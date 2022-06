Un nuevo mal acecha en la temporada 4 de “Stranger Things”, se trata de Vecna, una criatura oscura y poderosa que saldrá del Upside Down para causar más de un problema a los habitantes de Hawkings.

“Vecna es un horror psicológico que no creo que hayamos visto realmente”, dijo David Harbour (Jim Hopper) a Variety. “The Upside Down ha sido este mundo del salvaje oeste donde hay criaturas corriendo, hay violencia, pero nunca hemos visto algo tan calculado y psicológicamente malvado como esto. Eso es emocionante porque es un verdadero gran mal que hemos necesitado en la serie”.

Vecna en una escena de la cuarta temporada de "Stranger Things". / Courtesy of Netflix

El actor detrás de Vecna

En el capítulo 7 de la cuarta temporada, el último del VOLUMEN 1, se revela que Vecna es en realidad el paciente número 1 del laboratorio de experimentación del Dr. Martin Brenner. En esta parte de la historia se explica también que él fue quien mató a una serie de niños de ese lugar y no Once como se creyó inicialmente.

En entrevista con Variety, Jamie Campbell Bower, el actor que da vida a Vecna o a One explicó sus primeros contactos con este villano del que todo mundo habla. Este dijo que cuando audicionó para el papel por primera vez, no le dijeron nada. De hecho, ni siquiera le enviaron guiones.

“Primero obtuve dos juegos de lados, uno de ‘Primal Fear’ y otro de ‘Hellraiser’”, dijo Bower a Variety. “No tenía idea de qué era este personaje; No me enviaron ningún material del programa”.

Millie Bobby Brown como Eleven y Jamie Campbell Bower como Peter Ballard en una escena de la cuarta temporada de STRANGER THINGS. / Courtesy of Netflix

Como gran admirador de “Stranger Things” y de los creadores Matt y Ross Duffer, inmediatamente grabó su audición en una cinta. Cuando finalmente lo llamaron, le enviaron “lados ficticios” para mostrarle un poco más del personaje.

“Me volví loco por, como, dos días. En mi apartamento, puse una foto de Will Byers en el medio, y luego todos los demás personajes a su alrededor, y luego hice un mapa mental al estilo de Claire Danes de ‘Homeland’ de quién pensaba que era esta persona. Me retiré de eso después de dos días, y pensé, eso se siente un poco bien”, contó. “Entonces tomé una foto, y luego imprimí todas las fotos y las puse en esta pequeña carpeta, y luego recibí una llamada telefónica diciendo que Matt y Ross querían conocerse”.

Una vez reunido con los creadores de la serie, Campbell Bower les mostró la carpeta que había armado. “Creo que podrían haber estado bromeando conmigo. Así que les presenté esto y luego lo hojeamos. Me miraron después de revisarlo y dijeron: ‘¿Te han dado los guiones?’ Yo estaba como, ‘No, honestamente, todo lo que me han dado son tus lados ficticios y los dos lados del programa’”, explicó.

Entonces le dijeron: ‘Esto es literalmente perfecto. Todo lo que has conseguido aquí es perfecto. Tus referencias son perfectas. La inspiración es perfecta. ¿Te importa si te mostramos algunas referencias visuales más que tenemos y lo que estamos pensando, y te contamos un poco más sobre el personaje?’ Creo que en ese momento, sabían que no estaba completamente loco”.

Vecna en una escena de la cuarta temporada de "Stranger Things". / Courtesy of Netflix

Lo que siguió fue una gran noticia para el actor, consiguió el papel, por el que como él mismo lo revela, se obsesionó mucho y la pandemia fue un tiempo importante que le permitió construir el personaje.

“Para Vecna, existe este profundo, profundo, profundo resentimiento. Es su combustible, así que realmente tuve que aprovechar eso, y no me considero alguien que se aferre al resentimiento. Entonces, desenterrar eso dentro de mí fue bastante”, dijo Bower, quien decidió durante al menos cuatro días antes de filmar algo, no hablar con nadie que no fuera miembro de la serie.

Caminar por las calles de Atlanta a las 2 de la mañana hablando solo, por ejemplo, se volvió parte de la preparación del personaje. l

DATO El primer volumen de "Stranger Things" se estrenará el 27 de mayo y el segundo el 1 de julio







