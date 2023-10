El futuro de los superhéroes está más eclipsado que nunca y es que los vestigios de All Might han comenzado a desaparecer de a pocos; sin embargo, un suceso parece dar la luz de esperanza para cambiar la situación. ¿Qué pasó en el capítulo 404 del manga de “Boku no Hero Academia”? Aquí te lo contamos.

Capítulo 404 de “Boku no Hero Academia”

El capítulo comienza con un flashback de la previsión de “muerte cruel” de Nighteye mientras AFO sostiene a All Might en sus brazos. Luego vemos la reacción de varias personas de todo el mundo, viendo la batalla y viviendo sus vidas

Meryl, la meteoróloga estaunidense, aparece de nuevo y sus colegas dicen que su video sobre el efecto mariposa se ha colgado en Internet

Meryl está mirando el ordenador y dice que la corriente de aire está actuando de forma extraña y una narración dice “el viento sopla fuerte”, mostrando esas hojas que han aparecido en algunos capítulos. Bakugou mira a Deku y va volando hacia él.

Deku y Bakugou se toman de la mano y empiezan a girar en el aire, como hicieron en Heroes Rising.

El segundo usuario le advierte de que volver a usar el cambio de marchas agotará aún más, pero Deku lo usa con Bakugou de todos lodos. El vestigio se All Might sigue desvaneciéndose.

La muerte del hombre que trajo los sueños a este mundo traerá de vuelta el mundo real”, dice Shigaraki. Pero entonces, el viento se hace aún más fuerte y comienza una narración en la que se habla de todas las personas que rezaron y vitorearon por All Might.

Recuerda las palabras de Nighteye acerca de que la “energía de los deseos” de todos cambiaba el futuro. Igual que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en Texas, las oraciones de todos....

Deku usa la palanca de cambios en Bakugou de todos modos

Luego vemos una hermosa doble página, con todos los personajes observando la pelea y rezando mientras Bakugou vuela por el aire. Recuerda la culpa que sintió por ser quien acabó con All Might, ¡¡¡pero esta vez no!!!

¡¡Bakugou hace explotar los brazos de All For One y salva a All Might!! El vestigio vuelve a tener el mismo aspecto que antes, sólo un montón de llamas, mientras All Might dice “¡Joven Bakugou...!”.

Bakugou, sangrando por la nariz y la boca, grita “¡¡¡Ganaremos esto!!!”.

La próxima semana sí habrá manga.

¿Dónde leer legalmente el capítulo 404 de “Boku no Hero Academia”?

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la web oficial de Shueisha en donde se suben los mangas de la Weekly Shonen Jump y entre estos, claro está, están los capítulos de “Boku no Hero Academia”.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 404 de “Boku no Hero Academia”?

El capítulo sale oficialmente en la web de Manga Plus el día domingo 22 de octubre.

Ficha técnica de “Boku no Hero Academia”

Título completo: Boku no Hero Academia (僕のヒーローアカデミア)

Autor: Kōhei Horikoshi

Editorial: Shueisha

Publicación: La serie se publica en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha desde julio de 2014.

