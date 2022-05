Con envoltura de nostalgia, “Stranger Things” es una serie compacta donde no hay personajes que sobren. Como si fuera un concierto de covers, los tópicos ochenteros vuelven; pero ya sin la ingenuidad de la época. La fórmula está de vuelta con el estreno de su cuarta temporada, momento ideal para recordar los mejores hits de esta serie.

PUESTO 10: CELOS

Durante toda su vida Eleven (Millie Bobby Brown) ha tenido que hacer lo que se espera de ella, sea no resistirse a experimentos o quedarse en casa, donde está protegida de sus enemigos.

Cuando huye en la temporada 2 lo hace para buscar al chico que le gusta, Mike, a quien encuentra con alguien más. Eleven ya había usado sus poderes para beneficio propio, sea para salvarse o salvar a alguien más, y verla en un acto tan personal como dañar a alguien por celos le da una muy necesaria capa de humanidad al personaje.

PUESTO 9: NO TE METAS CON JIM

Eleven es uno de los personajes de “Stranger Things” de los que más se hizo cosplay, pero el jefe de Policía Jim Hopper (David) es otro. La relación que la serie construye entre ambos es uno de los mayores logros de la segunda temporada.

Esta dinámica de padre e hija no empieza de la nada. Lo que rompe el hielo es la canción “You Don’t Mess Around with Jim”; que interpreta al pie de la letra el cliché (efectivo en este caso) de que la música puede resolver cualquier problema.

David Harbour y Millie Bobby Brown en "Stranger Things" / Netflix

PUESTO 8: DUSTIN Y SUZIE

En la tercera temporada un nuevo elemento se integra al drama: los niños ya son adolescentes y experimentan muchos cambios a causa de eso. El unido grupo de amigos empieza a separarse por sus respectivas relaciones amorosas y todos creemos que Dustin ha decidido inventarse un romance para no quedar fuera. Sin embargo, al cierre, se produce un giro inesperado y tierno.

Suzie, la muchacha que Dustin dijo haber conocido en un campamento, era real y no solo eso: ambos tienen sus propios códigos, como una canción que aparece para quebrar un poco la tensión de tener que cerrar ya la puerta del ‘Upside Down’. El dueto de “The Neverending Story” se convirtió en uno de los más buscados en YouTube. Sin duda, el final del mundo puede esperar cuando estos dos cantan.

PUESTO 7: ÚLTIMO BAILE

Otra narrativa repetida hasta el hartazgo es que, no importa cuán imposible que parezca algo, puedes conseguirlo si te esfuerzas y tienes valor. Convencido de poder bailar con alguna chica, Dustin (Gaten Matarazzo) llega al gimnasio de la escuela con el peinado de moda, un terno impecable y la actitud de los que se saben ganadores.

Como la primera chica lo rechaza, prueba con otra. Y otra. Y otra. Mientras que la noche le sonríe a Mike, Will y Lucas; Dustin queda en la banca derrotado y en lágrimas... hasta que Nancy Wheeler lo saca a bailar y le dice al muchacho lo que él necesita escuchar en ese momento.

Natalia Dyer y Gate Matarazzo en "Stranger Things" / Netflix

PUESTO 6: BOB NEWBY, SUPERHÉROE

Una buena persona. Esa es la forma más precisa para describir a Bob Newby (Sean Astin), fundador del club de audio y video de Hawkins, trabajador modelo en RadioShack y nerd mayor. Sus escenas se mueven entre lo entrañable y divertido, sin ser un payaso.

Eventualmente él, Hopper y Joyce terminan en el laboratorio de Hawkins; del cual necesitan escapar. Bob, a quien ya le habíamos tomado cariño, es el único con suficiente conocimiento en software para revertir el cierre automático de la sede. Esto lo pone en peligro mortal por unos minutos y, cuando pensaba estar a salvo, muere devorado por las criaturas del Mundo Invertido. Nunca te olvidaremos, Bob.

Sean Astin y Winona Ryder en "Stranger Things" / Netflix

PUESTO 5: ROBIN SALE DEL CLÓSET

Todavía recuperándose de los alucinógenos que les inyectaron los rusos y tras lograr una impresionante huida de su base, Robin y Steve tienen una conversación de esas que solo puedes tener con alguien que ha logrado tocar tu corazón. Robin le pregunta al que hasta hace poco era solo su poco eficiente y muy presuntuoso compañero en la heladería Scoops Ahoy si alguna vez se había enamorado y terminará, sin querer, descubriendo que el joven ha empezado a olvidar a su amada Nancy gracias a ella.

Sin embargo, Robin tenía un ‘crush’ en la escuela y no era precisamente por Steve, como él llegó a creer, sino por una chica que sí se moría por él. Una de las mejores escenas de la temporada 3.

PUESTO 4: DUSTIN Y STEVE

Steve Harrington (Joe Keery) empezó en la serie con el pie izquierdo, el típico chico malo que parecía irredimible... hasta que se redime. En la segunda temporada entabló amistad con Dustin, que ya era un favorito, y por ello la serie fue mejor.

Cerebro y músculo, humor y estilo. Sus escenas juntos son tan geniales que no haberlos mostrado en esta dinámica desde la primera temporada es un crimen. Y por lo poco que sabemos de la temporada 3, veremos más de ambos haciendo lo mejor que saben.

Joe Keery y Gaten Matarazzo en "Stranger Things" / Netflix

PUESTO 3: ERICA SE INFILTRA EN UNA BASE RUSA

En las primeras dos temporadas de “Stranger Things”, Erica, la hermanita pequeña de Lucas, solo aparecía para hacer algunas bromas sobre lo ‘nerds’ que eran su hermano y sus amigos. En la tercera temporada sus apariciones crecen y la convierten en un personaje central que ayuda a poner cuotas de humor allí cuando se necesitan.

Además, la pequeña lidera la valiente infiltración que planean Dustin, Steve y Robin a una base secreta rusa, porque nadie es más patriota que esta joven. Después de todo, como indica su ya icónica frase, “no puedes deletrear América sin Erica”.

Priah Ferguson es Erica en "Stranger Things" / Netflix

PUETO 2: LA CARTA DE HOPPER

La segunda temporada termina con la partida de algunos personajes clave. Además de la muerte de Bob Newby (Sean Astin), Hopper se sacrifica para poder cerrar el ‘Upside Down’. El momento más emotivo llega cuando Joyce (Winona Ryder) decide entregarle a su hija adoptiva, ‘Eleven’, una carta que escribió para poder tener un diálogo padre-hija con ella.

Y es que en los primeros episodios de esta temporada, la antes obediente Jane ya no quiere hacerle más caso al policía, quien ve cómo su paz se perturba con cada aparición de Mike (Finn Wolfhard), el flamante novio, en la habitación de la adolescente ‘Eleven’.

“Sigue creciendo, no dejes que te detenga. Equivócate, aprende de tus errores. Y cuando la vida te hiera, porque lo hará, recuerda el dolor, el dolor es bueno, significa que has salido de tu cueva”, escribió ‘Hopper’ para cerrar con el inolvidable: “Pero, por favor, si no fuera mucha molestia, por la salud de tu pobre padre, mantén la puerta abierta 3 pulgadas”.

PUESTO 1: BILLY SALVA A ELEVEN

Apareció como el ‘bully’ de la temporada, pero se despidió como uno de los héroes. Billy (Dacre Montgomery), el fortachón hermano de Max, fue el elegido para ser el poseído por el ‘Mind Flayer’ y dirigir su ejercito de humanos en favor de las criaturas del ‘Upside Down’. Y aunque casi logra exterminar a nuestra querida pandilla protagónica, ‘Eleven’ logra hacerlo conectar con su parte humana, con los recuerdos más cálidos de su infancia, para en un momento clave ponerle freno a la bestia y salvar a todos, incluida a la pequeña Max.

BONUS: EL CALVARIO DE WILL

Más que un personaje, en la primera temporada de “Stranger Things” Will Byers (Noah Schnapp) fue un recurso narrativo para mover la historia, ni siquiera formó parte del elenco regular. Pero esto cambió en la temporada 2, donde fue eje central.

Mientras en la temporada 1 Millie Bobby Brown y Winona Ryder fueron las grandes estrellas, en la temporada 2 Noah Schnapp brilló por sus performances de sufrimiento extremo y/o valor. Merecemos ver más de su talento en los nuevos episodios.

Noah Schnapp en "Stranger Things" / Netflix

