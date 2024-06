MangaPlus acaba de confirmar la fecha de salida del capítulo 426 del manga de “My Hero Academia” en donde vemos la continuación del epílogo tras la tremenda batalla que los superhéroes tuvieron en contra de All For One y sus secuases. ¿Cuándo saldrá el nuevo episodio? Aquí te lo contamos todo.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 426 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 30 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes como el jueves 27 del mismo mes. Kohei Horikoshi se ha tomado un descanso de dos semanas.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “My Hero Academia”?

Celebración y nuevos comienzos:

La ceremonia de graduación de los estudiantes de tercer año tiene lugar, con Nejire y Tamaki recibiendo sus diplomas.

Mirio Togata, como representante de los graduados, pronuncia un discurso inspirador sobre la creación de un mundo mejor.

La Clase 2A temporal comienza su nuevo año escolar con Shoto Aizawa como maestro.

Se presenta a la nueva estudiante de tercer año, Mawata Fuwa.

Yuga Aoyama anuncia su partida para expiar sus acciones y convertirse en héroe desde cero.

Se revela que Hitoshi Shinso se une a la Clase 2A en reemplazo de Aoyama.

Los estudiantes se emocionan por la llegada de los nuevos estudiantes de primer año.

Detalles adicionales:

Nejire agradece a Mirio Togata por ayudarla con sus heridas.

Nezu trabaja arduamente en la reconstrucción del país después de la guerra.

Bakugo regresa a clases con la aprobación de su médico, pero debe permanecer en silencio.

Aoyama usa sus láseres para revelar a Hagakure por primera vez ante Mineta.

Deku y Uraraka conversan sobre sus nuevos peinados.

Un hombre misterioso aparece en las últimas páginas del capítulo.

Se anuncia una pausa de dos semanas para la serie de manga.

Puntos clave:

Este capítulo marca el final del arco de la Guerra Civil de Villanos y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia.

Se presentan nuevos personajes y se establecen tramas para el futuro.

El tono general del capítulo es esperanzador y optimista, a pesar de las cicatrices persistentes de la guerra.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

VIDEO RECOMENDADO Platillo nacional formó parte de una batalla de comidas en el octavo capitulo de ‘Food Wars’, en su versión latinoamericana.