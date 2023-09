La batalla entre Satoru Gojo y Sukuna dejó un trágico resultado que hizo que los fans estallen en cólera contra Gege Akutami. ¿Cuál fue la respuesta del autor? Lanzar el capítulo 237 del manga de “Jujutsu Kaisen”, en donde te contamos todo lo que pasó con la aparición final en el 236 de Hajime Kashimo.

Capítulo 237 de “Jujutsu Kaisen”

“La batalla es contra ‘El más fuerte’. ¡¡Dios del trueno Kashimo entra al ring!!. Ya no es una batalla de FUERTES. Es la batalla contra EL MAS FUERTE a partir de ahora.”

Capítulo 237: Vuelve al campo de batalla de Shinjuku.

Cuando kashimo entra, un jugador más se une al campo de batalla. Parado al margen sobre un enorme trozo de hielo.

¡¡HAKARI KINJI DESAFÍA A URAUME!!

¡¡Dice que hizo una promesa, por lo que no puede dejar vivir a Uraume!! Hakari abre su dominio ¡Uraume activa la ‘Formación de hielo’ contra él!

Aunque el dominio de Hakari capturó a Urauame en él, la roca de hielo continuó cayendo. De repente se evapora, Kashimo se da cuenta de que todo eso era para entregarle algo a Sukuna. Y eso es...

¡¡Es el Arma Maldita que Yorozu construyó a cambio de un voto vinculante de muerte, HERRAMIENTA MALDITA “KAMUTOKE”!!

Sukuna lanza un ataque eléctrico a Kashimo con su arma maldita y dice “buenos viejos tiempos”

Pero casualmente, la energía maldita de Kashimo lo ha hecho resistente a la electricidad

Kashimo luego le pregunta a Sukuna:

“¿Te conviertes en el más fuerte? ¿O naciste como el más fuerte?”

Kashimo le pide a Sukuna que le enseñe si la fuerza es estar solo y encontrar un lugar para mostrar adecuadamente sus poderes. ¿Es el castigo de los fuertes?

Sukuna responde que no lo sabe porque era un niño no deseado. Kashimo pregunta cómo interactuaba Sukuna con los demás, sin conocer la debilidad. O cómo mostró afecto/misericordia. Porque Kashimo dice que no pudo hacerlo. Vio a todos los demás humanos como un pedazo de tierra.

Sukuna llama a Kashimo extravagante. Y dice que incluso Gojo era igual. Sukuna se golpea la cabeza con el arma y pide a Kashimo que luche contra él.

¡COMIENZA KASHIMO VS SUKUNA!

Kashimo intenta darle un golpe a Sukuna usando su bastón, pero Sukuna lo bloquea con su arma.

¡¡Kashimo retrocede y activa su técnica maldita, “GENJU KOHASAKU”!!

Se traduce como algo así como:

‘Phantom Beast Amber’.

Después de darle un puñetazo en la cara a Sukuna, Kashimo carga un ataque de tipo aliento, se lo lanza a Sukuna.

El narrador explica que el CT de Kashimo rehace su cuerpo para poder lanzar cualquier tipo de ataque que Kashimo pueda realizar con su energía maldita.

Kashimo logra asestar otro golpe. Su CT mejora su agilidad las ondas que lanza evaporan todo lo que se toca. Pero Kashimo supera el cuerpo humano para que esto suceda. Por lo tanto, una vez que termine su CT, el cuerpo de Kashimo se romperá.

Luego, el narrador comienza a explicar que Sukuna tenía un método para revivir su cuerpo original solo una vez sin usar RCT. Pero Sukuna lo había detenido intencionalmente.

¡¡¡RYOMEN SUKUNA ESTÁ DE VUELTA!!!!

El narrador dice:

“¡¡¡LA TRANSFORMACIÓN DE LA REENCARNACIÓN SE HA REINICIADO”!!!

NO HAY DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 237 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 1 de octubre a las 10:00 horas.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha Técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

