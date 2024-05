El manga de “My Hero Academia” va llegando a su final y ahora, con la salida del capítulo 423 del manga, podemos ver lo último de la batalla de Dekuy Midoriya y All for One. ¿Quién fue el ganador? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo 423 de “My Hero Academia”

Título: “One For All vs. All For One”

El capítulo comienza con AFO diciendo que le parecía extraño que la regeneración no estuviera curando su cuerpo. Además de eso, la hostilidad de cada héroe se unió para confundir el sentido del peligro y “ocultar” la presencia de Deku. Esto demuestra que su cuerpo está agotado y su estado mental nunca ha sido peor debido a la “muerte” de Yoichi. Deku recuerda que All Might dijo que OFA haría explotar un cuerpo débil y le dice a AFO que recibió directamente el poder cultivado por los nueve usuarios.

El cuerpo de AFO comienza a desmoronarse y algunos héroes piensan que la pelea ha terminado, pero AFO usa varias peculiaridades para mantenerse unido. Dice que aún no ha logrado nada y que no puede morir, porque el señor demonio es absoluto y tiene que cumplir su sueño.

Dice que tiene que empezar de nuevo, como hizo con Shigaraki. En otras palabras, sólo necesita transferir la peculiaridad All For One a Midoriya o algún otro héroe y apoderarse de su cuerpo. Luego se acerca a Deku, pero Kurogiri se mueve...

Mic grita “¡Shirakumo!” y él responde “Shouta, Yamada... lo siento, pero tengo que irme. Necesito proteger a Tomura Shigaraki”. Abre un portal entre Deku y AFO y Mic llora, diciendo que Shirakumo siempre busca a aquellos que necesitan ayuda.

Shirakumo: “All For One, devuélvanle a Shigaraki. Sus amigos lo están esperando”. Kurogiri comienza a desaparecer pero, en el último segundo, aparece Bakugou e impulsa al deku con sus explosiones. Mic dice que debería estar en el hospital, pero voló hasta allí con su peculiaridad.

Bakugou dice que Shoto le hizo una rampa de hielo para subir allí. “¡Ten cuidado o terminaré superándote, Izuku!”. Deku dice que nunca perdonará a AFO, pero que no es un monstruo incomprensible ni un señor demonio. En el fondo es solo un hombre muy solitario.

Luego vemos a AFO hablando con una llama que representa a Yoichi. Dice que el último golpe de Midoriya transfirió el último rescoldo de OFA, es decir, los últimos fragmentos de Yoichi -- el quirk mismo. AFO dice que eso no le importa, solo quiere ver la cara de Yoichi.

Yoichi dice que no logró llevar a su hermano en la dirección correcta, pero ahora Midoriya permite que ambos hermanos Shigaraki finalmente descansen. AFO comienza a gritar, diciendo que no lo permitirá, que ama a Yoichi y lo necesita a su lado.

Yoichi dice que es hora de que AFO pague por el delito de utilizar a tanta gente y que no están solos ahí. A continuación, vemos a todos los usuarios de OFA + Shigaraki saliendo de las sombras y una página completa de Deku y Tomura golpeando el vestigio de AFO.

El vestigio desaparece y las manos de Deku y Tomura se tocan. Tomura dice que esta vez pensó que AFO lo había tragado por completo, pero el vestigio de Nana se conectó con él y le impidió desaparecer. Luego dice “Kurogiri...” y vemos los últimos fragmentos de él.

Dice que aunque recuperó brevemente su cuerpo, no logró destruir nada. Midoriya tenía razón, en el fondo solo era un niño llorando -- y por eso no pudo destruir las manos de Deku.

Deku dice que continuó luchando porque no podía perdonar lo que Shigaraki había hecho, pero también porque quería que se detuviera: quería que la tristeza terminara. “Izuku Midoriya, si Spinner sigue vivo dile esto: Tomura Shigaraki luchó para destruir hasta el final”.

Deku dice que logró destruir lo que realmente necesitaba. La última página regresa al mundo real y revela que el cuerpo de Shigaraki ha sido completamente destruido y convertido en polvo. Por fin ha parado de llover y brilla el sol.

La próxima semana habrá descanso.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 423 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 19 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

VIDEO RECOMENDADO Platillo nacional formó parte de una batalla de comidas en el octavo capitulo de ‘Food Wars’, en su versión latinoamericana.