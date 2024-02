Rafael Nadal y Carlos Alcaraz son dos de los tenistas más importantes de España y en marzo se encontrarán en Las Vegas para un partido de exhibición que será transmitido en directo vía streaming por Netflix, que de esta manera continúa apostando por contenido en vivo desde su plataforma tras la compra de los derechos de los SAG Awards.

“The Netflix Slam” es el nombre con el que el servicio ha bautizado este evento que se realizará en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas, Nevada.

En esta nota te contamos lo que debes saber de cara al gran partido.

¿Qué es “The Netflix Slam”?

Es el nombre de una nueva iniciativa de Netflix para ganar terreno en el mercado de las transmisiones deportivas. “Netflix es el hogar principal para grandes historias deportivas con éxitos como ‘Fórmula 1: Drive to Survive’, ‘Break Point’, ‘Full Swing’, ‘Untold’, ‘Quarterback’, ‘Tour de France: Unchained’, ‘Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team’, la próxima serie que sigue a los atletas en atletismo, rugby y NASCAR, así como la Copa Netflix del mes pasado”, destacó la compañía en una nota de prensa.

El Netflix Slam será producido por Full Day Productions (Connor Schell y David Chamberlin), la compañía detrás de la Copa Netflix, los Premios ESPY, el Show de la Alfombra Roja de los Oscar y los Honores de la NFL.

Rafael Nadal vs. Carlos Alcaraz

¿Quiénes disputarán el “The Netflix Slam”?

“The Netflix Slam” será disputado por Rafael Nadal y Carlos Alcaraza.

Nadal ha sido 22 veces campeón individual masculino de Grand Slam. Carlos Alcaraz actualmente es el No. 2 del mundo y ampeón del US Open y Wimbledon.

“Estoy muy emocionado por mi primera visita a Las Vegas, una de las ciudades más emblemáticas y entretenidas del mundo”, dijo Nadal. “También estoy muy emocionado de jugar con mi compatriota Carlos Alcaraz. Estoy seguro de que será una noche de tenis fantástica”, declaró el deportista en comunicado oficial difundido por Netflix.

“Me siento honrado y muy feliz de compartir la cancha con Rafa en Las Vegas”, dijo Alcaraz en el mismo pronunciamiento. “Es un gran jugador de todos los tiempos, por supuesto, y sus récords y logros hablan por sí solos. Rafa también es uno de los mejores muchachos del Tour y espero con ansias nuestro partido el 3 de marzo”, añadió.

¿Cuándo ver el partido de Nadal y Alcaraz en Netflix?

El encuentro Nadal vs. Alcaraz se transmitirá por Netflix el domingo 3 de marzo de 2024 desde el mediodía PST / 21:00 CET.

Se realizará dentro del Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort and Casino. La transmisión será dual para los mercados de habla inglesa y española.

Los boletos para el match se pueden adquirir a partir de los US$88 desde el15 de diciembre del 2023 a través de www.axs.com.

Horarios del Nadal vs. Alcaraz

El encuentro Nadal vs. Alcaraz se podrá seguir en estos horarios por país:

España: 21:30 horas.

Perú: 15 horas.

Colombia: 15 horas.

Venezuela: 18 horas.

Argentina: 18 horas.

Chile: 18 horas.

México: 14 horas.