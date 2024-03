“Barbie” no tuvo buena suerte en la temporada de premios pero de cara al Oscar 2024 tenía una carta fija en la categoría de Mejor canción original. Y en la ceremonia finalmente el premio fue para “What I Was Made For” de Billie Eilish; sin embargo, en las redes sociales las ovaciones se las llevó “I’m Just Ken”, que fue interpretado en vivo por Ryan Gosling y Mark Ronson, su compositor.

El actor, que además es músico, tiene una banda llamada Dead Man’s Bones, cantó junto a varios bailarines. Además, contó con la participación especial de Slash, guitarrista de los Guns N’ Roses, y Wolfgang Van Halen.

En la categoría de Mejor canción original, estas fueron las películas nominadas al Oscar 2024:

“American Symphony” (Netflix)/ “It Never Went Away” de Jon Batiste, Dan Wilson

“Barbie” (Warner Bros.)/ “I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt

“Barbie” (Warner Bros.) / “What Was I Made For?” de Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Flamin’ Hot” (Hulu/Searchlight Pictures)/ “The Fire Inside” de Diane Warren

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)/ “Wahzhazhe (A Song for My People)” de Scott George

El Oscar es una ceremonia que se realiza de manera anual desde 1929. Ha pasado de ser un evento privado no televisado, a ser una transmisión radial no en directo, ha ser uno de los eventos más populares del mundo del cine con retransmisiones en todo el mundo y ahora un espectáculo que se puede seguir vía streaming en todo el planeta.

