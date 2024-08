¡Ya tenemos el capítulo final del manga de “My Hero Academia”, el 430! Tras la gran batalla que tuvieron los superhéroes contra Shigaraki Tomura y All for One, la paz está en todo Japón y nos encontramos en el epílogo de la historia de Deku Midoriya. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie? Aquí te contamos todo.

Capítulo final de “My Hero Academia”

El capítulo tiene de nombre “My Hero Academia”

El capítulo comienza con las palabras de Deku y Tomura al final de la guerra (“ya la habéis destruido”, “dependerá de lo que hagáis a partir de ahora”). Deku repite la narración del primer capítulo, pero con algunas diferencias.

“La gente no nace igual. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente pero, a pesar de ello, todavía nos preocupamos por los demás. Y estas diferencias, tanto internas como externas, nos permiten correr hacia otras personas y buscar un punto de intersección”.

Kota entra a la sala de profesores. “Hermano mayor Mido... Deku-sensei, ¿dónde deberíamos reunirnos para la clase de la tarde?”. Luego vemos que Deku lleva un traje y escribe en su cuaderno. “Esta es la verdad sobre la sociedad que aprendí cuando tenía 17 años”.

“Ese día escuché las voces de todos y eso me motiva hasta el día de hoy. Si cuidar de los demás es el primer paso para convertirse en un héroe, entonces ese día todos fueron los mejores héroes”. En esta página, hay varios paneles que muestran un montón de cosas diferentes.

Vemos a Deku regresando a casa y sonriéndole a Inko, AM ayudando a Gran Torino a caminar, los estudiantes tomando exámenes y durante el festival deportivo, Mirko probando nuevas prótesis, Mt. Lady y Kamui trabajando juntos, Shoji y Koda estrechando la mano de un científico heteromórfico.

Tokoyami y Hawks hablando, Aizawa y Present Mic en un cementerio, Endeavour con sus compañeros, los estudiantes conociendo a Melissa, el libro de la Liga de Villanos en venta, Bakugo en rehabilitación, Deku y Ochako juntos en la nieve con bufandas y Compress leyendo el libro.

Kota y Eri se toman de la mano mientras Mandalay luce orgulloso.

“Pude vivir un sueño que debería haber sido imposible. La historia que empezó cuando mi cuerpo se movía antes de que pudiera pensar ha llegado a su fin junto a las brasas de One For All”. Mientras Deku dice esto, vemos paneles que muestran las brasas apagándose poco a poco.

Vemos algunos paneles de la graduación y cómo siguieron la tradición de la UA, porque Bakugo y Monoma vuelan el escenario justo después del discurso de Iida. La narración luego dice: “¿Quieres saber por qué sigo escribiendo? Bueno, porque todavía quedan algunas páginas.”

Ocho años después, vemos el salón de clases de Dai. El profesor pregunta a los estudiantes qué quieren ser y uno de ellos dice que será un héroe, uno quiere trabajar en el laboratorio de Hatsume, uno quiere convertirse en un gran médico como el Dr. Yoshida y el otro quiere unirse a la compañía de La Brava.

Uno de los estudiantes ve que Dai quiere convertirse en un héroe y dice que nunca lo logrará con su peculiaridad. También dice que ahora hay menos villanos y que el número de héroes se ha estabilizado, por lo que sólo los niños más fuertes tienen posibilidades.

Después de la escuela, Dai dice que la gente ha cambiado. Cuando era niño, todos querían ser como AM, Endeavor, Jeanist, Deku o Dynamight. Siente que es el único que sigue actuando como un niño y se siente inseguro por ello, por eso va a la estatua de All Might.

Corte a Shoji recibiendo el premio Imamura por sus esfuerzos para resolver incidentes basados en prejuicios de manera pacífica. Dedica el premio a todos los heteromorfos que marcharon al hospital hace ocho años y dice que hoy solo está aquí gracias a su voluntad.

A continuación vemos que el equipo de Ingenium, Froppy, Creati y Uravity está visitando escuelas de todo el país y que el proyecto de expansión de quirk counseling creado por Uraraka es considerado uno de los aspectos más esenciales de la sociedad actual.

Vemos un panel de Eri con sus amigos del club de música y Aizawa le muestra a Deku un video de Bakugou gritándole a un civil por filmarlo demasiado de cerca. Aizawa dice que esto lo hará caer en el ranking y Todoroki saldrá disparado.

Shoto patrulla día y noche y trata muy bien a sus fans. Últimamente ya casi nadie lo llama “hijo de Endeavour”. Deku dice que superará a Mt. Lady, Kamui y tal vez incluso a Mirio en la clasificación. Además, los anuncios de Monoma y Honenuki también son geniales.

Aizawa pregunta si Deku no se siente solo y él responde que durante la conversación de Fuwa con Aizawa en el capítulo 425, se dio cuenta de que podía usar sus conocimientos y experiencias para ayudar a otras personas, incluso sin una peculiaridad. Dice que piensa que es una manera genial de vivir.

Deku pregunta si Aizawa está de acuerdo, pero Aizawa dice que debería ser más estricto con los estudiantes. Hoy en día, la mayoría de los estudiantes que ingresan a la UA piensan que tienen garantizado convertirse en héroes y triunfar, por eso es importante ser estrictos para no volverse demasiado arrogantes.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 430 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes como el jueves 1 del mismo mes. Kohei Horikoshi se ha tomado un descanso de dos semanas.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

