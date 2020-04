Moda







Penélope Cruz cumple 46 años: un repaso por los looks más icónicos de la actriz Es una de las intérpretes más reconocidas a nivel internacional, quien ha logrado conquistar no solo el mundo del cine, sino también la moda, la belleza y la cosmética. Hoy está de cumpleaños, por lo que hemos querido celebrarlo a través de una recopilación de sus mejores looks de los últimos años.