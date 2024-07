El viaje de “My Hero Academia”, conocido en Japón como “Boku no Hero Academia”, está llegando a su fin. El 5 de agosto se ha anunciado como la fecha oficial para la conclusión de este aclamado manga, creado por Kōhei Horikoshi. Desde su debut en julio de 2014 en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha, la serie ha capturado los corazones de millones de lectores alrededor del mundo con su emocionante narrativa y sus entrañables personajes.

Fecha confirmada del último capítulo

5 de agosto de 2024

Horikoshi ha confirmado que el último capítulo del manga de “My Hero Academia” llegará oficialmente a la revista Weekly Shonen Jump el día 5 de agosto de 2024.

Un éxito inquebrantable

“My Hero Academia” ha sido un fenómeno global, no solo en el ámbito del manga sino también en su adaptación al anime, películas, videojuegos y una amplia gama de productos derivados. La historia sigue a Izuku Midoriya, un joven nacido sin poderes en un mundo donde tener habilidades especiales, conocidas como “quirks”, es la norma. Sin embargo, su sueño de convertirse en un héroe se vuelve posible gracias al encuentro con su ídolo All Might, quien le transfiere su poderoso quirk, “One For All”.

El legado de “My Hero Academia”

A lo largo de sus más de 30 volúmenes, Horikoshi ha tejido una trama compleja y emotiva, explorando temas como el heroísmo, la amistad, el sacrificio y la lucha contra la adversidad. La serie ha sido elogiada por su desarrollo de personajes y la construcción de su mundo, presentando una variedad de héroes y villanos que han dejado una huella perdurable en la cultura pop.

Anticipación y emoción para el final

El anuncio del final de “My Hero Academia” ha generado una mezcla de emoción y tristeza entre los fans. La culminación de la serie promete resolver muchos de los arcos argumentales que han mantenido a los lectores al borde de sus asientos. La batalla final contra All For One y Shigaraki Tomura, y el destino de los héroes y villanos, son solo algunos de los elementos que los seguidores esperan ver concluidos.

El impacto en la industria del manga

La influencia de “My Hero Academia” en la industria del manga y el anime es innegable. Ha inspirado a una nueva generación de creadores y ha establecido un estándar en el género de los superhéroes. Su impacto cultural se extiende más allá de Japón, consolidándose como una de las series más influyentes de la última década.

Reflexiones del autor

Kōhei Horikoshi ha expresado su gratitud hacia los fans por su apoyo inquebrantable a lo largo de los años. En declaraciones recientes, mencionó que aunque el manga está llegando a su fin, los personajes y sus historias seguirán viviendo en los corazones de los lectores.

Un adiós, pero no un final

Mientras nos preparamos para despedirnos de “My Hero Academia”, es importante recordar que su legado continuará. Las lecciones aprendidas y las inspiraciones tomadas de esta serie seguirán influyendo en futuros trabajos y en la vida de los fans. El cierre de este capítulo marca el fin de una era, pero el espíritu de los héroes que conocimos perdurará.

El 5 de agosto, “My Hero Academia” concluirá su épica historia, dejándonos con recuerdos imborrables y un legado que continuará inspirando a muchos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)