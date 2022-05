“Stranger Things 4” de Netflix es un triunfo en tono y narración, con múltiples tramas desarrolladas al mismo tiempo, donde cada una brilla con luz propia. Eso es lo que me gustaría escribir, pero no es del todo exacto. Casi todas las tramas mantienen el atractivo e interés al nivel de lo que se esperaría luego de tres años desde el estreno de la tercera temporada. El problema ocurre con el hilo narrativo de quien, se supone, es uno de los personajes principales.

Stranger Things 4 La premisa Al año siguiente de la tragedia del Starcourt Mall, producto de la infiltración soviética en el pueblo de Hawkins, el elenco principal se divide en tres grupos, en tres partes distintas del país, pero las historias prometen unirse por unos hechos macabros que ocurren entorno al nuevo enemigo, Vecna.

De regreso a los 80

El punto fuerte de la serie continúa siendo el inteligente uso de la nostalgia para narrar. En esta ocasión, la trama tiene inspiración en el “Pánico Satánico” de los años 80, donde se acusó sin fundamento a grupos de supuesta adoración demoníaca de corromper a la juventud y realizar sacrificios humanos. Si bien crímenes siniestros han abundado en Estados Unidos, su vinculación al satanismo nunca fue comprobada. Pero eso no detuvo a los medios de vincular ambos temas en los informes periodísticos; e incluso meter en el mismo saco al juego “Calabozos y dragones” que tanto aman los personajes de este show.

Por el lado de los personajes, el desarrollo de estos es, más bien, irregular. No todos crecen en todo momento, pero sí mantienen un equilibrio donde el dinamismo es prioridad. ¿Qué personajes son los mejores de los primeros seis episodios? Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyee), Robin Buckley (Maya Hawke), Jim Hopper (David Harbour) y Steve Harington (Joe Keery). De todos estos personajes, tres destacan por lo coherente de sus arcos: Lucas, cuya motivación es muy humana y puede comprenderla cualquiera que haya sido el “paria” del colegio; Will, cuyo arco de descubrimiento personal dialoga mucho con la actualidad; y Nancy, que al estar alejada de Jonathan destaca como nunca antes.

Por su parte, mantienen escaso desarrollo, aunque no por ello tienen historias aburridas, Jonathan Byers (Charlie Heaton), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Joyce Byers (Winona Ryder). El problema mayúsculo, la última rueda del coche en desarrollo, es la de Eleven (Millie Bobby Brown).

"Stranger Things". Joyce Wheeler (Winona Ryder) y Murray Bauman (Brett Gelman) en una escena clave de la temporada 4. / netflix

El problema de la serie

El caso de Eleven es el mayor problema de la temporada. No solo tiene plot manido, el cual pudo resolverse de manera más trabajada; pero en este caso se ejecuta con tan poca gracia, que no provoca nada salvo pena. El final de esta trama es, al mismo tiempo, el inicio de algo más; que se supone es el momento de inflexión para el personaje, pero en la práctica representa una regresión.

Si Eleven brilló en esta serie fue por el cómo abrió su corazón luego de vivir años en cautiverio; el personaje es lo que es por este viaje de autodescubrimiento, cuando pasó a ser una adolescente como cualquier otra. Esta trama tuvo éxito gracias a Brown, cuyo comprobado talento actoral ha vuelto uno de los rostros más reconocibles del Hollywood joven; pero no fue solo por ella, sino gracias a las interacciones que tuvo con el resto del elenco. Ningún personaje existe en el vacío y Eleven no es excepción.

Pero la historia, cuando no le da una trama cautivante, insiste en mantenerla aislada del elenco principal, lo cual fue el gran problema de la segunda temporada. Solo que en dicha temporada por lo menos creció como personaje gracias a Hopper. Este aislamiento obedece más a un capricho de guion que a desarrollo orgánico, y no es exclusivo de esta serie. “Stranger Things” cae en el mismo tópico que tan bien conocen los fans del manga y el anime; que en los años 90 esperaban que Goku terminara su entrenamiento con Kaio (“Dragon Ball”) antes de enfrentar a los saiyas. Es una pena, pues Brown ofrece su mejor trabajo y si el texto no está a la altura, nada puede hacerse.

¿Lo mejor está por venir?

En esta cuarta y penúltima temporada, “Stranger Things” no escatima en impacto. Ocurren cosas que no esperarías ver en esta serie, que dentro del pseudoterror que la caracteriza nunca había sido tan violenta. Cuando conversé con los creadores, me dijeron que estos episodios tienen inspiración en “Pesadilla en Elm Street”; lo cual es bastante preciso. Pero también hay elementos de películas de espionaje, así como de dramas adolescentes.

Llama la atención cuánto duran los capítulos, pues cada uno de los vistos para esta crítica superó la hora de duración. Esto no afecta el ritmo. Es más, pareciera que los episodios son bastante cortos por la velocidad con la que se desarrollan las tramas; que son varias y compiten una con otra por cuál es la más intensa. Por eso mismo, incluso si uno de estos hilos narrativos decae (como el de Eleven), el resto de la serie avanza con tan buen ritmo que el problema no llega a mayores. En particular, el cuarto episodio es tan trepidante que parece un final de temporada.

Aun me falta ver el séptimo episodio, tras el cual “Stranger Things 4″ entra en pausa hasta julio, cuando volverá con dos nuevos episodios; bastante extensos también (el último de la temporada durará más de dos horas). Tal y como está, esta temporada es un triunfo y el tiempo extra es suficiente para que los puntos flojos tengan su merecida redención.

CALIFICACIÓN

4 estrellas de 5

Vecna, el enemigo de la temporada. / netflix