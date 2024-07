¡Ya tenemos el capítulo 429 del manga de “My Hero Academia”! El penúltimo episodio de toda la serie. ¿Qué fue lo que pasó luego de que Deku Midoriya se encuentre cara a cara on Uraraka? ¿Le habrá confesado sus sentimientos? Aquí te lo contamos.

Capítulo 429 de “My Hero Academia”

El capítulo comienza con una narración del misterioso personaje. Dice que cuando descubrieron que su peculiaridad era una mutación, todos los miembros de su familia empezaron a tratarlo muy bien. Sin embargo, poco después lo encerraron en un cuarto subterráneo de su casa (una mutación como la de eri, donde no es algo que heredó de sus padres).

Le ataron la boca y lo mantuvieron encerrado allí, asustado mientras lloraba sin parar. Un día, algunos años después, su familia empezó a gritar “este país está condenado”, le tiró pan para comer y no volvió a aparecer.

Más tarde, una explosión golpeó la casa y destruyó parte del subsuelo, lo que le permitió salir. Después de tanto tiempo, la luz del sol le dolía y no sabía adónde ir. Se había sentido solo y asustado durante todos estos años, pero afuera la gente sonreía y trabajaba junta. ¿Por qué?

Corte a Uraraka mientras recuerda las últimas palabras de Toga. Uraraka se dice a sí misma que solo está viva gracias a la mu3rde Himiko y comienza a llorar, pero llega Midoriya. Uraraka intenta ocultar sus lágrimas y taparse, pregunta cómo llegó allí y Deku dice que usó One For All.

Midoriya dice que este es el lugar donde tuvieron una charla especial y que pensó que Ochako estaría allí. Ochako dice que no quería ser vista, pero Midoriya dice que estaba actuando raro y que, desde el examen de ingreso, siempre ha priorizado a los demás sobre ella misma.

Mientras dice esto, vemos un montaje de muchas escenas de Uraraka de principios de la serie cuando Midoriya comienza a llorar.

Uraraka siempre ha salvado a Midoriya, como con el látigo negro y durante el arco del héroe oscuro. “¡Eres mi héroe, así que no quiero depender de tu fuerza para siempre! Tomar la mano de alguien puede tranquilizar tu corazón, ¿lo sabías? Midoriya luego ofrece su mano para que Ochako la sostenga.

Ochako toma la mano de Midoriya y comienza a llorar aún más fuerte. “¡Himiko murió por mi culpa! ¡Si no me hubieran apuñalado...! ¡Su peculiaridad le permitía donar sangre a cualquiera! ¿No podrían haberla encontrado antes? Si la hubiera conocido cuando éramos niños, ¿las cosas hubieran sido diferentes?”.

Midoriya dice que ha estado pensando lo mismo sobre Tenko. Las consecuencias de esta guerra serán diferentes a las anteriores’, y la AFO le advirtió que se trata de un camino espinoso. Pero está seguro de que si siguen acercándose incluso cuando no es asunto suyo, algún día...

Luego llega el resto de la clase y dicen que están preocupados por Ochako. Tsuyu la abraza y Bakugou le pregunta si las brasas todavía están allí, ya que acaba de usar OFA. Midoriya dice que sí y el resto de los estudiantes preguntan por qué no les habló de las brasas para empezar.

Narración de Midoriya: “OFA se completó gracias al heroísmo de muchas personas. Ahora si podemos crear algo entre todos…”. Vemos que una de las estatuas de la UA ha sido reemplazada por una de Monoma y él se jacta de ello. Luego vemos a Eri cantando en la fiesta de despedida de Aoyama.

Corte an All Might diciéndole a Hawks que quiere expandir la lista Billboard porque varias personas que no son héroes ayudaron en la guerra. Están pensando en crear un nuevo título diferente a los héroes “industrializados” y reflexionan sobre cómo puede haber muchos héroes más grandes.

Corte al misterioso personaje que mira a las personas que lo rodean y se pregunta por qué solo él tiene que sufrir. Luego, un líquido negro comienza a salir de sus dedos, pero la anciana del flashback de Tenko dice “¡hijo!” y le toma la mano.

La dama piensa para sí misma que no sabe si ese niño fue salvado por los héroes y muchas veces le quita el sueño. También dice que después de lo que hizo Izuku Midoriya ese día, todos sintieron que tenían que hacer algo. “Ya está bien porque está la abuela”.

El niño mira a la anciana y se pone a llorar. Midoriya y Uraraka estaban mirando desde la distancia y sonríen cuando la anciana se acerca al niño.

El capítulo termina con una cita de Hawks: “una sociedad donde los héroes tienen demasiado tiempo libre”.

Fin del capítulo.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 429 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 28 de julio de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes como el jueves 25 del mismo mes. Kohei Horikoshi se ha tomado un descanso de dos semanas.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

