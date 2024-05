La gran batalla final del manga de “My Hero Academia” continúa con el capítulo 424 en donde vemos lo que pasa luego de que Deku Midoriya le conecte un tremendo ‘smash’ a All For One. ¿Qué fue lo que pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 424 del manga de “My Hero Academia”

“Epílogo”.

El capítulo comienza unos días después de la batalla, en Washington. Meryl dice que el tiempo ha mejorado y se disculpa por haberse equivocado en la previsión meteorológica. También recomienda a la gente que tenga cuidado al lavar la ropa, porque el viento sigue siendo fuerte.

El viento fue generado por el puñetazo de Deku y fue lo que acabó con la guerra. Vemos a Cementoss y Salaam reconstruyendo un edificio, y a dos niños emocionados porque podrán volver a vivir allí. Los héroes extranjeros llegaron a Japón muy rápido y ayudaron a reconstruir el país.

Vemos a Big Red Dot dando una entrevista, a un héroe que utiliza su quirk para proyectar el plano de un edificio y a Setsuna ayudando a un héroe profesional. El reportero dice que, antes de que aparecieran los quirks, una reconstrucción de esta envergadura habría llevado más de diez años.

El médico del hospital central dice que el brazo de Bakugou no volverá a la normalidad. Las cirugías ayudaron a mantener su forma, pero ni siquiera sabe si la rehabilitación servirá de algo. Si quiere seguir siendo un héroe, lo mejor sería ponerle extremidades robóticas como las de Mirko.

Bakugou dice que no lo hará, porque su quirk proviene del sudor de sus manos. Además, Deku ya no tiene ninguna peculiaridad. Dice que va a trabajar duro en la rehabilitación, pero el médico le dice que haga solo ejercicios ligeros, porque está preocupado por el corazón de Bakugou.

Si no hubiera sido por Edgeshot, habría muerto. El médico no entiende cómo siguió luchando y recorrió decenas de kilómetros en esas condiciones, pero ahora debe descansar. Se corta a otra habitación de hospital y Deku no puede creer que esté en la misma que All Might.

All Might dice que esto debe ser obra de Tsukauchi. Deku dice que puede volver a sentir sus brazos, pero sigue molesto por no haber podido salvar la vida de Tenko. Aunque el odio en su corazón se desvaneció, se negó a dejar de ser el líder de la Liga hasta el final.

All Might pregunta cómo era la cara de Shigaraki al final y Deku recuerda el final de su charla:

“Ya lo has destruido”.”Eso dependerá de lo que hagas a partir de ahora. Buena suerte”.All Might dice que si Deku ya no veía al niño llorando, entonces su corazón estaba salvado.

Es en este momento que Bakugou abre la puerta y se queda completamente sorprendido.

Al descubrir que Deku todavía tiene su don, Bakugou recuerda cuando eran niños sosteniendo la tarjeta de All Might y varios otros momentos de su pasado, como el acoso y su segunda pelea.

Bakugou empieza a llorar y dice que está reflexionando sobre todo lo que le ha hecho a Izuku y que aún quiere seguir compitiendo con él por mucho tiempo. All Might dice que los dos se han vuelto más fuertes y que han cambiado mucho desde el día que los conoció.

Deku se convirtió en su mayor héroe en el momento en que corrió, pero ahora también es el mayor héroe para todos los demás. Y Bakugou salvó la vida de All Might, permitiéndole así decirles todas estas cosas ahora. Los dos son los mayores héroes, y All Might les agradece a ambos.

El narrador Deku dice que cuando era niño, pensaba que el mundo volvía automáticamente a un estado de paz cuando terminaba una guerra. Sin embargo, su historia aún no ha terminado. Vemos a Shoto de espaldas, algunas cosas que parecen conchas (?) y una pensativa Ochako.

Todavía necesitan crear su futuro brillante, necesitan ir más allá. La última página muestra a Deku, Iida y Kaminari en su uniforme escolar caminando hacia la U.A., que está siendo reconstruida.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 424 de “My Hero Academia”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 3 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.; sin embargo, corre la posibilidad que se filtre varios días antes como el jueves 30 de mayo.

Dónde leer el manga de “My Hero Academia”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha técnica de “My Hero Academia”

Título original: 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia)

僕のヒーローアカデミア (Boku no Hīrō Akademia) Autor: Kōhei Horikoshi

Kōhei Horikoshi Editorial: Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España)

Shueisha (Japón) / Planeta Cómic (España) Géneros: Acción, Comedia, Fantasía, Shonen

Acción, Comedia, Fantasía, Shonen Demografía: Shōnen

Shōnen Estado: En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España)

En publicación (36 volúmenes en Japón, 32 en España) Sinopsis:

En un mundo donde las personas con superpoderes, conocidos como “Quirks”, son algo común, Izuku Midoriya, un joven sin superpoderes, sueña con convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. A pesar de las dificultades, Izuku finalmente logra obtener un Quirk poderoso y es aceptado en la U.A., la escuela de héroes más prestigiosa del mundo. Allí, Izuku se une a otros aspirantes a héroes y juntos se enfrentan a villanos, aprenden a usar sus Quirks y descubren el verdadero significado de ser un héroe.

