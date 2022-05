Cuando era una estudiante de drama, Monica Barbaro fue al cine a ver una película clásica que estaba en su lista de pendientes: “Top Gun”. Su primera reacción mientras seguía en la pantalla las hazañas de un joven piloto apodado ‘Maverick’ fue: “Qué divertido debe ser filmar una producción como esa”. La actriz que hoy tiene 31 años no imaginó que, una década después, no solamente sería parte del reparto de la secuela, sino que tendría a Tom Cruise como principal mentor en las escenas de acción y en el pilotaje de aviones. Aunque, a diferencia de lo que pensó en aquella ocasión, “divertida” no es la primera palabra a la que recurre para describir su experiencia en el set, sino más bien aleccionadora.

En contraste con la cinta de 1986, en la nueva película de “Top Gun” son varias las mujeres que integran el programa de pilotos de combate de la Armada de los Estados Unidos. La mejor de todas ellas lleva por alias ‘Phoenix’ y es interpretada por Barbaro, quien fue entrenada como una verdadera aviadora para poder llevar a cabo su personaje.

MIRA EN VIDEO NUESTRA ENTREVISTA CON MONICA BARBARO :

Conversamos con la actriz estadounidense sobre su rol como la piloto 'Phoenix' en la secuela de la cinta protagonizada y producida por Tom Cruise.

Tom Cruise ideó un programa de entrenamiento de tres meses en el que los actores, incluida Barbaro, debieron prepararse para todo tipo de situaciones que enfrenta un piloto una vez al mando de un avión. Y es que en esta secuela no se usaron pantallas verdes para la filmación de las escenas en el aire, sino que realmente los actores estuvieron en naves de guerra para hacer sus escenas. Esto fue lo que nos contó la actriz de su experiencia.

—En la película vemos una escena de fútbol en la playa que tiene una conexión especial con una escena icónica de la primera entrega de “Top Gun”, pero que en esta historia tiene un giro: Maverick explica que este partido es para poder convertir a sus pilotos en un equipo. ¿Cuál dirías que fue el momento en el set en el que ustedes, los actores, sintieron que ya eran un equipo?

Creo que fue ni bien comenzamos. Hicimos un viaje a la base del verdadero programa (militar) Top Gun (en los Estados Unidos). Pasamos juntos esa noche y muy rápido nos convertimos en buenos amigos. Pero el momento en el que me di cuenta que habíamos hecho un lazo de por vida fue cuando hicimos nuestro primer vuelo juntos. Estábamos Lewis Pullman y yo en nuestro propio avión y Glen Powell y Jay Ellis volaban juntos en otro. De inmediato, nos lanzaron al ruedo: partimos y estábamos volando allá arriba en nuestros aviones, viéndonos los unos a los otros. Cuando aterrizamos después de esa experiencia salvaje, nos dimos cuenta de lo especial que era, habíamos hecho algo que nadie había experimentado: ser actores y ponernos en esa situación. Es una experiencia muy especial y nos unimos por eso.

Monica Barbaro es 'Phoenix' en la segunda película de "Top Gun". En esta escena la vemos escoltada por Jay Ellis y Danny Ramirez / Paramount Pictures

—Me impresionó leer sobre todo el entrenamiento que tuvieron antes de grabar y, además, por la forma en la que se filmó esta película: tuvieron que aprender a operar sus cámaras y hasta sobre iluminación y edición de video. ¿Dirías que hacer esta película ha cambiado la forma en la que ves el cine y tu trabajo como actriz?

Absolutamente, en todas las formas. Tom (Cruise) le muestra a la gente en el set lo mucho que le importa dar el 100% todo el tiempo. Creo que esa energía ya estaba en nosotros, pero él realmente tomó esa cualidad y la llevó a otro nivel, a uno que ni sabíamos que era posible. Tom tiene esta cualidad de ver tu potencial y sacarlo de ti. Nos enseñó mucho sobre cómo es hacer películas, nos enseñó a estudiar las películas y también nos enseñó a volar, que es un componente absolutamente salvaje que es parte de esta cinta. Las expectativas de Tom con nosotros eran por encima de nuestras zonas de confort, pero lo hizo de una forma que generó un crecimiento muy positivo en nosotros. En los tres años que pasaron desde que terminamos de grabar “Tom Gun: Maverick”, todos hemos hecho proyectos por los que estamos muy apasionados y creo que también ahora nos compartamos de una manera diferente en el set.

Monica Barbaro recibe indicaciones de Tom Cruise en el set de "Top Gun: Maverick" / Paramount Pictures

—En esta secuela, Top Gun también tiene pilotos mujeres, pero tu personaje es la mejor de todas. ¿Cómo te sientes al representar a las mujeres aviadoras en esta película?

Increíble. Conocí a maravillosas aviadoras que fueron inspiración para el personaje, ellas son tan ‘cool’, tan talentosas y respetadas en su campo, representar eso fue un verdadero honor. He podido hablar con algunas de las pilotos que ya vieron la película y me dijeron que se sintieron bien representadas, que creo que lo que es lo mejor que puedo pedir. Pero, sí, necesitamos más mujeres pilotos.

Monica Barbaro asegura que "Top Gun: Maverick" ha cambiado por completo su forma de trabajar en el set de una película / Paramount Pictures

EL DATO:

Las funciones de preestreno de “Top Gun” serán el sábado 21 y domingo 22 de mayo. Las entradas están a la venta desde el 12 de mayo.

El estreno global de la película será el miércoles 25 de mayo.

En el Perú, para una experiencia de mayor realismo, el público podrá ver la película en salas especiales: asientos DBox (Cinemark), pantalla XD (Cinemark), sala 4DX (Cinépolis, Santa Anita), pantalla Macro X (Cinépolis) y en sonido Dolby Atmos (Plaza Lima Sur).

MÁS EN INSTAGRAM...