Para muchos, la actriz Uma Thurman, es considerada como una “diosa” del cine, tanto es así, que no importa si participa en producciones de bajo presupuesto o en superproducciones de los estudios cinematográficos más famosos de Hollywood, sin lugar a dudas, es una gran intérprete.

En definitiva, ha logrado hacerse un lugar significativo en la industria, tras una breve carrera en el modelo, Thurman optó por dedicarse de lleno al cine en 1988. A partir de ahí, no dudó en asumir distintos retos propios de la profesión, ya que se le ha podido ver en películas de diversos géneros como drama, ciencia ficción, acción, suspenso, e inclusive comedias románticas.

A pesar de haber trabajado con directores de primer nivel como Stephen Frears (Las amistades peligrosas, 1988), Philip Kaufmann (Henry & June, 1990), Woody Allen (Acordes y desacuerdos, 1999), Gus Van Sant (Ellas también se deprimen, 1993), Bille August (Los miserables, 1998), Joel Schumacher (Batman y Robin, 1997) o John Woo (Paycheck, 2003), Thurman es parte de la historia del cine como la musa de Quentin Tarantino.

-UNA VIDA DE ÉXITOS, AMORES Y DENUNCIAS-

Hija de una modelo y un profesor, Uma Thurman, cuyo exótico nombre inspirado por la esposa del dios hindú Shiva, es un reflejo del interés de sus padres por la cultura budista-hinduista. Nació en Boston, pero se crio en Woodstock, Nueva York. Si bien es cierto, pasó largas temporadas en compañía de su familia en la India, donde llegó a conocer personalmente al Dalai Lama, se interesó por el teatro desde muy joven y fue descubierta por un cazatalentos durante una presentación de “Las Brujas de Salem”.

Sin embargo, la actriz alcanza el medio siglo de vida tras años marcados por altibajos, tanto en su vida personal como profesional. Además, su infancia fue determinada por los complejos, era demasiado alta y no le gustaban sus pies grandes, así como en su adolescencia, por sus inicios en la moda y el cine y una violación a los 16 años por parte de otro actor.

Obtuvo sus primero papeles de importancia en dos filmes de 1988, “Las aventuras del barón Munchausen” y “Las amistades peligrosas”, donde seducida por el personaje de John Malkovich, ya mostró el potencial de su sexualidad entre inocente y provocadora. Pero tras Tras varios fracasos comerciales, Tarantino la rescató en “Pulp fiction”; no obstante, su relación se vio afectada, ya que Thurman acusó al director de poner en peligro su vida en la secuencia del accidente de coche en “Kill Bill”.

Por otro lado, su vida amorosa ha sido bastante ajetreada, puesto que estuvo casada durante un año y medio con el actor Gary Oldman, entre 1990 y 1992, en mayo de 1998 contrajo matrimonio con Ethan Hawke, con quien formó pareja en “Gatacca” (1997) y “La cinta” (2001). Hawke la dirigió en “Chelsea walls” (2001), tuvieron dos hijos, Maya Hawke –vista en “Érase una vez en… Hollywood” y en “Stranger things”– y Levon Thurman-Hawke, y se divorciaron en 2004.

En 2008, Thurman anunció su compromiso matrimonial con el financiero anglo-francés Arpad Busson, con quien tiene una hija, pero un año después lo cancelaron y su historia ha sido la de una cadena de encuentros y desencuentros hasta 2017.

Lamentablemente, uno de los momentos más difíciles en la vida de la actriz fue en el 2018, cuando en una entrevista con “The New York Times”, Thurman se sumó a las denuncias contra el productor Harvey Weinstein por agresión sexual y relató que primero la había invitado a su habitación en un hotel de París, y después, en un hotel londinense, “trató de lanzarse sobre mí y de exhibirse, haciendo todo tipo de cosas desagradables”. Esto ocurrió a mediados de los 90, cuando gracias al éxito de “Pulp fiction” era una de las estrellas femeninas de la firma Miramax. En una posterior cita, el productor amenazó con destruir su carrera. Ella calló pero no olvidó. En el Día de Acción de Gracias del 2017, fue muy explícita con Weinstein a través de su cuenta de Instagram, deseando felices fiestas a todo el mundo “excepto a ti, Harvey, y a todos tus malvados conspiradores, me alegra que sea una lenta agonía”.

