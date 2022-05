Cuando Maya Hawke se presentó como Robin en la tercera temporada de ”Stranger Things”, inmediatamente se convirtió en uno de los personajes más aclamados de la serie. No era de extrañar, pues actitud distante pero intrigante y sobre todo el disfraz de marinero, requerido por el guion, terminó por completar una imagen adorada por los fanáticos de la serie.

El atractivo de la actriz no sería más que resultado de la genética de Ethan Hawke y Uma Thurman, la pareja de famosos actores, que además de otorgarle la belleza que posee también la instruyeron al mundo de la actuación, tal es el caso que la joven estrella mantiene varios proyectos en camino, en los que está incluido su regreso a los nostálgicos 80s, en el primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, a estrenarse este 27 de mayo.

No pensaba en actuar

Desde su nacimiento, Hawke estaba en el centro de las cámaras. Y es que la pequeña era la primera hija de las estrellas de Hollywood Uma Thurman y Ethan Hawke. Pero tras su nacimiento en 1998, sus padres decidieron alejarla de los medios para proteger su seguridad, por lo que vivió tranquilamente su infancia, apartada de los medios.

“Realmente protegieron la santidad de mi infancia, realmente me permitieron ser vulnerable e invisible, y estoy muy agradecida por eso”, comentó a Vogue.

Cinco años después vendría el divorcio de sus progenitores, aunque la relación con ellos no se rompería nunca. Los problemas vendrían recién en su vida académica, cuando fue expulsada de diversos colegios por “no ser lo suficientemente inteligente”. Más tarde se enteró que padecía de dislexia, una discapacidad en el aprendizaje en lectura que le hizo perder autoestima pero que a la vez considera que fue una fortuna, pues la llevó por el camino de las artes. Ella dijo a At Wood:

“Cuando creces con una discapacidad de aprendizaje, tu confianza y tu creencia en lo que puedes lograr académicamente se disparan, realmente las daña. Sin embargo, descubrí que, al acompañar la melodía a las palabras, podía memorizarlas mejor, comprenderlas mejor y apropiarme más de ellas. Esto me dio mi primera oportunidad de tener propiedad sobre el lenguaje”.

Y es que, en sus años previos a la adolescencia, su sueño era poder componer y cantar. Había declarado incluso que no pensaba seguir el rumbo de sus padres porque se sentía cohibida frente a cámaras. “Ella siempre fue una artista, escribiendo poemas, cantando canciones. Ella no descubrió la actuación hasta el tercer año de secundaria”, explicó su papá, Ethan Hawke a People.

Maya Hawke asiste a la premiere de "Stranger Things" temporada 4 en los estudios de Netflix en Brooklyn, Nueva York. Foto: Angela Weiss / AFP. / ANGELA WEISS

Su camino inició en una pasarela

Con el pasar del tiempo, una adolescente Hawke empezó a dejarse ver por los eventos de la élite hollywoodense, se presentaba en festivales, estrenos, fiestas benéficas y demás aunque siempre acompañada de sus padres. Los medios y revistas la apodaron en aquel entonces como la siguiente “it girl” o la sucesora de Uma Thurman, por el increíble parecido que tiene con su madre, además de poseer una belleza que cautivó al mundo del espectáculo sin que ella hiciera casi ningún esfuerzo.

El primer trabajo en el medio vino a sus 18 años, cuando hace su debut como modelo, siendo el rostro de la marca británica All Saints en el que también protagoniza un cortometraje titulado “Far From Here”.

“Hizo ese trabajo de modelo para no tener que pedirme dinero para gastar”, dijo su Ethan Hawke a E! Noticias en el Festival Internacional de Cine de Toronto. “Está estudiando para ser actriz y creo que se ve hermosa [en el video de All Saints], pero de lo que estoy más orgulloso es de lo hermosa que es por dentro, porque realmente lo es”.

Abandonó sus estudios en Juilliard

En 2017, cuando la actriz cumplía 19 años, fue admitida a la prestigiosa academia de artes Juilliard School, especializándose en actuación. Pero antes siquiera que acabe su primer año, llegó a sus manos el libreto de Mujercitas, la miniserie de la BBC. Ella luchó hasta hacerse con el personaje de Jo March, un rol secundario de una mujer adelantada a su época. Ella contó a Interview:

“Les estaba rogando que me dejaran leer para Jo, no es que quisiera ser la estrella; era solo que me identificaba mucho con la energía de Jo, su curiosidad, su inadaptación”.

Finalmente, en la misma entrevista dijo que tras ser aceptada se dio cuenta que debía abandonar sus estudios si quería seguir adelante con el proyecto y así fue.

“Es muy fácil, como actor que recién comienza, pensar que tendrás descansos, pero mis padres me han demostrado que eso no es cierto. Finalmente, me di cuenta: el mundo entero puede ser mi escuela. Y si ese es el caso, ¿por qué no empezar ahora mismo?”.

El salto a la fama

No sería sino hasta su ingreso a la tercera temporada de “Stranger Things” que su carrera explotaría en fama. Su personaje, Robin, es una adolescente tan sarcástica como atractiva y, por ello, termina siendo el interés amoroso de Steve (Joe Keery). Sin embargo, en un giro de trama, ella representó el primer personaje queer de la serie, cuando le confiesa a su amigo que en realidad es lesbiana.

Cabe recordar que, en aquel momento, la serie era la más vista de toda la plataforma de Netflix, y el éxito que tuvo la actriz al interpretar este rol fue increíble. La aceptación del personaje tanto como la crítica fueron positivos, y Hawke no podía creer lo bien que fue recibida.

Maya Hawke, Gaten Matarazzo y Je Keery en "Stranger Things" temporada 3. Foto: Netflix.

“Amaba a Robin y le di todo lo que tenía, y traté de hacerla tan humana y multidimensional como pude, y quería que la gente la amara”, comentó a Variety. “Pero, sinceramente, cuando traes un nuevo personaje a un programa de televisión que ya es tan querido, es muy raro que se reciba tan bien y estoy muy agradecido de que la gente se enamore de Robin de la forma en que lo hice”.

2019 fue su año

Su éxito en aquel tiempo no se limitó con Stranger Things. Con entonces 21 años, Hawke obtuvo un rol secundario en “Había una vez en Hollywood”, su primera película con Quentin Tarantino, amigo muy cercano de su familia. Ahí interpretó Flower Child (también conocida como Linda Kasabian), una miembro de la “familia” de Charles Manson.

“Es increíble trabajar con Quentin. Quiero decir, lo conozco de toda la vida, pero es muy inteligente y apasionado por hacer películas. Está tan emocionado en el set y tan obsesionado con obtener la mejor versión posible de la escena. Es un ambiente realmente inspirador y motivador para trabajar, fue grandioso”, confesó en entrevista con Glamour.

Sepa más... "Había una vez en Hollywood" Homenaje a la industria del cine. A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.

“Niña privilegiada”

Con la fama vienen las críticas. A ella le cuestionó por usar su apellido como puente para conseguir roles importantes y no por méritos propios. Pero la actriz no se ha dejado amedrentar con los comentarios y reconoce sus privilegios en la industria. Al respecto dijo a Nylon:

“Soy muy consciente de que cada rol que obtengo está influenciado de alguna manera por la historia de quién soy como persona y de dónde vengo. Soy una joven actriz no tan famosa ni tan exitosa, pero si me dan un papel en algo, conseguiré relaciones públicas. Desde el punto de vista de un productor, eso es una gran ventaja”.

También comentó a Beatroute que planea hacerse una carrera sólida y dejar de depender de los beneficios que obtiene gracias a sus padres. “No creo que ahora tenga derecho a ser simplemente Maya Hawke y no la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke; creo que algún día, con suerte, lo tendré y habré trabajado lo suficientemente duro durante el tiempo suficiente y probado mi valía como individuo en este negocio que no requiere contexto”.

También es cantante

Por otro lado, también en 2019 se lanzó como cantante lanzando dos sencillos llamados “To Love a Boy” y “Stay Open”, los cuales eran un adelanto de su álbum “Blush”. Ella estaba emocionada pues cantar fue su primera pasión artística, y compuso su disco junto al cantautor ganador de un premio Grammy, Jesse Harris, quien también es cercano a su familia.

“Cuando actúas profesionalmente, dependes de muchas otras personas todo el tiempo, y eso puede hacerte sentir realmente impotente. Así que empecé a querer volver a trabajar en la música. Hay un sentimiento, una intención y una claridad que tengo cuando escribo poesía o letras que nunca podría tener cuando intento decirle a alguien cómo me siento”, comentó a Pitchfork sobre esta incursión.

Lastimosamente la pandemia retrasó el estreno del LP, que finalmente vio la luz en agosto del 2020, y que obtuvo una crítica favorable aunque benevolente, ya según algunos medios el álbum es propio de una adolescente que está descubriéndose y se describió como “amable, inquisitivo y divertido”.

La pandemia eclipsó su carrera

Hawke estaba en el mejor momento de su carrera antes de la pandemia, había alcanzado su libertad financiera, asistía a diferentes eventos y rentaba un departamento propio en New York. De pronto, el Covid-19 frenó todas las puertas que se le habían abierto tras su paso por “Stranger Things”. La frustración que sintió, especialmente al ser tan joven, la hizo sentir que estaba perdiendo de su vida, según comentó a Nylon:

“Es una ansiedad constante. Estoy de luto por mi vida, es una broma, estoy bien. Soy muy afortunada, pero totalmente deprimida y confundida”.

Pese a su madurez mostrada anteriormente, la actriz no dejaba de ser una adolescente que quería disfrutar de las primeras etapas de su vida.

Saliendo del abismo

Pero la resiliencia no tardó en surgir y a finales del 2020 estaba lista para iniciar nuevos proyectos con una imagen más positiva de su futuro, según comentó a Beatroute.

“Estoy volviendo a aprender a dejarme cuidar. Cuando somos adolescentes, a menudo nos resistimos a que nos cuiden. Tenía eso de una manera muy fuerte, tenía mucha prisa por salir de la casa y hacerme cargo de mis propias cuentas”.

“Mainstream” fue su primer proyecto protagónico en una película que hablaba del narcisismo en redes sociales. La película dirigida por Gia Coppola, nieta del cineasta Francis Coppola, y coprotagonizada por Andrew Garfield, tuvo mala recepción en general, obteniendo un 33% en Rotten Tomatoes, aunque no fue su actuación la que fue puesta en críticas sino la de Garfield; además del guion predecible.

¿Estará en “Kill Bill: Volumen 3″?

Una de las esperanzas de sus fanáticos que viene circulando con fuerza casi desde que la actriz inició su carrera es la posibilidad de que interprete a la hija de Beatrix Kiddo (Uma Thurman), en una posible secuela de Kill Bill Volumen 2.

El propio Tarantino, director de las películas, se ha mostrado interesado por ver a madre e hija en una misma película, considerando también el increíble parecido de ambas y como según se ve en la última entrega, Beatrix recuperó a su ansiada hija y aún quedan enemigos vivos que esperan para vengarse. El ganador del Óscar habló sobre esta posibilidad en 2021 en su paso por el programa “The Joe Rogan Experience”:

“Creo que es solo volver a visitar a los personajes 20 años después, solo imagino a la Novia y su hija teniendo años de paz, para que luego se rompa y deban huir. La idea de elegir a Uma [Thurman] y a su hija, Maya [Hawke], sería emocionante. Quiero decir, Elle Driver (Daryl Hannah) todavía está por ahí, Sophie Fatale (Julie Dreyfus) perdió los brazos, pero aún está por ahí. Todos consiguieron el dinero de Bill. Incluso Gogo (Chiaki Kuriyama) tenía una hermana gemela, esta podría aparecer”.

Estas declaraciones incrementaron la emoción de los fanáticos quienes ven de cerca la posibilidad que este proyecto se realice, en especial, porque Hawke también manifestó estar interesada en una entrevista con The Guardian.

“Siempre hay rumores sobre eso. Quentin tiene su propio horario, hará lo que quiera cuando quiera. Pero lo conozco de toda la vida y si alguna vez quisiera volver a trabajar conmigo, por supuesto, me encantaría”.

Maya Hawke y su hermano, Leon Roan Thurman-Hawke, junto a su madre, Uma Thurman, en la filmación de "Kill Bill Vol.1"

Al igual como en su momento sucedió con Will Smith y su hijo Jaden Smith, los seguidores de las carreras de ambas actrices podrán verlas actuar juntas próximamente. Pero no será en la saga de Kill Bill, sino en el thriller de comedia oscura “The Kill Room”. Esta película no solo unirá a madre e hija, sino que también contará con la participación de Samuel L. Jackson, quien se reencontrará en el cine con Uma Thurman luego de 52 años.

Por otro lado, Hawke también está próxima a aparecer en la cinta Asteroid City, una comedia dramática romántica estadounidense escrita, dirigida y producida por Wes Anderson. Esta fue grabada en gran parte en España antes de la pandemia, aquí compartirá pantalla con actrices de gran talla como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Bill Murray, entre otros.

Y como ya es conocido, este 27 de mayo vuelve a encarnar a Robie en el primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things. Al elenco también se unió su hermano menor, Levon Thurman-Hawke, por lo que las expectativas son altas al igual que la emoción de sus seguidores.

Por lo pronto, la joven está preparándose para tomar otras propuestas y comentó a la revista Glamour que planea construir una larga carrera en el mundo de la actuación.

“Quiero hacer de todo, quiero hacer comedia y teatro. Quiero interpretar a mujeres tontas, inteligentes, valientes, débiles, homosexuales y heterosexuales. Quiero ser lo más versátil y experimental posible y seguir trabajando en mi oficio, incluso si ahora tiene que estar a la vista del público”. “Solo quiero seguir practicando y cometiendo errores e intentando cosas”.