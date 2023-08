Tantas veces te lo pedimos, Netflix, y hoy los fans de “One Piece” nos hemos visto recompensados. El ‘live action’ del anime, supervisado por el mismísimo Eiichiro Oda, adapta con fidelidad muchos de los elementos más icónicos de la saga sin dejar de lado lo que es en sí, una adaptación. Y es que, aunque hayan algunos cambios un tanto notorios, se siente el aura que llevó al manga y al anime a encumbrarse. Esta es nuestra reseña.

Para poder analizar los puntos principales, me enfocaré en cinco claves: la historia, la fidelidad a la historia original, las actuaciones, el diseño de producción y, finalmente, el apartado musical. Sin más, vamos con el primer punto:

La historia del ‘live action’ de “One Piece”

Ya sabíamos cuales eran los arcos que el ‘live action’ iba a adaptar, que iban desde “Romance Dawn” hasta “Arlong Park” (ya que teníamos hasta a los actores confirmados de este arco), con lo que se conformaba todo lo que es nombrado como la “Saga del East Blue”, el camino de Luffy para ser el rey de los piratas.

Es aquí donde surgió mi primer temor como fan. ¿Qué tipo de cambios habrán? ¿Qué eliminarán? Netflix nos ha tenido en vilo con adaptaciones de programas animados como “Death Note”, que alimentaron la preocupación de cara a “One Piece”. Pero es aquí donde se notó la mano del mismísimo Eiichiro Oda, ya que no han quitado cosas verdaderamente importantes (excepto una de un querido perro pero nos dan una referencia muy bonita que los que son fans entenderán y unas peleas que fueron increíbles en el anime), sino escenas que podrían ser pasadas sin problema alguno; sin embargo, han hecho variaciones que dejarán a más de uno sorprendido y que también dará mucho qué hablar ya sea positiva o negativamente. Es más, este ‘live action’ no se siente como una historia narrada desde el punto de vista de Luffy y sus nakamas, también desde la perspectiva de Koby, lo que nos da a entender al punto al que Oda quiere llegar actualmente en el manga. Más allá de eso, la historia está muy buena y es fiel a “One Piece”.

Eiichiro Oda ha supervisado la adaptación de su famoso manga "One Piece" (Foto: Netflix)

Lo que sí es criticable, pero hasta cierto punto entendible, es la transición que se hace de isla a isla y de villano a villano ya que con solo ocho episodios en su haber, se ha tenido que correr por momentos para no perder la atención de los espectadores. Lo que sí agradezco es que, dentro de la propia historia de “One Piece”, hayan colocado algunas cosas que no salían en el anime y que sí estaban en el manga (los fans de Zoro entenderán).

Fidelidad

El ‘live action’ de “One Piece” no pierde la esencia.

Sí, han habido algunos cambios notorios en la parte de la historia y el proceso de adaptabilidad le puede costar a algunos, pero esto queda de lado conforme van avanzando los capítulos ya que la serie va en mejoría con cada episodio, siendo este un punto clave al momento de dar la calificación final.

Hay algunas cositas dentro de la historia que tornan un rumbo que podría no agradarle a los fans aunque para los que se adentran al mundo de “One Piece”, esto pasará como algo normal.

En sí, el ‘live action’ de “One Piece” mantiene mucho su fidelidad con respecto al manga y al anime. Cambian cosas, sí, pero nada a lo que nos podamos acostumbrar sin problema alguno. Es más, diría que veas la serie como un nuevo fan, adentrándote a una historia que no conocías.

Actuación

Hace unos días, Netflix compartió un video en el que se puede ver a Iñaki Godoy llegando a la casa del creador de “One Piece”, Eiichiro Oda, para hablar con él respecto al estreno. Y este le dijo algo que es muy cierto: él es Luffy. Al menos ahora mismo no se me ocurre otro actor que pueda representar tan bien al capitán de los sombrero de paja.

Por otra parte, todos los que están en la tripulación de los sombrero de paja hacen un trabajo excelente. Mackenyu adapta la seriedad de Zoro con un toque sutil de risa y ridiculez que lo caracteriza, regalándonos escenas de peleas con espadas únicas, así como también Taz Skylar como Sanji. Se nota la preparación que han tenido para encarnar a estos personajes, Jacob Romero Gibson no resalta en totalidad ya que el propio papel de Usopp no es resaltar en extremo pero sí momentos puntuales, aunque la que se lleva los aplausos es, sin duda alguna, Emily Rudd.

Una de las preocupaciones principales de los fans era Nami, pero después de ver cómo es que Emily Rudd representó a la navegante Mugiwara, podemos decir que el papel está en muy buenas manos. Tonos de seriedad, diversión y más, en especial ese momento tan icónico en Arlong Park que todos esperan ver. Ella es la MVP de los sombrero de paja.

Emily Rudd es una parte muy importante del live action de "One Piece". (Foto: Netflix)

Sin ir muy lejos, hay otras actuaciones sobresalientes pero si tuviese que nombrar a alguien que también se ‘roba’ el show, sin duda alguna, es capitán Buggy. Jeff Ward, actor que hace de Buggy, es un calco total del anime y manga. Un punto resaltante a tomar en cuenta.

Se nota cómo le han dado cariño a cada uno de los personajes que estos representan. Y es que “One Piece” no solamente se centra en personajes principales, también resalta la construcción de personajes secundarios que tranquilamente podrían ser principales.

Diseño de producción del live action de “One Piece”

Este es, quizá, el punto más resaltante e increíble del ‘live action’ de “One Piece”.

Con un presupuesto altísimo, que supera incluso el de la última temporada de “Game of Thrones” (OP tuvo alrededor de 17 millones de dólares, mientras que GOT lo hizo con 14 millones cada capítulo), “One Piece” tuvo de todo para sacar adelante una producción en la que se pueda construir un mundo totalmente nuevo y bizarro.

“One Piece” es una historia aparte, que combina todos los sucesos antiguos de piratas con algo de modernidad (no quiero spoilear el arco de Egghead), por lo que la construcción de cada uno de los lugares en donde pasan los hechos del anime y manga, no iba a ser algo sencillo; sin embargo, lo lograron y de una manera espectacular.

El Baratie es uno de los lugares principales por los que transcurre la historia de "One Piece". (Foto: Netflix)

El aura de “One Piece” se siente desde el inicio cuando ves todo lo que han hecho. Locaciones, mar, planos, hay muchas cosas que le hacen honor a la historia original.

El apartado musical de “One Piece”

Sé que estamos inmiscuidos en una historia de piratas en la vida real, sé que estamos en un mundo muy distinto y sé que estamos acostumbrados a escuchar música pirata muy distinta a la que ponen en “One Piece”, pero la música que tiene el anime va directo al corazón.

Tanaka Kouhei fue el compositor del anime de “One Piece” y se notaba mucho el sentimiento en cada pieza y, ojo, no desmerezco el trabajo de Sonya Belousova ni el de Giona Ostinelli, que son las compositoras del ‘live action’, pero tiene un tono completamente distinto (aunque esto quizá le guste a los que recién inicien su historia en “One Piece”).

La canción que hicieron Sonya Belousova en colaboración con la cantante Aurora, representa perfectamente el sentir de Nami en el live action.

Lo que sí es de resaltar, es la música con la que enganchan al cierre de cada episodio, un acierto total porque te deja con ganas de ver mucho más.

Resumen

¿Es “One Piece” la mejor adaptación de un anime al ‘live action’? La respuesta es complicada.

Podría decir que “One Piece” es el mejor ‘live action’ de Netflix de un anime, recordando los nefastos debuts de entregas míticas como “Cowboy Bebop” o “Death Note”. De este último hubo grandes expectativas y no ls colmaron. Pero para competir en el tema de ‘live actions’, este se codea con los mejores, “Rurouni Kenshin: Samurai X” y “Bleach”.

La serie de “One Piece” es totalmente recomendable y más si quieres entrar a este mundo tan nombrado, de más de 1000 capítulos de anime, casi 1100 del manga, es la puerta de entrada a un mundo del que quizá ya no quieras salir. De 5 estrellas le doy 4.

Pd: lo que sí no le perdono a Netflix es que NO TENGA OPENING, ¿cómo no va a tener opening el ‘live action’ de “One Piece”? Ese es un punto muy bajo.

