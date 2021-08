Conforme a los criterios de Saber más

¿Es la nueva “House of cards”? Netflix estrenó su esperada serie de política “El Reino” el pasado 13 de agosto en su plataforma de streaming, protagonizada por Diego Peretti, Chino Darín y Mercedes Morán. Saltar Intro de El Comercio hizo una maratón a full para contarte los detalles.

Esta entrega tiene ocho capítulos, que duran entre 34 y 55 minutos, en los que se combina la religión, la política y unos oscuros secretos. La trama se enfoca en la historia de Emilio Vásquez Pena, un pastor evangélico y candidato a vicepresidente de Argentina, cuyo compañero de fórmula es asesinado durante el cierre de campaña.

Una fiscal bastante acuciosa intenta descifrar el misterio, quién mató al candidato Armando Badajoz y cuáles eran sus motivaciones. En el camino, tanto ella como nosotros, descubriremos qué hay detrás de esta historia.

La fiscal Candia seguirá las pistas que dejó el asesino del candidato Badajoz. (Foto: Netflix)

Lo que leerás a continuación contiene SPOILERS.

¿De qué va la serie?

El pastor Emilio (Diego Peretti) y su esposa Elena (Mercedes Moran) son una pareja que “vive de la fe”, entiéndase de las jugosas ofrendas que reciben de sus fieles. Juntos fundaron la Iglesia de la Luz y son muy influyentes dentro de la comunidad cristiana, por ello fueron invitados a ser parte de la campaña política del candidato a la presidencia Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka), quien en secreto tenía un profundo desprecio por su compañero de fórmula.

Sin embargo, como ya te lo habíamos contado líneas arriba, el candidato presidencial perdió la vida luego de ser acuchillado durante su cierre de campaña, dejando a Emilio en una encrucijada: ¿seguir adelante como el nuevo candidato a la presidencia o regresar a su iglesia?

El pastor Emilio presenció el asesinato de su compañero de fórmula. (Foto: Netflix)

Mientras Emilio evalúa sus opciones, la fiscal Roberta Candia (Nancy Dupláa) descubre que en realidad el pastor era el blanco del ataque, y que el atacante era nada más y nada menos que un integrante de la Iglesia de la Luz que sirve dentro de un albergue de niños. El giro de la investigación toma un nuevo rumbo y ahora se centra en la familia Vázquez Pena, lo cual molesta a la pastora Elena, que se convierte en uno de los principales obstáculos en la investigación y de la candidatura de su esposo.

Sin embargo, hay algo más que molesta a Elena y esta es la presencia del asesor de su esposo Julio Clamens (Chino Darín), su influencia sobre él y la relación que sostiene con su hija Ana (Vera Spinetta), encargada oficialmente de la contabilidad de la iglesia y extraoficialmente del lavado del dinero de sus padres.

En paralelo conoceremos la historia Remigio Cárdenas (Nico García), el asesino de Badajoz, su relación con la Iglesia de la Luz y qué lo motivó a querer asesinar al pastor Emilio. Además, su profunda amistad con Tadeo (Peter Lanzani), miembro de la familia Vázquez Pena y el único creyente sincero, que ayuda a los niños de la calle. Es en estas visitas a los más vulnerables conoce a Jonathan (Uriel Nicolás Díaz), un niño de doce años que tiene “dones” y juega un rol clave en los acontecimientos la serie.

(Foto: Netflix)

Otro personaje clave es Rubén Osorio (Joaquín Furriel), el oscuro asesor de Badajoz, nadie sabe lo que está pensado y tiene generalmente casi todo controlado. Él también conoce el más oscuro secreto del pastor Emilio. El tipo no tiene ni el más mínimo escrúpulo y está dispuesta a mancharse de sangre con tal de que su nuevo candidato asuma la presidencia.

¿Es la nueva “House of Cards”?

No, la diferencia entre tramas es abismal. En “House of Cards”, Frank Underwood ya es un congresista consolidado y una pieza clave del Partido Demócrata desde el inicio. Y vamos viendo cómo mueve las fichas a su conveniencia para convertirse en presidente de la república, no le llega el cargo por pura casualidad, sino que él mismo se abre camino para llegar al poder.

En la serie estadounidense, observamos, además, cómo es la lucha de poderes dentro del mismo gobierno y el rol clave que juegan el congreso, las grandes empresas y otras potencias mundiales dentro de la política. En “El Reino” la trama se centra más en descubrir las motivaciones del asesino para querer acabar con la vida del pastor Emilio y qué secretos le sabe a este hombre supuestamente piadoso.

Una similitud que podemos encontrar es tal vez la similitud de la pastora Elena con Claire y la influencia que ambas tienen con sus esposos. Dos mujeres fuertes que desean el control total y que no tienen reparo de traicionar a sus maridos para conseguirlo. Claire, como presidenta de Estados Unidos, y Elena, como jefa absoluta de la Iglesia de la Luz. Después de eso, nada más.

La pastora Elena es pieza clave en la Iglesia de la Luz y en la vida de su esposo. (Foto: Netflix)

En "House of cards", Robin Wright, personifica a Claire Underwood, primera dama de Estados Unidos y esposa del presidente Frank Underwood (Spacey). (Netflix)





Las actuaciones en la serie argentina son muy buenas y la trama conmueve, pero no convence. Se abordan temas importantes como los abusos a menores dentro de las iglesias y la corrupción tanto en los centros religiosos como en la política, pero mezclar ese guion con chispazos de poderes sobrenaturales, no termina por hacer que la historia sea 100% creíble. Ni el mismo Jesús ni sus apóstoles se lo creerían, la verdad. Parece que habrá segunda temporada, veamos si los guionistas hacen magia, o mejor dicho un milagro.

¿Quién es quién en “El Reino”?

Diego Peretti – Pastor Emilio

Mercedes Morán – Pastora Elena

Vera Spinetta – Ana

Chino Darín – Julio Clamens

Peter Lanzani – Tadeo

Nancy Dupláa – Roberta Candia

Joaquín Furriel – Rubén Osorio

Nico García – Remigio Cárdenas

La ficha

Plataforma: Netflix

Sinopsis: “El Reino cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación. Entre intrigas Emilio intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país”.

Elenco: Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Duplaá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Vera Spinetta, Nico García Hume, Victoria Almeida, Santiago Korovsky, Patricio Aramburu, Alfonso Tort, Diego Gentile, Nestor Guzzini y Daniel Kuzniecka.

Temporada: 1

Capítulos: 8

Guion: Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro.

Dirección: Marcelo Piñeyro, Claudia Piñeiro, Marcelo Miguel Kohan.

Clasificación: 16+

Género: Series de política, siniestro, drama, corrupción.

Calificación del autor: ★★★

