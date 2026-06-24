Tras el alza observada durante la sesión, el rango actual de venta se ubica entre S/3,434 y S/3,439. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Tras el alza observada durante la sesión, el rango actual de venta se ubica entre S/3,434 y S/3,439. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,4210, mostrando un alza del 0,50% frente al cierre previo (S/3,405). El comportamiento del dólar en el Perú fue similar al de otras divisas de la región, donde la demanda de coberturas por parte de los agentes económicos continúa liderando las negociaciones por tercera sesión consecutiva.

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