Ha llegado el momento que todos los fans estaban esperando. El capítulo 1113 del manga de “One Piece” nos trae una de las revelaciones más impactantes en la historia de la serie y es que ya conocemos un poco más sobre el mensaje que el doctor Vegapunk está dando a todo el mundo. ¿Qué pasó con Luffy y sus amigos mientras pelean contra el Gorosei? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1113 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Jaque mate”.

En la portada tenemos un color spread donde vemos como Nico Robin juega ajedrez con cada uno de los Mugiwaras.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, en Punk Records.

El narrador dice “¿qué es lo que el mejor cerebro del mundo está pensando en estos momentos?” Marte responde en su mente diciendo “así que este es el cerebro más largo en el mundo, Punk Records...”, con lo que volvemos a la retransmisión:

“Ahora, desde que mi café no ha enfriado, tenemos un poco de tiempo. ¿Está el den den mushi de streaming ya conectado?”, dice Stella mientras Shaka responde diciendo que sí desde hace 30 segundos. Pitágoras dice que ya estaba transmitiendo y que le estaba dando cringe a todo el mundo.

Volvemos con Marte, que dice “Era cierto, ¿esta es tu verdadera forma? Este eres tú... Vegapunk”, mientras se nos ve a un Marte bien chiquito en comparación del cerebro de la cabeza del viejo Punk, qué es absolutamente inmensa y está en un tanque de agua con cables conetados a este.

“Qué exactamente es la muerte para ti... ¿hacia dónde irán a parar tus pensamientos?”, dice Marte mientras ve la cabeza. El den den mushi comienza a hablar y la transmisión sigue.

“Este video pronto se conectará con todo el mundo, lo quieran escuchar o lo escuchen por casualidad, todos tienen que saber lo que está pasando...”, dice Punk mientras nos vamos al East Blue, a la villa Syrup de Usopp.

Los niños amigos de Usopp dicen que Kaya tiene un den den mushi especial, mientras que Merry dice que el den den mushi de streaming es muy grande. Kaya dice que Vegapunk es la figura más grande en la medicina mundial. Los niños están muy emocionados de escuchar a alguien de tal figura. Los marinos están escuchando la transmisión.

Nos vamos a los Cabos Gemelos, donde Crocus está escuchando junto a Laboon la transmisión.

En Baltimore, hogar de Vegapunk, también escuchan y dicen “esa persona nació aquí, es el orgullo de Baltimore”. Otro dice, “¿él fue el causante de la ‘pesadilla de Baltimore’?”, mientras otro le dice “No, ese fue Franky, aunque ahora está convertido en un barco”.

En el reino Torino reconocen que Chopper está ahí y temen por su vida ya que Vegapunk tiene la capacidad de crear armas a diestra y siniestra. En Hachinosu los piratas se están peleando porque quieren escuchar el mensaje mientras que a otros no les importa nada.

La transmisión y el mensaje de Vegapunk inicia:

“¿Hola a todos, pueden escucharme?”, mientras el mensaje de Vegapunk aparece en la pantalla. Volvemos a las afueras de Egghead

“Hola, este es el doctor Vegapunk, bienvenido mundo, bienvenidos”, mientras Marte saca su forma Itsumade y destruye el den den mushi de transmisión pero se da cuenta de que este era uno completamente falso.

Vegapunk dice: “Entonces vamos a iniciar con la transmisión nuevamente, ahora sí, ¡empezamos!”.

Distintos ciudadanos del mundo comienzan a celebrar y se preparan para escuchar el mensaje de Vegapunk. Marte está completamente descontrolado, el Gorosei le dice “¡Maldita sea Marte, el mensaje no se ha detenido!”, a lo que Marte responde diciendo “es mi culpa, Vegapunk estaba...”, mientras es interrumpindo por otros miembros del Gorosei cuando vemos las afueras de Egghead.

“Él tomó innumerables precauciones para asegurarse que el mensaje no fuese detenido. No sabemos qué es lo que él sabía y mucho menos lo que quiere decirle al mundo pero York dice que él consiguió investigar lo que sucedió en Ohara. Entonces eso significa que no podemos actuar de la misma forma con la que hicimos con Clover. ¿Acaso intentas vengar a Ohara, Vegapunk?”, dicen mientras vemos la silueta de como dispararon a Clover.

Sanji aparece en la batalla con el cuerpo de Vegapunk en su hombro.

“Puedo oir a Bonney gritando por ayuda... ¡Qué carajos, qué es esa monstruosidad!”, grita mientras ve a Nasjuro.

“¡Jewelry Bonney, no voy a dejar que tengas el poder militar de la Marina en tus manos, es inadmisible!”, grita Nasjuro a lo que Franky se pone frente a Bonney para protegerla, hasta que Sanji grita a Franky que se mueva.

“¡El único que debe ser bien visto por Bonney-chan como su salvador soy yo!”, apareciendo a la máxima velocidad, saltando primero en la espada gigante y dando una tremenda patada en la cara a Nasjuro que bota sangre de la boca.

“¡No esperes una pelea justa de mi parte, viejo maldito! Así es como los piratas pelean”, acota Sanji.

Nasjuro saca su forma Yokai y se transforma en el caballo de llamas, mordiendo a Sanji en el pecho gritando de dolor.

Sanji, Bonney y el gigante Kashi no pueden cree lo que ven. El mensaje de Vegapunk prosigue diciendo que cometió dos pecados.

Kashi dice junto a Oimo que tienen que atacar, el cuerpo de Stella sale volando y Atlas lo atrapa, Bonney se molesta y grita “¡distorsión futura!”, transformando su cuerpo en gigante y saltado encima de Nasjuro que lo mira enojado.

El mensaje de Vegapunk sigue de fondo diciendo “a consecuencia, este video está programado para iniciar cuando sea capturado o cuando mi corazón se detenga”.

Nos vamos al archipielago Shabaody, los ciudadanos dicen que eso significa que Vegapunk ha muerto, aunque n pueen creerlo ya que estaba con los Mugiwaras. Duval está sorprendido.

Nos vamos al Germa 66, Caesar Clown está llorando ya que él era el que iba a hacer que Vegapunk caiga. Morgans, por otra parte, está molesto ya que este tipo de streamings hace que la venta de periódicos caiga por completo.

Vegapunk sigue “pero quiero que todos ustedes escuchen este mensaje y entiendan, cualquiera que quiera juzgarme, no lo marcaré como alguien malo, no discutiré sobre lo que es bueno y es malo. Tampoco entiendo mucho sobre “él” para hacer esto...”, mientras vemos como es que Saturno ha subido la nube de Punk Records.

“¡Vegapunk, sal de mi camino, no tengo tiempo que perder contigo!”, grita mientras Nico Robin se sorprende y dice “esta voz...”, volviendo a un flashback de Ohara.

“Ya veo, esta es una teoría muy curiosa”. Volvemos al tiempo real “¿Nico Robin? La estúpida mujer que Aokiji falló en eliminar. Qué hombre tan idiota”, dice Saturno mientras Robin grita “¡él es uno de los ancianos del Gorosei!”.

Nami no puede cree lo que dice y grita que todos tienen que proteger a Robin a como de lugar mientras Saturno responde “¡quítense de mi camino insectos!” lanzando un brutal ataque con sus patas de araña en punta mientras todos protegen a Robin en especial Nami con Zeus.

El mensaje de Vegapunk sigue: “lo que les voy a decir ahora posiblemente sea algo muy difícil de creer, quizá algunos se rían de mi...”

Marte dice “carajo, esto no está bien, hay un montón de den den mushi transmisores junto al laboratorio, ¿no hay una señal única?”, a lo que York dice a sí misma, “piensa piensa, esta es tu chance para ser tenryubito y se te está yendo. Yo también soy Vegapunk, ¿dónde lo ocultaría?”.

El mensaje sigue “pero todos tienen el derecho y obligación de saber la verdad...”

Marte grita “¡Y si destruyo toda la fabriophase!”, a lo que Saturno responde diciendo que no puede hacer eso, y no por los barcos marinos o demás personas alrededor..., mientras Warcury prosigue: “si haces eso no podremos producir energía para más “mother flame” nunca más”.

Vegapunk dice: “ha llegado el momento, voy a comenzar por la conclusión... este mundo, ¡va a ser hundido en el fondo del mar!”, finalizando el capítulo 1113 de “One Piece” con un marino mirando bajo el agua con sirenas y coral nadando.

El editor dice “un futuro completamente chocante ha sido anunciado”.

Fecha confirmada del capítulo 1113 de “One Piece”

El capítulo 1113 del manga de “One Piece” saldrá primero filtrado el día jueves 25 de abril y legalmente en Manga Plus el día domingo 28 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

