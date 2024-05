Ha llegado el momento definitivo para el anime de “My Hero Academia”, mientras el manga se acerca a su final, la temporada 7 marcará la última aventura de Deku Midoriya y sus amigos en contra de Shigaraki Tomura y All for One. ¿Quién ganará? Todavía no lo sabemos pero aquí te traemos la hora confirmada en la que saldrá el primer capítulo en Crunchyroll.

Hora confirmada del capítulo 1 de la Temporada 7 de “My Hero Academia”

El primer capítulo de la temporada 7 de "My Hero Academia" se estrena este sábado 4 de mayo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m. - 12:30 p.m. (hora central)

Colombia: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Chile: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Argentina: 2:00 p.m. - 2:30 p.m.

Perú: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m. - 2:30 p.m.

España: 7:00 p.m. - 7:30 p.m. (hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 1 de la Temporada 7 de “My Hero Academia”

Crunchyroll, el servicio líder en transmisión de anime, ha asegurado los derechos exclusivos para los nuevos episodios de "My Hero Academia" en varias regiones alrededor del mundo. Esta emocionante noticia significa que los entusiastas en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa tendrán el privilegio de experimentar la emisión simultánea de los episodios más recientes a través de Crunchyroll. ¡Pero eso no es todo! Los seguidores en otras partes del mundo, como África, Oceanía, Medio Oriente, CEI e India, también tendrán acceso al nuevo arco de la serie a través de esta plataforma de transmisión.

El primer capítulo de la temporada 7 de “My Hero Academia” estará disponible en Crunchyroll en un horario que se encuentra entre las 12:30 y las 13:00 horas (hora de Perú). Asegúrate de verificar el horario en tu país para no perder ni un solo momento de esta emocionante trama, llena de sorpresas y batallas muy importantes en el futuro de la saga.

Tráiler oficial de la Temporada 7 de “My Hero Academia”

“My Hero Academia”: Ficha técnica del anime

Información general:

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Academia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Academia) Título en español: My Hero Academia

My Hero Academia Género: Acción, aventura, comedia, drama, fantasía, superhéroes

Acción, aventura, comedia, drama, fantasía, superhéroes Estudio: Bones

Bones Director: Kenji Nagasaki

Kenji Nagasaki Guionista: Yōsuke Watanabe

Yōsuke Watanabe Música: Yuki Hayashi

Yuki Hayashi Emisión original: 3 de abril de 2016 - presente

3 de abril de 2016 - presente Temporadas: 6 (en emisión)

6 (en emisión) Episodios: 131 (en emisión)

Sinopsis:

En un mundo donde la mayoría de las personas poseen superpoderes, Izuku Midoriya, un joven sin poderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. Cuando recibe un Don único de All Might, Izuku ingresa en la U.A. High School, una academia de élite para futuros héroes. Allí, Izuku se une a sus compañeros de clase para entrenar y luchar contra villanos, mientras aprende a dominar su propio Don y convertirse en el héroe que siempre ha aspirado a ser.

Personajes principales:

Izuku Midoriya (Deku): El protagonista de la serie, un joven sin Don que recibe el Don One For All de All Might.

El protagonista de la serie, un joven sin Don que recibe el Don One For All de All Might. Katsuki Bakugo: Un compañero de clase de Izuku y su rival, un joven arrogante y poderoso con un Don de explosión.

Un compañero de clase de Izuku y su rival, un joven arrogante y poderoso con un Don de explosión. Shoto Todoroki: Otro compañero de clase de Izuku, un joven frío y distante con un Don de fuego y hielo heredado de sus padres.

Otro compañero de clase de Izuku, un joven frío y distante con un Don de fuego y hielo heredado de sus padres. All Might: El héroe número uno del mundo y el mentor de Izuku, un hombre con un poderoso Don que le permite aumentar su fuerza y velocidad.

