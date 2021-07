Conforme a los criterios de Saber más

Netflix estrenó el 23 de julio la primera parte de “Masters del Universo: Revelación”, la nueva serie animada inspirada en He-Man y los Amos del Universo de 1983.

“Masters of the Universe: Revelation” es una secuela de la serie ochentera, es decir, se centra en historias no resueltas de la producción original dándole lugar a la batalla final de He-Man y Skeletor. Consta de 10 episodios y de dividirá en dos partes.

Sobre la trama, Kevin Smith, su director y showrunner dijo recientemente en entrevista a Entertainment Weekly:

“Narrativamente nuestra serie está planteada como el siguiente episodio de la legendaria serie animada de los 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Es una continuación de esa historia. Vamos a jugar con la mitología y los personajes originales, revisitar y profundizar más en las tramas que quedaron por resolver”.

Y sobre el esperado encuentro entre He-Man y Skeletor, Smith agregó: “Podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que los habíamos visto antes. No es simplemente como si estos dos tipos (He-Man y Skeletor) hayan estado tratando de golpearse durante décadas”.

Nacimiento del proyecto

“Masters of the Universe: Revelation” comenzó a ver la luz a finales de 2019. Ese año, Smith dijo en la convención anual Power-Con de entonces que escribiría la serie junto a Eric Carrasco, Tim Sheridan, Diya Mishra y el co-presentador de Fatman Beyond, Marc Bernardin.

En su momento, Smith reveló que el rediseño del anime actual no se distanciaría tanto del original, lo que dio una tranquilidad a los fans que ansiaban conocer al menos, algún boceto de esta nueva versión.

Teela y Evil Lyn EVIL en una escena del capítulo 1 de " Masters of Universe".

En un tuit de agosto de 2020, Smith explicó que la versión actualizada, a cargo de Powerhouse Animation, es una experiencia completamente diferente y atractiva. Elogió la historia y el arte del programa, diciendo que aunque tiene que pasar por revisiones, ya es un programa fantástico que realmente espera con ansias.

Sobre las novedades que traerá esta nueva entrega de “Masters of the Universe: Revelation”, podemos agregar que se incluirán a personajes como Scare Glow y He-Ro de los juguetes Mattel, los cuales nunca aparecieron en la serie animada original, así como Lt. Andra, quien apareció en los cómics de Star Marvel.

Las voces

La versión en inglés de la serie contará con la voz de Chris Wood (He-Man), Mark Hamill será Skeletor, Lena Headey dará vida a Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar será Teela, Alicia Silverstone será la reina Marlena, Kevin Conroy prestará su voz a Mer-Man y Alan Oppenheimer, una leyenda en la actuación de voz, prestará la suya al personaje de Moss-Man.

La versión original

“He-Man and The Masters of The Universe”, conocida en América Latina como “He-Man y los amos del universo”, fue una serie animada producida por Filmation y se basó en la línea de juguetes creados por Mattel Masters of The Universe.

El programa fue emitido por dos años, de 1983 a 1985 y contó con 180 episodios divididos en dos partes.

La trama original de ““He-Man and The Masters of The Universe” gira en torno al conflicto entre He-Man y el villano Skeletor, en el planeta Eternia. El primero deberá evitar que el segundo conquiste la misteriosa fortaleza del Castillo de Grayskull y lo hará gracias a sus habilidades y poderes así como a la ayuda de una serie de personajes.

La sinopsis de la nueva serie, en palabras de Europa Press describe así la trama que veremos a partir del 23 de julio en Netflix: “La guerra por Eternia culmina en Masters of the Universe: Revelation, una serie animada innovadora y llena de acción que retoma la historia donde los personajes icónicos dejaron hace décadas. Después de una batalla catastrófica entre He-Man y Skeletor, Eternia está fracturada y los Guardianes de Grayskull están dispersos. Y tras décadas de secretos que los destrozaron, depende de Teela reunir a la banda fracturada de héroes para resolver el misterio de la Espada de Poder perdida -en lo que será una carrera contra el tiempo- para restaurar Eternia y evitar el fin del universo”.

Poster del nuevo Masters of Universe.





