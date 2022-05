Apenas se difundió el primer tráiler de la película peruana “Encintados”, hace unas semanas, provocó críticas de bandos muy distintos: por un lado, comentarios homofóbicos contra la historia de una pareja de mujeres que quiere tener un hijo; por otro, cejas levantadas de quienes creían ver la frivolización o ridiculización de un tema sensible como el de las familias homoparentales.

“Los mensajes homofóbicos que he recibido en mi Facebook no te los podría ni mencionar porque han sido muy agresivos –cuenta Magdyel Ugaz, una de las protagonistas de “Encintados”–. Han llegado a decirme que mi carrera se acaba acá, que no entienden cómo los he podido defraudar... Cosas que no podía creer estar leyendo en pleno 2022″.

Ximena Palomino, la otra protagonista, quien interpreta a la pareja del personaje de Magdyel Ugaz, reconoce por su parte que hubo un problema de comunicación al momento de la difusión del filme: “En algunos medios la sinopsis se orientó hacia un lado que no le hacía justicia a la película. Al ver las reacciones nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error de comunicación, pero aprendimos del error”.

La comedia dirigida por Gianfranco Quattrini (”Chicha tu madre”, “Planta madre”) es el primer largometraje hecho en el Perú que tiene a una pareja lésbica como protagonistas centrales. Cuenta la historia de amor entre Sofía (Ugaz) y Martina (Palomino), quienes desean convertirse en madres e idean un plan temerario: que Martina quede embarazada de un hombre prácticamente en secreto. El problema es que, de forma inesperada, el padre (interpretado por el argentino Benjamín Amadeo) aparece para reclamar a su hijo y desata un enredo familiar.

GRATO DESAFÍO

“Encintados” tiene, por lo menos, la audacia de abordar un tema que sigue siendo tabú en una sociedad tan conservadora como la peruana. Si logra redondear un retrato depurado –y con méritos cinematográficos suficientes–, es algo que pasa por otra discusión crítica y los espectadores sacarán sus conclusiones. Por lo pronto, conviene reflexionar sobre la naturaleza de los prejuicios que generaron tal rechazo entre el público sin siquiera haberla visto.

“De repente cuando escuchas que es una comedia te puede sorprender –opina Magdyel Ugaz–. De hecho, cuando a mí me propusieron la película al principio, lo primero que pensé es que era un drama. Pero que sea una comedia no quiere decir que nos burlamos del tema”.

Para Ximena Palomino, recordada por su papel en la telenovela “En la piel de Alicia”, asumir su primer rol protagónico en el cine con una temática como esta fue un desafío. “Me exigí mucho en buscar sobre temas como la maternidad, la comunidad LGTB, las relaciones familiares. Porque estamos hablando de temas sociales importantes. Sé que puede generar controversia, pero me he preparado para estar a la altura”, dice.

Magdyel Ugaz y Ximena Palomino interpretan a Sofía y Martina, una pareja que busca tener un hijo. (Foto: BF Distribution)

AMOR ES AMOR

¿Cómo tomará el público peruano una historia de amor entre mujeres, teniendo en cuenta que hay tan poca representación sobre ello en el cine y la TV? “Yo siento que estamos en una época de cambios no solo en el Perú, sino en el mundo –afirma Magdyel Ugaz–. Creo que es necesario conocer otras historias de amor, no solo las que aprendimos de chicos, entre hombre y mujer. Porque también hay historias entre hombre y hombre, mujer y mujer, y todas las distintas formas de amor”.

Un proceso de aprendizaje que parece lento y difícil, pero que tiene que empezar a darse. “Para nosotros también fue duro –añade Ugaz–. Las historias de familias homoparentales conllevan mucho sufrimiento y tienen que ser visibilizadas. Hay derechos que no les están siendo reconocidos, a pesar de que se los merecen”.

“Para eso dialogamos mucho todo –complementa Palomino–. Tuvimos mucho, mucho ensayo antes de grabar. En la misma producción hubo parte del equipo que era de la comunidad LGTB. Consultábamos todo lo que nos ayudara a ser más cercanos a sus experiencias y desde el principio tuvimos en claro que no queríamos estereotipar”.

El director Gianfranco Quattrini (con la cámara) durante el rodaje de "Encintados". Aparecen Benjamín Amadeo, Ximena Palomino y Magdyel Ugaz, parte del elenco. (Foto: BF Distribution)

APRENDER Y ENSEÑAR

A pesar de que se trata de una problemática seria, la decisión de Quattrini de plasmarla mediante el humor fue bien entendida por las actrices. “Una comedia romántica que, desde un tono más ligero, puede hacer que la gente se a anime a conversar, a dialogar sobre el tema”, señala Palomino. “Con Gianfranco [Quattrini] comentábamos que si hay una buena manera de hablar sobre verdades que incomodan, esa es la comedia. Yo la vengo haciendo desde hace muchos años y es un canal muy amigable para acercarnos a la gente en un país como el nuestro”, agrega Ugaz.

¿Las partes más complicadas de “Encintados”? Hubo varias, según dice Ximena Palomino, aunque destaca algunas escenas muy físicas que debió grabar con Magdyel o Benjamín Amadeo. “Pero en todas siempre primó nuestra comodidad. Siempre pude hablarlo mucho con Gianfranco, consultar cualquier cosa con él”, resalta la actriz.

"Creo que es necesario conocer otras historias de amor, no solo las que aprendimos de chicos, entre hombre y mujer" Magdyel Ugaz, protagonista de "Encintados"

Magdyel Ugaz, por su lado, reconoce que toda la película fue en general un aprendizaje, incluso por parte de su propio personaje, Sofía: “Cuando encarnaba a esa Sofía me decía ‘esta mujer está realmente enamorada, entregada a un sentimiento’. ¡Pero yo no recuerdo la última vez que estuve enamorada! (risas)”.

Y agrega: “Lo que sí sentí es que ella es muy fiel a sí misma, no le importa el qué dirán y vive su sexualidad. Y yo con el tiempo me voy acercando más a ese lugar en el que digo lo que quiero y me respeto a mí misma. Porque muchas veces me dejé de lado por complacer al resto. Y tú te defraudas cuando no eres fiel a tu esencia. En ese sentido, Sofía vendría a ser como una maestra para mí”.

Sepa más… Esperado estreno "Encintados", dirigida por Gianfranco Quattrini y protagonizada por Ximena Palomino, Magdyel Ugaz y Benjamín Amadeo, llega a las salas de cine peruanas el próximo jueves 26 de mayo.

Ximena Palomino y Magdyel Ugaz son las protagonistas de la comedia peruana "Encintados", que se estrena el 26 de mayo. (Foto: Renzo Salazar) / Renzo Salazar

*Agradecimientos a _Nim por la ropa que viste Magdyel Ugaz, y a Luvaro y Nx Hair Studio por la ropa y el peinado de Ximena Palomino.