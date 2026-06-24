El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,4210, mostrando un alza del 0,50% frente al cierre previo (S/3,405). El comportamiento del dólar en el Perú fue similar al de otras divisas de la región, donde la demanda de coberturas por parte de los agentes económicos continúa liderando las negociaciones por tercera sesión consecutiva.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la presión internacional también continúa afectando el comportamiento de los mercados. “La fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses han reducido el atractivo de los metales preciosos”, señaló, indicando que estos registraron una de sus mayores caídas intradía por segunda sesión consecutiva.

El especialista agregó que el Banco Central de Reserva (BCR) continúa sin renovar swaps y que hoy vencieron S/206 millones en swap cambiario venta, lo que llevó a una menor oferta de dólares en el mercado. Tras el alza observada durante la sesión, precisó que el rango actual de venta se ubica entre S/3,434 y S/3,439.

Por su parte, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que hoy se negociaron US$460 millones en el mercado spot interbancario, 5% más del flujo visto ayer (US$435 millones).

Asimismo, hoy hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/141 millones los cuales no fueron renovados. La jornada continuó con la tendencia observada desde inicio de semana.

En el plano internacional, varios buques ya han comenzado a cruzar el Estrecho de Ormuz a medida que avanzan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. La Organización Marítima Internacional afirma que las nuevas garantías de seguridad podrían liberar a cientos de buques del Golfo Pérsico. Las exportaciones de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos se recuperaron a principios de junio, alcanzando casi el 85% de los niveles previos al conflicto.

Mientras que las bolsas globales operan con desempeño mixto después de que las acciones tecnológicas, y especialmente las de semiconductores, arrastraran a los mercados a la baja el martes. En EE.UU., los principales índices rebotan, mientras que en Europa predominan las caídas y en Asia el desempeño es mayormente positivo. La atención de los inversionistas estará en los datos de inflación PCE en Estados Unidos que se publican mañana.