La batalla final contra All for One sigue ahora en el capítulo 422 del manga de “My Hero Academia”, en donde Deku y sus amigos están sufriendo para sacar adelante. El protagonista sigue corriendo sin quirk. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 422 de “My Hero Academia”

El capítulo comienza con Aoyama quedándose atrás porque los tentáculos de AFO destruyeron un pedazo de suelo, pero le dice a Deku que siga corriendo. Aizawa intenta pedirle a Shirakumo que abra otro portal, pero se da cuenta de que no le quedan fuerzas para usar su don.

Los héroes siguen atacando (incluida Mawata Fuwa, esa chica de segundo año), pero los ataques no funcionan en AFO. Aizawa les dice a todos que despejen un camino para que Deku llegue a Shigaraki y, al mismo tiempo, AFO se prepara para usar la “liberación total de todos los factores peculiares”.

AFO dice que será diferente a cuando usó este ataque contra Bakugou, porque ahora ya no está abrumado por las emociones. Va a condensar todo su poder y liberarlo. Le dispara un láser a Deku, pero Hagakure lo refleja.

Momo construye un cañón de riel y Kaminari lo carga con su electricidad para dispararle a AFO, pero lo bloquea. AFO lanza más tentáculos negros y Deku está a punto de golpearlos con One For All, pero varios otros estudiantes los destruyen y le dicen que no desperdicie su energía todavía.

Los estudiantes aquí son Sato, Sero, Koda, Ojiro, Shishida, Shiozaki y Haibara.

Shoji sostiene a Deku con uno de sus brazos y a Tsuyu con su lengua. La familia de Tsuyu y la niña que Shoji salvó en el pasado están viendo la transmisión y los ven peleando. Los dos lanzan a Deku hacia adelante y este finalmente logra llamar a Tsuyu “Tsuyu-chan”.

Kirishima y Ashido bloquean un gran ataque mientras sus amigos de la escuela secundaria miran y gritan sus nombres. AFO no entiende por qué estos héroes que apenas pueden moverse no mueren. Luego recuerda lo que dijo sobre Deku en los vestigios, sobre que era un inútil.

AFO finalmente entiende que la debilidad de Deku es algo que All Might no tenía y eso es lo que hace que sus amigos se levanten una y otra vez. Gentle le hace un trampolín, Death Arms dice que puede hacerlo, Tokoyami le desea buena suerte de parte de Gunga e Iida toma su mano.

AFO intenta utilizar otro ataque pero el agujero en su mano comienza a sangrar y se confunde. Vemos a los pilotos estadounidenses atendiendo las heridas de All Might y él dice que ver a Deku corriendo ese día fue lo que le permitió hacer lo mismo. Fue en ese momento que Deku se convirtió...

Melissa le desea buena suerte a Deku y en el siguiente panel vemos a RODY y PINO haciendo lo mismo. Iida le dice a Deku que ahora entiende lo que quiso decir Uraraka en su primer día en la UA, acerca de que el apodo “Deku” le hacía pensar en “haz lo mejor que puedas”

Vemos a Ochako en el helicóptero con Pixie Bob mientras abre los ojos y susurra “¡puedes hacerlo...!”. El presidente de Estados Unidos ordena que todos sus héroes sean enviados a Japón y vemos paneles de diferentes personajes diciendo “¡haz lo mejor que puedas! (Eri, Kota, Tsukauchi, etc.)

All Might levanta el brazo y ve una imagen de Deku corriendo hacia el cielo. Luego continúa: “Ese día, te convertiste en mi mayor héroe”. La última imagen muestra a Inko animando a su hijo mientras Deku le da un puñetazo a All For One.

Capítulo 422: Izuku Midoriya - Rising

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 422 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 12 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m. por la Golden Week; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

