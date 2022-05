Este 27 de mayo, Netflix estrena la esperada cuarta temporada de “Stranger Things” y no hay duda que uno de los personajes más queridos y que mayor expectativa tiene en cada entrega es el de Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown.

Oriunda de España, la actriz de 18 años es actualmente una de las figuras más fuertes de Hollywood, no solo por las producciones que protagoniza sino por su perfil filántropo. Desde 2018 se unió a Olivia Hope Foundation, la cual financia terapias innovadoras para tratamientos contra el cáncer infantil. Ese mismo año, Millie Bobby Brown se hizo embajadora de buena voluntad de Unicef.

INICIOS



Nacida en España al igual que sus tres hermanos, Millie se mudó a Bournemouth (Dorset-Inglaterra) a los cuatro años y después, a los 6, a Orlando (Florida). En esta ciudad es donde es descubierta por un agente de Hollywood durante sus clases de actuación, baile y canto.

Así, en 2013, a los 9 años de edad, la actriz debuta como una joven Alicia en “Once Upon a Time in Wonderland”, una serie derivada de “Once Upon a Time”, producida y transmitida en ABC.





Al año siguiente, Millie protagoniza el drama televisivo de BBC “America Intruders”, una serie de misterio sobrenatural donde interpreta a Madison O’Donnell.

Millie Bobbie Brown en "Intruders", una serie de misterio sobrenatural de 2014.

Ese mismo año, es elegida para darle vida a Rachel Barnes, una niña sociópata, en la serie NCIS.

Millie Bobby Brown en NCIS, en 2014.

Desde entonces, la actriz no paró de trabajar. En 2015, interpretó a Lizzie en la serie “Modern Family” y luego fue elegida como Ruby para el capítulo 15 de la temporada 11 de “Grey’s Anatomy” llamado “I Feel the Earth Move”.

STRANGER THINGS Su espaldarazo al éxito



Si bien la carrera de Millie iba en ascenso, no fue hasta un año después, en 2016, que esta despegó y de qué manera. La actriz, entonces de 12 años, fue elegida para formar parte del elenco infantil de “Stranger Things”, una serie suspenso y ciencia ficción ambientada en los ochentas y protagonizada por Winona Ryder y David Harbour.

La serie, producida y transmitida en Netflix ese año, no tardó en convertirse en una de las favoritas de la plataforma y convirtió a sus protagonistas, sobre todo a su elenco infantil, en jóvenes estrellas. Entre este grupo, destacó Millie, con su papel de Eleven.

Noah Schnapp junto a Millie Bobby Brown, en sus inicios en "Stranger Things".

Las críticas positivas no le fueron ajenas a “Stranger Things”. Por ejemplo, Rotten Tomatoes le dio una calificación del 95%, basado en 55 reseñas con una puntuación media de 8,5/10.

Emily Nussbaum de The New Yorker escribió en ese entonces: “Es una narración asombrosamente eficiente, ocho horas que pasan en un abrir y cerrar de ojos, incluso con personajes menores que consiguen un diálogo agudo, humor negro o momentos de patetismo”.

En ese sentido, los premios y reconocimientos no podían faltarle a “Stranger Things”. La serie has sido nominada desde entonces, al premio Grammy, el Globo de Oro, el Critics Awards, entre otros. Entre esta serie de galardones, destaca su nominación al SAG y el Emmy en 2017 como Mejor actriz dramática.

Noah Schnapp (L) y Millie Bobby Brown en la presentación de la cuarta temporada de "Stranger Things" en New York City, el pasado 14 de mayo. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

CINE



El paso de Millie Bobby Brown por el cine no ha sido para nada menos brillante que el televisivo. En 2019, protagoniza “Godzilla: King of the Monsters”, la secuela de la película de 2014 junto a Kyle Chandler, Vera Farmiga, entre otros actores.

Millie Bobby Brown en una escena de "Godzilla: King of the Monsters".

El 2020 seguirían los éxitos, la actriz protagoniza junto a Henry Cavill, la película “Enola Holmes”, una adaptación basada en la serie de libros “Las aventuras de Enola Holmes” de Nancy Springer.

Henry Cavill y Millie Bobby Brown en una escena de "The Enola Holmes Mysteries".

Un año después, Brown volvería a la piel de su personaje Madison Rusell en “Godzilla vs. Kong”, estrenada en 2021.

Para este año, además del estreno de la cuarta temporada de “Stranger Things”, Millie estrenará la secuela de “Enola Holmes” en Netflix.

Millie Bobby Brown como Eleven en una escena de "Stranger Things". / Courtesy of Netflix

EL DATO:

Millie Bobby Brown nació en España, aunque toda su familia es de origen británico. A pesar de haber pasado parte de su infancia en Marbella, el hecho de que sus padres decidieran pronto volver a Inglaterra hizo que se olvidé lo que había aprendido de la lengua española. “Yo no hablo español. Lo perdí cuando tenía unos 4 años y nos mudamos de regreso a Inglaterra. Hablaba español fácilmente, incluso mejor que el inglés, pero luego fui a una escuela de inglés y lo perdí todo”, contó la actriz en su momento.

De hecho, actualmente la única frase que Millie puede decir con fluidez en español es: “Hola, mi nombre es Millie Bobby Brown”, como se aprecia en este video:

