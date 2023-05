7 / 8

En el Festival de Cannes, hay una selección de películas de gran presupuesto, como “Indiana Jones and the Dial of the Destiny” de James Mangold y “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese. Uma Thurman asistió a la alfombra roja junto a la co-presidenta de la marca de joyería Chopard, Caroline Scheufele.