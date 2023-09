Una batalla muy dura es la que se está viviendo en estos momentos en el manga de “My Hero Academia” y es que la batalla que se está suscitando en el capítulo 401 entre All Might y All for One, ha dejado en vilo a más de uno. ¿Quién es el personaje que ha llegado a ayudar al legendario héroe? Aquí te lo contamos.

Capítulo 401 de “My Hero Academia”

El capítulo inicia con un flashback de Stain volando hacia All Might, que pelea con AFO.

Stain va con su planeador y dedujo lo que estaba pasando de la conversación entre AM, Ingenium y “el niño de la cicatriz”.

Mientras más se acercaba a los escombros del lugar, más veía el charco de sangre que se esparcía a su alrededor pero este no estaba seguro si era sangre de AM o de AFO.

Stain decide oler la sangre, puesto que este conoce cual es su sabor por el incidente en Kamino, con lo que confirma que no era del héroe, con lo que regresamos al presente y Stain le pregunta a AM si ya ha entendido el significado de su propia existencia.

Stain dijo todo eso en Kamino porque quería que AM valorara su propia vida y continuara luchando aún así tuviese a la muerte frente a él, a lo que All Might le dice que entendió.

Tanto AM como Stein atacan y este último usa su propia versión de “estoy aquí” pero es inútil ya que AFO usa su “activación forzada junto con “flebotomía”, haciendo que la sangre de AFO abandone su cuerpo y salpique, cosa que Stain no puede controlar.

AFO dice que sabía que era probable que Stain apareciera e intentase hacer algo, ya que fue el único con la capacidad necesaria para abandonar la prisión del Tartarus por su propia cuenta.

Stain habla y dice que solo tiene que lamer la sangre de AFO nuevamente pero este también se anticipó al movimiento de Stain y le dice que usó una técnica llamada “modificación de antígeno” que cambia la composición de su sangre constantemente, es por eso que siempre que huía lo hacía sin problema alguno y nadie lo descubriría, confirmando también que esta es la razón por la cual permaneció en las sombras todos estos años.

Una boca sale de la espalda de All for One y muerde a Stain, el cual está sangrando demasiado y AFO se burla diciendo que se quitaría su propia sangre para reactivar lo casi muerto que está Stain.

All Might no puede creer lo que ve y grita su nombre, pero AFO lo manda a volar lejos.

AFO derriba a Stain en un centro de juegos y se prepara para robarle su quirk pero All Might, con las pocas fuerzas que le quedan, vuela hacia donde están ellos.

AFO dice que Stain fue alguien muy importante para Shigaraki Tomura y también para el crecimiento de la Liga de la Villanos, pero su historia ya terminó, pero el propio Stain se levanta y le dice que eso no es verdad porque todos son parte de un gran proceso.

Stain confirma que aunque no terminó la escuela secundaria, All Might le enseñó el significado de ser un héroe, recordando las palabras “gana esto y sigue viviendo”, levantando las manos al cielo como si estuviese rezando mientras recibe un puñetazo de All for One que lo hace botar sangre en demasía.

Tras esto, AFO se da vuelta y se prepara para atacar a AM, pero Hércules llega para protegerlo.

All Might estaba seguro de que el robot auto ya estaba destruido pero quedaban algunas piezas. Este le dice a AM que viva mientras es destruido por el láser de AFO.

Con el héroe tirado en el suelo, aparece Nana y le dice que se levante. AM ve también a su querido amigo Nighteye sonriendo y comprende que es una ilusión, su cuerpo y mente tratan de animarlo a seguir pero ya perdió todos sus elementos de apoyo, hasta sus piernas no se mueven aunque este no se rinde.

“Aún no estoy muerto, ¡ven aquí!”, grita AM con mucha sangre arrastrado por el suelo, aunque con una sonrisa.

Tras esto, AFO está viendo en el fondo la caída de la UA mientras los policías dicen que se ha acercado lo suficiente a Shigaraki y que ya puede usar la peculiaridad de la teletransportación.

La próxima semana sí hay manga.

¿Cuándo sale el capítulo 401 de “My Hero Academia”?

El próximo capítulo del manga sale oficialmente el día domingo 24 de septiembre en Manga Plus.

Dónde Leer “My Hero Academia”

Vía Manga Plus

“My Hero Academia” es uno de los títulos disponibles en la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes acceder a él visitando el sitio web de Manga Plus o descargando la aplicación.

Ficha Técnica de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia”)

Título: My Hero Academia (僕のヒーローアカデミア).

My Hero Academia (僕のヒーローアカデミア). Autor: Kohei Horikoshi.

Kohei Horikoshi. Género: Acción, Superhéroes, Fantasía.

Acción, Superhéroes, Fantasía. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 2014 y sigue en curso hasta la fecha de mi conocimiento en septiembre de 2021.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 2014 y sigue en curso hasta la fecha de mi conocimiento en septiembre de 2021. Recopilación en Tomos: La serie se recopila en volúmenes tankōbon y cuenta con varios tomos publicados.

La serie se recopila en volúmenes tankōbon y cuenta con varios tomos publicados. Sinopsis: “My Hero Academia” se desarrolla en un mundo en el que las personas con habilidades especiales conocidas como “Quirks” forman la base de la sociedad. La historia sigue a Izuku Midoriya, un chico sin Quirk en un mundo donde es la norma tener uno. Sin embargo, su encuentro con el legendario héroe All Might le cambia la vida y le da la oportunidad de seguir su sueño de convertirse en un héroe.

