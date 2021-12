Conforme a los criterios de Saber más

La más reciente película del Hombre Araña, “Spider-Man: No Way Home”, ha hecho noticia no solo por los giros en su trama, sino también por la relación amorosa que iniciaron sus protagonistas: Tom Holland y Zendaya. Lo curioso es que esta no es la primera vez que una de las cintas del héroe arácnido sirve como detonador de un romance entre famosos. Pasó con Tobey McGuire y Kirsten Dunst y luego con Emma Stone y Andrew Garfield. Es por ello que Amy Pascal, cabeza de Sony Pictures e involucrada en todos los ‘live action’ del personaje de los cómics, intentó evitar que se repita lo mismo en la actual saga.

En entrevista con “The New York Times”, la productora fue consultada sobre por qué las estrellas de esas películas terminan enamorándose y su respuesta fue muy reveladora: tuvo una charla con Zendaya y Tom Holland específicamente sobre ese tema.

“Conversé con ellos dos, por separado, cuando los contratamos para los papeles y les di un sermón. Les dije: no vayan por allí, simplemente no lo hagan. Inténtenlo”, explicó la ejecutiva sobre su advertencia para que los jóvenes actores no empezaran un romance.

“El mismo consejo les di a Andrew y Emma. Les dije: simplemente (un romance) complica las cosas, ¿saben? Pero todos ellos me ignoraron”, finalizó Pascal.

Amy Pascal ha sido ejecutiva de Sony desde 1999. Por su labora en dicha compañía, fue responsable de las 5 primeras live-action de “Spider-Man” y productora de tres de ellas y ha sido testigo de las historias de amor de sus estrellas.

Como se recuerda, Tobey McGuire y Kirsten Dunst protagonizaron la primera película del Hombre Araña en 2002, y terminaron antes de que saliera a la luz la secuela.

En una entrevista del 2007 para el ”Sydney Morning Herald”, el director Sam Raimi compartió que sintió temor de que la ruptura de la pareja afectara el rodaje. “Ellos aparentemente comenzaron a salir a la mitad del rodaje de la primera película y terminaron antes de que estrenáramos la segunda. Me preocupaba mucho que perdieran la química por eso, pero creo que al final solo fue una cosa mía”, dijo el cineasta.

En el caso de Andrew Garfield y Emma Stone, se conocieron en 2010 en el rodaje de “The Amazing Spider-Man”. Comenzaron a salir al año siguiente, tras terminar con sus respectivas exparejas (Emma terminó con Kieran Culkin y Andrew con Shannon Woodward).

Su primera red carpet en pareja la hicieron en 2012 en los Nickelodeon Choice Awards y para la segunda película de “The Amazing Spider-Man” también hicieron promoción como enamorados. En 2014 incluso acudieron a la MET Gala.

En 2015 la pareja terminó. De acuerdo a los reportes de los medios, la ruptura se debió a las apretadas agendas de trabajo de ambos. Sin embargo, pese al final del romance, continuaron teniendo mucho respeto el uno por el otro, aunque rápidamente cada uno siguió con su camino. Eso sí, no volvieron a grabar una película del Hombre Araña juntos.

