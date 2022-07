Si alguno de los que está leyendo esta nota vio la telenovela “Luciana y Nicolás”, allá por el año 2005, recordará que la protagonista, interpretada por Ana de la Reguera dejaba plantado en el altar al galán (Christian Meier).

Diecisiete años después, esta escena se repite con los mismos protagonistas pero en el capítulo final de la serie “Ana”, disponible en Prime Video desde el 22 de julio.

VER AQUÍ LA ESCENA

Esta segunda temporada, nos cuenta la vida de Ana, esta vez lidiando con un papel en televisión que no la complace y no es lo que esperaba. Mientras se enfrenta a los prejuicios de su madre, quien ahora vive con ella en Los Ángeles, intenta encontrarse a sí misma, en medio de un amor que no llega a aceptar y otro como el de Christian Meier, que solo lo usa para fines profesionales.

Ana de la Reguera y Christian Meier en una escena de la segunda temporada de "Ana". / Prime Video

Engreído, acartonado y atrapado en el papel de galán, Yomero, como se le conoce al personaje de Christian Meier, le ha propuesto matrimonio a Ana y esta ha aceptado a pesar de no soportar a su prometido. Una vez en la iglesia, la pareja está a punto de dar el sí cuando de pronto, la protagonista es sorprendida por la presencia de ‘Papasito’, su verdadero amor.

Sin poder hacer nada y acorralada por Yomero, Ana no sabe qué hacer frente al altar. Su conciencia parece hablarle: “Detén la boda cabrona”, “renuncia”, parece escuchar. En ese momento, su padre, sentado entre los invitados toca su silbato de árbitro de fútbol y eso hace que Ana recuerde el consejo que este le dio días antes: “Qué importan los demás. Poco les importa lo que hagas mañana. En vez de pensar en ellos, piensa en ti, en qué quieres tú, eso es todo lo que realmente importa”.

Recordado esto, Ana suelta con todas sus fuerzas: “¡Váyanse todos a la mierda!”. Luego, le dice al productor de la serie que renuncia y que puede demandarla si así lo desea.

Consternado por lo que ve, Yomero le pregunta a Ana si está improvisando otra vez. Y ella le responde: “Eres gay”.

Christian Meier, cantando “Sentirme Vivo” de Gianmarco, en el capítulo 3 de la temporada 2 de "Ana". Foto: Prime Video

Después de este momento, los paralelos con “Luciana y Nicolás” encajan perfectamente. La novia huye de su erróneo amor para ir con el correcto en dos tiempos, en el 2005 y en 2022. Ana, ha dejado atrás sus líos mentales y profesionales, y de ha dejado llevar por sus verdaderos sentimientos.

Yomero, por su parte, queda plantado y ridiculizado en la iglesia.

David Palacio en una escena de la segunda temporada de "Ana". / Prime Video

¿Y tú ya viste la temporada 2 de “Ana”?

SABÍAS QUÉ... -"Ana" es dirigida por Marcelo Tobar y protagonizada por Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacio, Christian Meier, Paly Duval y Gabriela Roel. -En 2020, la primera temporada de “Ana” fue nominada a un Premio IMAGEN en la categoría de Mejor Comedia en Horario Estelar, y en 2021 recibió una nominación de los Premios GLAAD Media como Mejor Serie de Televisión con Guión en Español. -La serie es una producción de VIS, estudio que es una división internacional de Paramount con Ana de la Reguera como showrunner y escrita por Ana de la Reguera, Fernanda Eguiarte, Anaí López, Marcelo Tobar y Alejandra Olvera.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM