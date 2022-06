Recientemente Netflix reveló estrenó el primer adelanto de “Wednesday”, la nueva serie sobre el famoso personaje de “Los locos Addams” y que dirigirá nada menos que Tim Burton.

Compuesta de 8 episodios, esta nueva serie llegará impregnada de misterio sobrenatural y se centrará sobre la mayoría de edad de Wednesday Addams y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore.

En ella veremos los intentos de “Wednesday”, también conocida como Merlina, por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años, y todo eso mientras gestiona sus nuevas y complicadísimas relaciones con el extraño y variopinto alumnado.

El personaje de Wednesday es interpretado por Jenna Ortega, a quien vimos recientemente en “Scream 5″. ¿Pero qué más conocemos sobre esta actriz de origen puertorriqueño y mexicano de 18 años? A continuación, 5 datos que debes conocer de ella antes de que se estrena la serie.





Actriz infantil



En 2013 con solo 10 años de edad, Jenna Ortega ya formaba parte de la película de terror sobrenatural “Insidious: Chapter 2″. Pero no es hasta un año después, cuando interpreta la versión joven de Jane Villanueva en la comedia “Jane the Virgin” (2014-2019) que su nombre comienza a ser reconocido. Esto se acrecienta aún más cuando en 2016 es elegida para interpretar a Harley Diaz en la serie original de Disney Channel “Stuck in the Middle”.

(Izquierda) Jenna Ortega en "Jane the Virgin” (2014-2019) (Derecha) Harley Diaz en la serie original de Disney Channel “Stuck in the Middle” (2016-2018)

Su paso al streaming y el cine



Tras su buena experiencia como chica Disney, Ortega da el salto al streaming cuando es elegida para interpretar a Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, en 2019.

Penn Badgeley y Jenna Ortega en una escena de la segunda temporada de "You". Foto: Beth Dubber/Netflix / Beth Dubber/Netflix

Dos años más tarde interpreta su primer largometraje: “The Fallout”, en el que da vida a una estudiante de secundaria que tiene que lidiar con el trauma emocional que le causado un tiroteo escolar. La actuación de la joven actriz tuvo una críticas positivas.

“The Fallout crea una experiencia emocional innegablemente poderosa anclada en la magistral encarnación del dolor, el trauma y la culpa del sobreviviente de Jenna Ortega”, escribió Audrey Fox de We Live Entertainment.

"La reina del grito"



Su posterior incorporación en películas de terror, como “Scream 5″ haría que Ortega recibiera el apodo de ‘la reina del grito’. Otros filmes de este género con Jenna en el elenco son: “The Babysitter: Killer Queen” (2020) y “X”, una película del género slasher ambientada en 1979, sobre un grupo de jóvenes cineastas que verán peligrar sus vidas cuando intenten hacer una cinta para adultos en una zona rural de Texas.

Jenna Ortega en una escena de "Scream 5".

Jenna Ortega en una escena de "X".

Dakota Fanning, su inspiración







En una entrevista concedida a Collider en 2021, Ortega reconoció que fue la actuación de Dakota Fanning en la película “Man on Fire” (2004), lo que la inspiró a ser actriz. “Después de ver a Dakota, que obviamente tenía tanto talento cuando era joven, decidí que quería ser la versión puertorriqueña de ella”, pensó y solo tenía seis años en aquel entonces.

A favor de los inmigrantes y la comunidad LGTB



Ortega es una activa promotora de campañas a favor de los inmigrantes y miembros de la comunidad LGTB. “Es importante abrazar tu cultura hoy porque hay muchas etnias diferentes en Estados Unidos. Al final del día, eres tú. Tienes que mantenerte fiel a ti mismo y no puedes cambiarte para encajar o hacer que otra persona se sienta cómoda”, declaró la actriz en una entrevista a Teen Vogue en 2016.

Sobre su próximo protagónico en “Wednesday”, Jenna Ortega, en una entrevista concedida a The Hollywoord Reporter en enero de este año, ha calificado esta experiencia de loca y desafiante.

Ha sido una experiencia bastante loca. He tenido la suerte de tener la oportunidad de trabajar con un director icónico que resulta ser uno de los directores más dulces con los que he trabajado, y también el más orientado a los detalles. Ponerme en la piel de alguien que es un poco más excéntrico y aterrador ha sido realmente emocionante para mí y definitivamente un desafío, especialmente con un personaje tan querido, realmente quiero cuidarla y hacerle justicia”, dijo.

OTROS DATOS… Sobre "Wednesday"



-Wednesday es un personaje creado por el dibujante estadounidense Charles Addams en su historieta “The Addams Family” en 1937.

-Además de “Wednesday”, este personaje es conocido como Miércoles, en español y “Merlina” en América Latina.

-El estreno de la serie de Netflix está previsto para este año, posiblemente en el segundo semestre de 2022.

-Además de Ortega, completan el elenco de “Wednesday” Catherine Zeta-Jones (Morticia) Luis Guzmán “Homero Addams”, Isaac Ordonez como “Pugsley Addams” (Pericles), Victor Dorobantu (Dedos) y George Burcea como “Largo”.

