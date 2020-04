La crisis sanitaria por la que está atravesando el mundo entero -el Coronavirus- ha generado gran cantidad de pérdidas humanas. Si bien es cierto, al ser un virus prácticamente desconocido, muchos científicos de distintas nacionalidades están enfocados en crear una vacuna.

Sin embargo, es probable que, a lo largo de estos meses, hayamos escuchado que esta pandemia, no solo estaría afectando a los seres humanos, sino también a algunas especies. En Hong Kong (China) se presentaron dos casos de perros con síntomas respiratorios y digestivos, mientras que, un gato en Bélgica también fue contagiado.

El caso más reciente se ha presentado en Estados Unidos, en donde una tigresa malaya de 4 años del Zoológico del Bronx en Nueva York, llamada Nadia, dio positivo al COVID-19, según lo confirmó el Laboratorio de Servicios Veterinarios en Iowa.

Asimismo, Nadia no fue la única víctima del COVID-19, ya que también se contagiaron su hermana Azul, dos tigres de Amur y dos leones africanos.

Cabe destacar que, tras el diagnóstico de un cuidador del zoológico con Coronavirus, Nadia empezó a mostrar síntomas, incluyendo tos seca, a fines del mes pasado.

“Esta es la primera vez que conocemos en todo el mundo que una persona infectada transmitiera la enfermedad a un animal y este desarrollara síntomas”, mencionó Paul Calle, veterinario jefe del zoológico, a la agencia de noticias Reuters el pasado domingo.

-¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL VIRUS Y LOS ANIMALES?-

La primera vez que se detectó el COVID-19 fue en humanos en la ciudad de Wuhan (China), a fines del año pasado.

Tras los rumores sobre su origen animal, muchos institutos alrededor del mundo, han puesto en marcha algunos estudios con diferentes especies, para determinar si en efecto, los animales son un vector de la enfermedad, o como en el caso de Nadia, estos pueden ser contagiados por los humanos

En el transcurso de este periodo de cuarentena, hemos visto noticias sobre el incremento de abandono de mascotas por temor al contagio. Por este motivo, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) niegan que exista evidencia de que los gatos o perros puedan transmitir el Coronavirus, ya que todo parece indicar que ningún animal doméstico es capaz de secretar suficiente cantidad del virus como para infectar a un ser humano por vía respiratoria.

-ALGUNOS HALLAZGOS-

Por su parte, miembros del instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, confirmaron que como parte de un estudio aprobado por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el cual fue publicado en BioRxiv, realizaron diferentes pruebas experimentales en perros, asegurando que “estos resultados indican que los perros son poco susceptibles al SARS-CoV-2”. En cambio, los hurones y el grupo de los felinos si han resultado ser débiles ante el virus, aunque según los expertos el Coronavirus no les causa “ni enfermedad grave ni muerte”. Además, creen que son idóneos para probar los nuevos tratamientos, que podrían ser la futura cura.

Tal vez, estos descubrimientos podrían explicar el caso de Nadia y de los otros felinos contagiados. No obstante, ¿Verdaderamente existe suficiente evidencia científica? La viróloga Linda Saif, de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU), explicó a la revista Nature, que este tipo de estudios solo se basan en experimentos de laboratorio, y no representan interacciones de la vida real entre humanos y mascotas. Asimismo, no existen evidencias de que los gatos infectados secreten el virus y logren infectar a las personas.

-¿CÓMO PUEDO CUIDAR A MI MASCOTA?-

Como se mencionó previamente, en la actualidad no existe nada que compruebe que los animales de compañía puedan transmitir o causar la enfermedad. Sin embargo, siempre es importante practicar hábitos saludables con las mascotas y otros animales.

Según afirma la médica veterinaria Silvia Vai al medio Infobae, el pelo de perro o gato es poroso y fibroso por lo que es poco probable que una persona se contagie al acariciarlo o jugar con él, de todas formas es necesario mantener las medidas de higiene adecuadas como lavarse las manos con agua y jabón luego de la interacción con el animal.

También es importante que tras salir a pasear con nuestras mascotas, debemos limpiarles el hocico y sus patitas sólo con agua y jabón, ya que otros productos pueden lesionar la piel, y secar bien entre los dedos con toallitas de papel.

Asimismo, asear constantemente sus cosas como la cama, juguetes, ropa, correa, platos de comida, entre otros.

No hay que olvidar que estamos en terreno todavía desconocido, y de manera progresiva, gracias a los especialistas quienes buscan contribuir al campo científico, podremos conocer más sobre este virus y saber cómo enfrentarnos a él.

