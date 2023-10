La batalla contra All for One ha llegado a un punto extremadamente crítico y caótico y es que luego de que Bakugo reviviera y se llevara a All Might antes de que fuese asesinado, Deku y los demás saben que tienen al enemigo más poderoso de la historia frente a ellos. ¿Qué pasó en el capítulo 405 del manga de “My Hero Academia”? Aquí te lo contamos.

Capítulo 405 de “My Hero Academia”

El capítulo comienza con All Might y Nighteye sobre un fondo blanco.

Nighteye confirma que se suponía que esta era la muerte espantosa que previó, el “fin del sueño de All Might”. ¡Sin embargo, logró torcer el destino y cumplir su promesa a Deku!

All Might sonríe y dice en broma que el papel del mentor debería ser morir y dejar que sus discípulos se encarguen del resto, pero Nighteye lo llama Toshinori Yagi y dice que eso es solo un arquetipo de cómic. Los héroes también son personas y no mueren tan fácilmente.

Bakugou y All Might aterrizan en lo alto de un edificio. Dos niños comentan sobre su quirk de explosión: “¿No puedes verlo?”.

El chico recuerda que fue secuestrado por la Liga, unos civiles lo reconocen del Festival Deportivo y Mahoro y Katsuma gritan “¡¡¡Bakugou!!!”. All Might pregunta si Bakugou está bien y él dice “de vuelta a ti”.

Bakugou luego escupe sangre y un pequeño Edgeshot sale de su pecho. Dice que hizo que Bakugou escupiera un poco de la sangre que se había acumulado dentro de su pecho y cayera al suelo.

Usó su propio cuerpo para reparar los huesos rotos y los órganos lesionados, pero Bakugou seguirá sintiendo un dolor insoportable -- no es un cuerpo ideal para luchar. Bakugou dice que lo sabe muy bien y agradece a su “senpai” por permitirle seguir viviendo.

Sin embargo, no fue Edgeshot lo que trajo de vuelta a Bakugou. Incluso después de reparar su cuerpo, su corazón no volvió a latir. Cuando Edgeshot estaba casi sin fuerzas, una gota de sudor recorrió el torrente sanguíneo de Bakugou y explotó dentro de él, activando su corazón “Sólo conecté las piezas en su lugar. Fue la peculiaridad que fortaleciste a lo largo de los años lo que te trajo de regreso”.

Bakugou comienza a caminar y pregunta quién diablos es ese niño brillante. Pensó que era AFO por lo que estaba pasando y atacó sin siquiera pensar.

All Might confirma que es AFO y le pide a Bakugou que se acerque, ya que no puede moverse debido a la peculiaridad de Stain.

“Está roto, pero al menos servirá como entablillado. A este guante lo llamo Great Explosion Murder God Dynamight” y le entrega el objeto de soporte.

Bakugou sonríeAFO mira a Bakugou, pero se da cuenta de que es una pérdida de tiempo.

Necesita transferir la copia de su quirk a Tomura, pero la ira se apodera de él.

Recuerda a Jeanist, Edgeshot, the Big 3, Endeavor, Hawks, Jirou, Tokoyami, Camie, Inasa, Machia, Mt. Lady, Mineta y All Migh.

“¡¡El viento debería soplar en mi dirección!!” piensa AFO. Bakugou luego aparece junto a él y grita “¡Soy tu jefe final!” y desata una explosión gigante justo en su cara.

All For One recuerda una vez más al segundo usuario de OFA.

Bakugou dice que está aquí para “intervenir cuando Deku no pueda superarlo por sí solo”, ¡tal como dijo durante su disculpa!

¿Dónde leer legalmente el capítulo 405 de “Boku no Hero Academia”?

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la web oficial de Shueisha en donde se suben los mangas de la Weekly Shonen Jump y entre estos, claro está, están los capítulos de “Boku no Hero Academia”.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 404 de “My Hero Academia”?

El capítulo sale oficialmente en la web de Manga Plus el día domingo 22 de octubre.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título completo: Boku no Hero Academia (僕のヒーローアカデミア)

Autor: Kōhei Horikoshi

Editorial: Shueisha

Publicación: La serie se publica en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha desde julio de 2014.

