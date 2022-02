Conforme a los criterios de Saber más

“El estafador de Tinder”, alias con el que se le conoce a Simon Leviev tras haber sido denunciado por estafa por varias mujeres que lo conocieron en la aplicación de citas, reapareció desde su natal Israel para dar la que ha sido su primera entrevista desde que se estrenó el documental en Netflix con las acusaciones en su contra.

El hombre de 31 años conversó con el medio estadounidense Inside Edition, que compartió en sus plataformas digitales, la primera parte de la entrevista que tendrá una segunda entrega este 22 de febrero.

En sus declaraciones, el israelí, cuyo verdadero nombre es Shimon Heyada Hayut, sin asomo de arrepentimiento, negó todos los cargos de los que se le acusan.

“No soy este monstruo que han creado. Esas mujeres no fueron estafadas ni amenazadas. ¿Si me siento mal? No me siento mal por algo que no hice, me siento mal por lo que me ha pasado, por eso quiero limpiar mi nombre y quiero decirle al mundo que lo que dicen de mí no es verdad”, aseguró el llamado “Estafador de Tinder”.

El origen de su fortuna

En la entrevista, que puedes ver en el video debajo de este párrafo, Hayut también fue consultado sobre cómo ha logrado financiar el estilo de vida que muestra en redes sociales.

“Soy un legítimo empresario”, afirmó el israelí. “Compré bitcoin en el 2011, cuando no valía nada, no necesito decir cuánto vale ahora”, continuó.

Al ser consultado por el hecho de que usaba el nombre Simon Leviev en Tinder y se presentaba como el heredero de Lev Leviev, un empresario de diamantes, Hayut aseguró, contradiciendo las pruebas mostradas por sus acusadoras en el documental disponible en Netflix: “No, no soy el hijo de un millonario empresario de dimanantes y nunca me presenté como tal”.

Un nuevo amor

En su diálogo con “Inside Edition”, Hayut también presentó a la modelo israelí Kat Konlin como su actual pareja, quien salió en su defensa y dijo con tono de indignación: “No sé cómo pueden decir esas cosas falsas de él”. Así mismo, al ser consultada por la reportera sobre si alguna vez Hayut le había pedido dinero prestado dijo: “No, por supuesto que no me ha pedido dinero”.

“Yo solo era un chico soltero que quería conocer chicas en Tinder”, continuó el llamado ‘Estafador de Tinder’ tras referirse a sí mismo como “el más grande caballero”.

En “El estafador de Tinder”, documental disponible en Netflix, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, tres de las principales víctimas de Hayut, relatan cómo este joven se hizo pasar por un millonario en Tinder y las sedujo para luego robarles elevadas cifras de dinero.

Desde su estreno en Netflix, el 2 de febrero del 2022, el documental ha sido visto por más de 50 millones de personas.

