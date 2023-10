Mientras se alistan para el estreno de los nuevos capítulos de “Betty, la fea”, los actores de la telenovela tienen muchas cosas que hacer. Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la novia de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), produce contenido para su canal de Youtube, el cual lleva su nombre.

Gracias a sus publicaciones, los fans se han enterado de algunos secretos de la trama original. En el episodio del viernes, narró cuáles fueron los ánimos con los que se vivió la grabación de la escena con la modelo invitada Adriana Arboleda.

Para uno de los capítulos de “Yo soy Betty, la fea”, la producción contempló la visita de la presentadora y modelo colombiana Adriana Arboleda. La idea era que visitara Ecomoda como una de las modelos importantes del taller de Hugo Lombardi (Julián Arango). Debido a un malentendido, Marcela (Natalia Ramírez) y Patricia (Lorna Cepeda) pensaban que ella era la amante de Armando.

Adriana Arboleda es una modelo colombiana de 45 años.

En la escena con Adriana Arboleda, la modelo debía ser maltratada por Natalia y Patricia, aunque ellas estaban incurriendo en un error, porque la invitada a la empresa de modas no era lo que pensaban. Además, estaba de visita en la ciudad en compañía de su esposo. Esto se lo dijo Hugo y Marcela se sintió muy avergonzada por la actitud que había tomado con la colombiana.

“Marcela no sabía donde meterse, no le quedó de otra, sino tragarse su orgullo y dignidad y pedirle disculpas. Pero se topa con la Patricia Fernández, que se suelta en prosa y le dice ‘mentirosa’”, comenta Natalia Ramírez en el video publicado en su canal de Youtube.

Las disculpas de Natalia Ramírez a Adriana Arboleda

Como Natalia Ramírez sabía del tono escandaloso de la escena, decidió pedir disculpas de antemano a la modelo Adriana Arboleda, pues no sabía qué tan acostumbrada estaba la invitada a este tipo de intervenciones en la ficción.

“Aunque Adriana sabía que era la ficción, de todas maneras, le pedí disculpas. ‘Me voy a portar ‘regrosera’ contigo, te voy a mirar de lo peor que hay en la vida. Por favor, discúlpame de antemano. No, no te preocupes, sé que así es el personaje, quédate tranquila, me decía ella”, contó Ramírez.

Adriana Arboleta en la escena de "Yo soy Betty, la fea".

Por otro lado, la actriz colombiana también comentó lo divertidas que son las nuevas grabaciones de “Betty, la fea” de Prime Video, la secuela de la telenovela. “Realmente nos divertimos mucho grabando. Pasábamos más de 12 horas juntos, excepto los domingo. En medio del cansancio y de todo lo que implicaba grabar, porque no podíamos demorar mucho, sino no salíamos al aire. No te teníamos todo ese tiempo que tenemos ahora. Y hoy que grabamos otra vez, no se imaginan cómo nos acordamos de todo lo que vivíamos”, agregó.

Finalmente, Ramírez recordó los momentos en que los actores se peleaban durante los días de producción de “Yo soy Betty, la fea” hace años. Contó que algunos días eran para llorar; en su caso, el cansancio era tal que no quería levantarse se sentía vulnerable por las mañanas hasta que se despertaba bien y, luego, iba a trabajar.