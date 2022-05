Conoce más

Una serie que ya se acaba

-“Stranger Things 4: volumen 1″, se estrena el viernes 27 de mayo. Tiene siete episodios. El segundo volumen llega el 1 de julio, solo dos episodios, donde el último tendrá una duración superior a dos horas.

-De acuerdo al diario The Wall Street Journal, cada episodio de la cuarta temporada de “Stranger Things” le cuesta US$ 30 millones a Netflix. Toda la temporada tendría un costo de US$ 270 millones.

-Aun no hay fecha de estreno para la quinta y última temporada.