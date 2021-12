Conforme a los criterios de Saber más

El año está por terminar y aún no hay un anuncio oficial sobre el estreno de la cuarta temporada de “El marginal”. En octubre pasado, en entrevista con “Saltar Intro”, Nicolás Furtado, el actor que encarna a ‘Diosito’ en la ficción argentina, declaró que el lanzamiento de la serie se daría a finales de 2021 o a principios del 2022 pero hasta la fecha no hay mayor novedad.

Y como si se tratase de una previa que prepara el terreno de un próximo estreno, la cuenta oficial de Instagram Che Netflix publicó un video con un entretenido collage en el que varios miembros del elenco de “El marginal” cantan el pegajoso tema de Sara Hebe, el cual forma parte de la intro de la serie.

“No me puedo, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir...” se les escucha tararear a Juan Minujín, Nico Furtado y Claudio Rissi, el trío protagonista de la ficción argentina. Las reacciones no se hicieron esperar y la pregunta que todos los fans se hacían caía de madura: ¿Cuándo se estrena? Y la respuesta es que aún no se sabe.

Nico Furtado y Juan Minujín durante el rodaje de "El marginal 4".

Cabe destacar que en abril de este año, Underground Producciones, productora de la serie fundada por Sebastián Ortega y luego vendida a Telemundo sostenía que el estreno de “El marginal” llegaría “pronto”. Y un dato importante de este post es que decía que la sería se estrenaría tanto en Telemundo como en Netflix Latinoamérica.

Y es que a pesar de que Underground haya sido vendida a la cadena estadounidense, esta sigue siendo dirigida por el productor argentino, quien a su vez es desde agosto de 2020, Director de Desarrollo de Telemundo Global Studios.

Una espera que se hace larga

En marzo de 2021, año y medio después de la emisión del último capítulo de la tercera temporada, comenzó el rodaje de “El marginal 4″. La noticia la compartió Juan Minujin en sus redes sociales y por él mismo nos enteramos que también se rodó la quinta y última parte.

Lo que vimos en “El marginal 3″

El último capítulo de “El marginal 3″ conectó finalmente con la historia de la primera temporada, vista en 2016. Tres meses después del incendio de Onofre y la fuga de Pastor, los Borges son condenados junto a ‘Colombia’, por los delitos de secuestro, homicidio, robo, entre otros a cadena perpetua. Para ello serán trasladados a un penal de máxima seguridad.

La sorpresa de los tres amigos será ver que quien lidera esta nueva prisión es su archienemigo Pastor.

En cuanto a la trama, se dice que la trama de la cuarta y quinta temporada se centrará en el penal de Puente Viejo. El nuevo “malo” de la historia se llamaría ‘El Mono’, personaje al que se enfrentarían Los Borges y Pastor. Por otro lado, se comenta también que Antín, el director de San Onofre, lograría controlar la nueva cárcel.

Juan Minujín, en pleno rodaje de la temporada 4 de "El marginal".

De porqué no se ha difundido mayores detalles sobre la historia de la cuarta temporada de “El marginal”, Infobae, reveló algunos meses que los actores tienen prohibido revelar la trama, por lo menos hasta que se les permita promocionar la ficción.

Sinopsis oficial de “El marginal 4″

De momento, esta es la trama oficial difundida por Netflix: Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor (Juan Minujín), Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado), vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo, liderado por un cínico director, junto al Mono y su banda, capos de los presos. A esta confrontación se suma la filial local de la Sub21.

DATO

Las tres temporadas de “El marginal” están disponibles en Netflix.

