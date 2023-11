El capítulo 241 del manga de “Jujutsu Kaisen” llega con todo y es que el pasado de Takaba, antes de que se proclame ‘el rey de la comedia’, tiene toques que marcaron su forma de ser, siendo así gran motivador personal para seguir en pie de lucha en contra de Kenjaku. ¿Qué pasará en este episodio? Aquí te lo contamos.

Capítulo 241 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo inicia con un Flashback de Takaba en sus días de universidad junto a un compañero.

Ambos están ensayando para un programa, pero el compañero aún no se ha aprendido sus líneas, por lo que Takaba en enoja.

• El amigo de Takaba dice que lo siente, pero Takaba le dice que no lo siente de verdad. Su amigo le responde y comienza una pelea entre ambos.

• Su amigo le dice que sus chistes están pasados de moda, y que nisiquiera tienen shows más de dos veces al año. Takaba se enoja.

• Su amigo le dice que él no es popular con las chicas, por lo que Takaba termina golpeándolo.

Takaba le dice que solo quiere tomarse en serio la comedia.

Su amigo le dice:

“No es divertido hacer comedia contigo. ¿Cómo esperas que nuestro público de ría cuando nosotros no podemos?”

• Hay otro timeskip. Takaba lee comentarios sobre su presentación. Hay uno que dice “Me das asco, deberías matarte”, a lo que su colega le dice que es imposible hacer que todo mundo crea que una broma es divertida.

• Otro timeskip.

Takaba y su amigo se encuentran a punto de iniciar un show, pero su amigo le dice que va a renunciar.

Takaba trata de alientarlo, pero su amigo dice: “Nuestros otros compañeros ya tienen un buen trabajo, algunos tienes esposa e hijos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto?”

• La escena cambia a otro timeskip. Takaba está solo en su habitación deprimido. Dice que le gustaría mucho por sin ser contratado como actor regular en algún show de comedia de sketches.

• Takaba piensa “Hasta cuándo voy a segur con esto. Hasta que crea que he hecho todo lo que es divertido”.

• Takaba dice que desde pequeño siempre se sintió solo.

Así que quería que todos se rieran de él para sentirse apreciado.

De esa manera siempre tuvo más y más amigos, pero nunca tuvo un verdadero compañero para sí mismo.

• “Quiero que todos sepan más sobre mí. Si saben más sobre mí, entonces creerán que soy más divertido, y ya no estaré solo”.

• Takaba habla con su versión de niño. Y le pregunta: “¿Qué significa hacer “comedia seria?” Y el niño le responde, “¿Qué significa hacer comedia tan siquiera?*

• Takaba dice que él incio a ser comediante en primer lugar, porque quería que la gente lo conociera mejor.

• Takaba: Estaba engañandome a mí mismo solo para afirmar mis pensamientos. Pero no estaba cara a cara con la comedia.

¿Cuándo fue que dejé de hacer “comedia en serio”? Fue porque no quería lastimarme a mí mismo”.

• Volvemos al presente.

• Kenjaku está a punto de atacar a Takaba, pero entonces, comienza a verlo de manera sorprendida.

• Takaba se encuentra un Dogeza.

• Dogeza es un elemento de la etiqueta tradicional japonesa que implica arrodillarse directamente en el suelo e inclinarse para postrarse mientras se toca el suelo con la cabeza.

• Kenjaku piensa: “Qué dogeza tan perfecto. Yo estaba en mis 20′s tempranos cuando logré hacer uno así de perfecto. Espera... ¡¿Qué estoy pensando?!”

• Takaba: “Lo siento... ¡En realidad mentí! ¡No es que no me importe que mis bromas sean divertidas para todos excepto para ti! La verdad solo era una excusa para no sentirme mal. ¡Yo quiero hacer que todos se rian! ¡No estaré satisfecho hasta que el 99 o 100% de las personas se ría!

• Takaba: ¡No pararé hasta que te haga reír tanto que vomites!

• Kenjaku dice que no logrará hacerlo, pero entonces, puede sentir cómo la Técnica Maldita de Takaba vuelve, y más fuerte que antes, a lo que Kenjaku responde con un “Interesante”.

• Descanso la siguiente semana.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 241 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 5 de noviembre a las 10:00 a.m.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha Técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

VIDEO RECOMENDADO Anime - EFE