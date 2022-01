Conforme a los criterios de Saber más

En una entrevista al portal de entretenimiento mexicano Quién, Sergio Mayer Mori confirmó su indiferencia hacia “Rebelde”, la serie que protagoniza y que estrenó su primera temporada en los primeros días de Enero en Netflix. El hijo de Bárbara Mori aclaró que el único interés que lo movió a ser parte de la ficción mexicana era el económico pues “Necesitaba trabajar” para pagar los gastos de su hija de cinco años de edad.

Las palabras de Mayer Mori llegan meses después de unas desafortunadas declaraciones hechas por el joven de 23 años de edad en las que reveló “odiar” la música de Rebelde.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar (las canciones) por contrato, pero odio RBD... No me gustan las canciones, nunca vi el coso este… esa es la realidad” explicó Sergio Mayer Mori en mayo del 2021, lo que desató la furia de la gran legión de fans del grupo musical mexicano.

Horas después, el Mayer Mori se vio obligado a pedir disculpas por estas declaraciones y usó su cuenta de Instagram, para hacerlo.

“Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”, escribió en aquel entonces.

Sergio Mayer Mori

LO QUE DIJO AHORA

En las mencionadas declaraciones de Mayer Mori a Quien, este dijo: “Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

Sergio Mayer Mori en una escena de "Rebelde". Foto: Netflix

En otro momento de la charla, el actor que interpreta a Esteban Torres en “Rebelde” explica: “Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”.

“Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, agregó.

Mayer Mori dijo también estar enfocado en su carrera como cantante y aunque siente agradecimiento por la oportunidad de haber pertenecido a la serie, su foco de atención está en sus proyectos personales.

“fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, como se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, señaló.

¿SEGUIRÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

Hace un par de días, parte del elenco de “Rebelde” confirmó la renovación de la serie para una segunda temporada durante un evento denominado “Todxs somos Rebelde”. Sin embargo, el gran ausente de este encuentro fue Mayer Mori.

Bajo la conducción del influencer Pedro Luis Figueira, (La Divaza), los actores Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Franco Masini, Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo y Andrea Chaparro contaron sus experiencias en el set, compartieron material inédito y confirmaron la nueva entrega de “Rebelde”. Además, presentaron al músico mexicano Saak como un nuevo integrante de la segunda temporada.

Cabe destacar que Sergio Mayer Mori no pudo estar presente en el mencionado evento pues se encuentra actualmente en España. Según indican varios medios, el actor decidió mudarse a España para realizar proyectos propios. Recientemente compartió una fotografía junto a su mamá, la actriz Bárbara Mori.

En cuanto a su continuación en la serie, ni Netflix ni Sergio han confirmado o negado nada al respecto. Un detalle que puede llamar la atención y revelar algo de la segunda temporada es el post reciente compartido por Saak en su Instagram. En este vemos a parte del elenco masculino de la serie, incluido Mayer Mori.





¿Podría tratarse de alguna foto del rodaje de la segunda temporada? Eso aún no está confirmado. Sin embargo, habría que tener en cuenta las declaraciones de Sergio Mayer, quien en diciembre pasado declaró al programa Montse&Joe que su hijo se fue a España por seis meses para tramitar su nacionalidad española dado que la novia de este es oriunda del país europeo.

Asimismo, confirmó que Mayer Mori sí grabaría la tercera temporada de “Rebelde”. “Su novia es española, él lo está tramitando y quiere sacar la nacionalidad allá para seguir trabajando, y va a hacer la tercera temporada (de la serie), y va a regresar a México en cuatro o cinco meses”, dijo.

DATO

La primera temporada de “Rebelde” está disponible en Netflix.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“Rebelde” y todas las adaptaciones que se hicieron de la telenovela antes de la versión de Netflix

“Rebelde”: lo que debes saber de Azul Guaita, la sucesora de Anahí en la serie de Netflix

“Euphoria” y todo el contenido LGBTQ que llega al streaming en 2022