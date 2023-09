El 2023 es el año en el que “Sex Education”, la irreverente comedia británica, llegó a su fin. Con ocho nuevos episodios ya disponibles en Netflix, la producción cerró su trama y hubo varias sorpresas respecto al destino de sus protagonistas.

Antes de que se confirmara que “Sex Education” no tendría una quinta temporada, tres de sus figuras estelares: Asa Butterfield, Emma Mackey y Ncuti Gatwa ya habían anunciado su deseo de retirarse del elenco para continuar sus carreras con proyectos diferentes.

Es así que se resolvió ponerle punto final a la historia que logró reconocimientos como la nominación a Mejor comedia en la 50 edición de los Emmy Awards y un récord de 66,6 millones de vistas en sus primeros 91 días en streaming.

¿Qué pasa en “Sex Education 4”?

La temporada final de “Sex Education” se desarrolla en una nueva escuela, pero no todos los alumnos de Moordale, el colegio que albergó la historia durante tres temporadas, se mudan a ella. Vemos a Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa), Aimee (Aimee-Lou Wood), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Ruby (Mimi Keene), Vivienne (Chinenye Ezeudu) y Cal (Dua Saleh).

Y se suman estudiantes, como Isaac (George Robinson), personaje conocido que esta vez ingresa como estudiante para un curso especial de pintura, y personajes completamente nuevos como Sarah “O” Owen (Thaddea Graham), Aisha (Alexandra James), Abbi (Anthony Lexa), y Roman (Felix Lufti).

Abbi es una mujer trans, Roman es un hombre trans y Asha tiene discapacidad auditiva (Foto: Netflix)

Figuras como Maeve (Emma Mackey) y Adam (Connor Swindells) toman otros caminos. Ella viaja a los Estados Unidos para estudiar literatura. Él, decide dejar la escuela para tomar un trabajo de tiempo completo.

¿Cuántos capítulos tiene “Sex Education 4″?

La temporada final de “Sex Education” está compuesta por 8 episodios. En ellos se abordan temas como la depresión post parto, la menopausia, los problemas que enfrentan las personas con discapacidades físicas, los diferentes espectros de la sexualidad (personas trans, asexuales, no binarios, etc), el orgasmo de próstata, las relaciones posesivas, el duelo y la fe en los miembros de la comunidad LGBTQ+.

¿Cómo termina “Sex Education”?

Las últimas escenas de “Sex Education”, nos muestran a Jean (Gillian Anderson), la madre de Otis, logrando recuperarse de la depresión post parto tras el nacimiento de su segunda hija. Es en ese proceso de recuperación que se produce un reencuentro de la mujer con Dan (Daniel Ings), quien creía era uno de los posibles padres de la pequeña. Por otro lado, Otis, quien se había peleado con su mejor amigo Eric luego de que este le reclamara no prestarle atención a sus problema, se amistan.

Escena de "Sex Education 4". / Netflix

Otis había tenido un duro momento en su nueva escuela al conocer que tenía una rival en el lugar: ‘O’, una adolescente que daba terapia sexual y que resultó ser mejor consejera que él, tanto que al final de la temporada termina como co ‘host’ del programa radial que tiene Jean sobre sexualidad. En el cierre de la temporada, Otis logra amistarse con ella y reconocer los méritos que tiene para ser la responsable de las terapias sexuales de los compañeros de su nueva escuela.

Pero la última escena involucra a Otis y su gran interés romántico: Maeve. Aunque al inicio de la temporada ella está en los Estados Unidos, un problema con su profesor de literatura: Thomas Molloy (Dan Levy), la hace volver a casa. Allí es donde debe enfrentarse a la muerte de su madre, quien no logró recuperarse de su adicción a las drogas. El desenlace de su progenitora, hace que Maeve se replantee muchas cosas y decida volver a los Estados Unidos para luchar por su sueño de ser una autora profesional.

“Otis recibe una carta de puño y letra de la joven, en la que esta le agradece por haberle cambiado la vida. “Cuando nos conocimos, no confiaba en nadie. Tenía miedo de ser herida. Cuando creamos la clínica, me di cuenta que la mayoría de personas que venía a pedirnos ayuda, lo que más necesitaba era una conexión y quizás yo no era tan diferente. Tienes la rara habilidad de hacer que la gente se sienta vista, y me pasó lo mismo a mí. Fue eso y tu gran optimismo por la humanidad lo que me dio el coraje para abrirme con otras personas. Por primera vez en mi vida, ya no me siento sola, lo que me ha permitido imaginarme grandes cosas para mí. Y por más que me duele mucho no poder estar juntos, no volveré a cerrar los ojos otra vez. Conocerte me abrió el corazón y siempre llevaré una parte de ti en mí a donde quiera que vaya. Creo que lo que trato de decirte es: gracias por todo, tonto”, escribe Maeve en la carta para Otis.

Con ese mensaje se cierra la historia.

Emma Mackey en "Sex Education 4".

El desenlace de los personajes principales de “Sex Education”

En resumen, esto es lo que ocurre con los personajes más populares de la serie británica:

Otis: decide dejar de ser el terapista sexual principal de su escuela al encontrar a alguien con más talento, asume la distancia con Maeve y se entiende que ha retomado su vínculo con Ruby, aunque al cierre de la temporada es de manera amical.

decide dejar de ser el terapista sexual principal de su escuela al encontrar a alguien con más talento, asume la distancia con Maeve y se entiende que ha retomado su vínculo con Ruby, aunque al cierre de la temporada es de manera amical. Maeve: se muda a los Estados Unidos para estudiar en una universidad de la Ivy League. Logra el interés de una editorial para publicar su primer libro. Logra superar el duelo tras la muerte de su hermana, aunque el futuro de su hermano, quien ha recaído en las drogas, es incierto.

se muda a los Estados Unidos para estudiar en una universidad de la Ivy League. Logra el interés de una editorial para publicar su primer libro. Logra superar el duelo tras la muerte de su hermana, aunque el futuro de su hermano, quien ha recaído en las drogas, es incierto. Eric: decide vivir su vida completamente fuera del clóset y eso implica también asumirse así dentro de la comunidad de fe de su familia. Cierra la temporada con el deseo de convertirse en pastor de su iglesia y cambiar mentes de personas de la comunidad LGBTQ+ que, como él, también abrazan la fe.

decide vivir su vida completamente fuera del clóset y eso implica también asumirse así dentro de la comunidad de fe de su familia. Cierra la temporada con el deseo de convertirse en pastor de su iglesia y cambiar mentes de personas de la comunidad LGBTQ+ que, como él, también abrazan la fe. Adam: hace las pases con su padre, quien le ayuda a aprender a manejar y le da su respaldo en su decisión de dejar la escuela para dedicarse a trabajar en una granja de caballos. Allí conoce a una chica, con la que inicia un romance. A ella le confiesa que es bisexual y que, aunque le ha costado en el pasado, quiere ser honesto con su sexualidad.

hace las pases con su padre, quien le ayuda a aprender a manejar y le da su respaldo en su decisión de dejar la escuela para dedicarse a trabajar en una granja de caballos. Allí conoce a una chica, con la que inicia un romance. A ella le confiesa que es bisexual y que, aunque le ha costado en el pasado, quiere ser honesto con su sexualidad. Aimee: poco a poco logra superar el trauma que le generó ser víctima de una agresión sexual en un bus. Al cierre de la temporada inicia un romance con Isaac.

poco a poco logra superar el trauma que le generó ser víctima de una agresión sexual en un bus. Al cierre de la temporada inicia un romance con Isaac. Jackson: descubre la verdad sobre quién es su verdadero padre y, tras una inicial pelea con sus madres, acepta la verdad: que una de sus madres tuvo una relación con un hombre casado, que ella quedó embarazada y el padre de Jackson desapareció porque no quería saber nada de él. Luego de esto, su madre conoció a quien se convertiría en su pareja y la otra madre de Jackson.

descubre la verdad sobre quién es su verdadero padre y, tras una inicial pelea con sus madres, acepta la verdad: que una de sus madres tuvo una relación con un hombre casado, que ella quedó embarazada y el padre de Jackson desapareció porque no quería saber nada de él. Luego de esto, su madre conoció a quien se convertiría en su pareja y la otra madre de Jackson. Vivienne: supera la decepción de haber iniciado una relación tóxica con un alumno de alto rendimiento intelectual, pero extremadamente celoso. Continúa siendo la estudiante más destacada en el colegio.

supera la decepción de haber iniciado una relación tóxica con un alumno de alto rendimiento intelectual, pero extremadamente celoso. Continúa siendo la estudiante más destacada en el colegio. Cal: inicia su tratamiento para hacerse una operación de reasignación de género, y logra el respaldo de su madre y sus amigos.