Con la salida del capítulo 403 del manga de “Boku no Hero Academia”, los fans están en el punto máximo y es que el clímax con la batalla final entre los héroes y los villanos, está teniendo muertes inesperadas y parece que ha llegado el momento de irse despidiendo del que una vez fue conocido como el héroe más poderoso de la humanidad. ¿Quién es y qué pasó en este episodio de “My Hero Academia”? Aquí te lo contamos.

Capítulo 403 de “Boku no Hero Academia”

El capítulo tiene de nombre “El fin de una era y el inicio de otra”.

Comenzamos con un flashback de All Might, de cuando este era bebé y reía junto a su madre al lado. Este está observando una revista de superhéroes.

Tras esto, pasamos unos años más adelante, donde podemos ver como All Might, ya mayor, ve la luz del OFA.

Vemos que el ataque suicida de All Might falló y AFO está a punto de salir victorioso dándole el golpe final.

All Might no puede creer que AFO haya conseguido sobrevivir a dicho ataque.

Estos hechos están siendo transmitidos a todo el mundo, los ciudadanos y héroes, todos están llorando por la inminente muerte de All Might

Deku está roto, no puede hacer nada ante un AFO omnipotente que tiene entre sus brazos, haciendo sufrir y a punto de asesinar a All Might.

Una explosión muy fuerte sale del búnker flotante de la U.A y entre el humo esparcido por el mismo, aparece Bakugo de pie, moribundo y lleno de sangre sosteniendo la tarjeta de All Might.

Bakugo comienza a tener recuerdos, Deku no puede creer lo que está viendo.

La luz de lo que parece ser el OFA es atrapada por Bakugo mientras vemos el último panel, donde All Might, con la luz apagándose en sus manos, se queda mirando a unos pequeños Bakugo y Deku siguen su camino con su tarjeta y la luz del OFA junto a ellos.

El capítulo finaliza con Deku y Bakugo mirándose.

La próxima semana sí habrá manga.

¿Dónde leer legalmente el capítulo 403 de “Boku no Hero Academia”?

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la web oficial de Shueisha en donde se suben los mangas de la Weekly Shonen Jump y entre estos, claro está, están los capítulos de “Boku no Hero Academia”.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 403 de “Boku no Hero Academia”?

El capítulo sale oficialmente en la web de Manga Plus el día domingo 15 de octubre.

Ficha técnica de “Boku no Hero Academia”

Título completo: Boku no Hero Academia (僕のヒーローアカデミア)

Autor: Kōhei Horikoshi

Editorial: Shueisha

Publicación: La serie se publica en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha desde julio de 2014.

