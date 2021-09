14 de 14

Sam Taylor/Netflix

La interprete contó cómo se sintió tras el rompimiento de su personaje con Otis. "Me puse muy triste cuando leí la escena en el guión. ¡Fue muy duro! Pero no puedes obligar a otro a decir algo que no quiere. Todos pasamos por truenes cuando somos jóvenes. Hace tu personalidad y te prepara para el mundo real", dijo la actriz británica a TV Guide. (Foto: Netflix)