de las personas más lindas que jamás conocerás”, contó Scobell a Saltar Intro de “El Comercio” en una entrevista vía Zoom en la que estuvo acompañado de Jennifer Garner, actriz que interpreta a su madre en la gran pantalla.

“Creo que Walker y yo nos llevamos bien desde el inicio. Además, él tiene una madre que lo ama y que lo adora y puedes darte cuenta de cuando alguien es amado por su madre porque lo hace sentirse cómodo con otras madres. La pasamos bien”, explicó la intérprete sobre su joven colega.

Walker Scobell y Jennifer Garner en escena de "The Adam Project". (Foto: Netflix)

Walker, quien sueña con algún día hacer una película con Robert Downey Jr., explica que esta primera experiencia en el cine le ha dejado gratos recuerdos, por la amabilidad de sus famosos colegas. Ryan Reynolds, por ejemplo, le ha dejado varias anécdotas.

“A mí ya se me estaban empezando a caer los dientes (en el rodaje). Ryan me decía: ‘Ya no pierdas más dientes’. Un día hicimos una escena y mi diente estaba colgado como de un hilo y estaba todo morado, como una berenjena, y se cayó... y yo lo escupí hacia él en medio de la escena”, relató el actor, que actualmente es representado por la agencia A3 Artists Talent de West Hollywood, California, y ya tiene un próximo proyecto en camino: “Secret Headquarters” con Owen Wilson y Jesse Williams.

De izquierda a derecha: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo y Shawn Levy en proyección de "The Adam Project". (Foto: Netflix)

VIDEO RELACIONADO :

Ryan Reynolds nos habla de "The Adam Project". (Fuente: Saltar Intro)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: