David Gudiño publicó en abril en su cuenta de TikTok el cortometraje “Argentina no es blanca”. En este, el joven actor y dramaturgo argentino interpreta a un hombre que sufre por el racismo en su país, donde incluso lo identifican como extranjero por no tener el color de piel que, debido a un discurso reproducido desde hace décadas en el país, se identifica como el de sus compatriotas: ser blanco es igual a ser argentino. El video, que aborda el tema de la discriminación hacia las personas “marrones” y de “rasgos indígenas”, generó muchas reacciones encontradas. Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios:

- “No entendí por qué ofenderse porque digan que no parece argentino”. (Leonel Rios)

- “Cuando uno no estudia, no lee, no entiende, no comprende la historia y la realidad, se sentirá mal o discriminado” (Jak Aderly Arroyo Co)

Un colectivo argentino habla de identidad y racismo mediante el arte y busca debatir sobre la discriminación por razas en América Latina. Un video viral en Youtube realizado por la agrupación apunta a Cannes.

Aunque también recibió apoyo:

- “Me gustó mucho tu video, amigo, es bueno para el mundo, ya que la televisión argentina solo muestra gente blanca y eso le hace creer a todo el mundo (que Argentina es blanca)” (Marvin Garay)

- “Me pareció genial el video, y representa a toda Latinoamérica” (Raúl Montané)

- “¡¡Argentina no es Buenos Aires!!” (Juan Cruz)

¿Es que todos los argentinos son de ojos y piel clara? ¿Y todos los ciudadanos con rasgos indígenas son invisibles? Estas son las preguntas y el debate que propone este cortometraje, que ya tiene 2 millones 800 mil vistas en Tik Tok. El proyecto lo publicó Gudiño con el colectivo al que pertenece, Identidad Marrón, con el hashtag de la competencia para TikTokers que se inauguró este año en el Festival de Cannes. ¿La meta principal? Además de estar entre los finalistas que se dieron a conocer el 20 de mayo, es esparcir el mensaje de personas “marrones-indígenas (…) hijxs y nietxs de indígenas, campesinos y campesinas, migrantes del continente Americano/Abya yala” que hablan de la discriminación por el color de piel que existe en muchos espacios artísticos en América Latina.

“Para los argentinos marrones hay muy poco trabajo en la televisión. En general, el 99 % (de audiovisuales) son blancos. Por eso, le dije a un amigo de Identidad marrón que hagamos un corto para Tik Tok. Lo que hice fue utilizar los comentarios que los usuarios de redes sociales hacían al contenido diario que cuelgo en mi cuenta y los convertí en diálogos de personajes; así, surgió ‘Argentina no es banca’”, nos contó David Gudiño, quien con sus 35 años trabaja de la mano de la agrupación social en artículos científicos y libros para seguir debatiendo sobre derechos civiles y generando conocimiento sobre el tema del racismo en América Latina. Recientemente, el colectivo presentó un proyecto de investigación a la Universidad de Mánchester (Reino Unido) que trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina.

“En lo fundacional está el mito de que Argentina es blanca o los cuerpos marrones son los maleantes. Muchas personas en Tik Tok me decían: ‘jamás vi un argentino con tu color de piel’. Porque no estamos en la televisión. Porque no existimos. La película, ‘El secreto de sus ojos’. ¿Hay algún marrón ahí…? Pero, si te tomas el tren, verás que el 60% es marrón. Entonces, ese es el nivel de invisibilización que existe en Argentina. O la película argentina de Netflix, “Granizo”. No hay marrones. Es la decisión que se toma de invisibilizar a las personas con rasgos indígenas”, agrega Gudiño.

El colectivo argentino realizó este año una serie documental con Canal Encuentro, “Marrón. Antirracismo en tiempo presente”. Tres episodios están disponibles en Youtube y cuenta con la participación de abogados, artísticas, empleados y otras personas que cuentan sus vivencias, como el hurto de su conocimiento intelectual o los actos de violencia que experimentan, siendo personas con rasgos indígenas.

Argentina y su pasado

“No puedes entender el surgimiento y la demanda del colectivo ‘Identidad Marrón’, en este caso, sin entender a Argentina y su historia”, dice el antropólogo, historiador y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Juan Carlos Callirgos. “Desde el Siglo XIX, la nación ha creado un discurso de sí misma como un país de inmigrantes, principalmente, de gente de Italia, España, Inglaterra, Medio Oriente y Europa del Este. Entonces, el discurso es de ser un país sin población indígena. Eso tiene que ver con la llamada Conquista del Desierto, una campaña que lanzó Argentina básicamente para deshacerse de su población indígena, sobre todo, la de las pampas hacia el sur. Un genocidio que, algunos calculan, se perdieron 30 mil vidas indígenas. Arrasaron con ellos en nombre del progreso y la nación. Además, no se ejecuta entre gallos y medias noches, sino públicamente, orgullosamente, entre otras cosas, para abrir su frontera agrícola y atraer inmigrantes”, explica.

"No puedes entender el surgimiento del colectivo ‘Identidad Marrón’ sin entender Argentina y su historia" Antropólogo, historiador y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Juan Carlos Callirgos

Un ejemplo se ve en el grave error que cometió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante un discurso en España al lado del presidente de ese Gobierno, Pedro Sánchez. “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa”, afirmó Fernández y su comentario desató una ola de críticas y acusaciones de racismo que iban acompañados del hashtag #VergüenzaNacional en Twitter.

El dicho también fue un error de parte del mandatario, porque señaló la autoría del poeta Octavio Paz, cuando en realidad la cita aludía a la letra de la canción “Llegamos de los barcos” de Litto Nebbia.

Según Callirgos, al mencionar “los barcos”, el mandatario argentino “hizo referencia a la condición de inmigrantes de los argentinos, lo que oculta una población que está ahí y siempre ha estado ahí. Una que ha surgido de una exclusión en términos materiales, simbólicos y hasta de la pertenencia a las naciones. Como si no fueran realmente argentinos. Ahora, lo que está surgiendo es gente, quienes se denominan marrones, que están reivindicando su bagaje indígena y reclamando, respecto de todas las atrocidades que el Estado argentino cometió contra ellas hace muchos años. Es un momento interesante en Argentina, porque ellos están replanteando y desafiando todos estos discursos nacionales”.

Ganador Tiktoker

A nivel de América Latina, hubo mucho desconcierto de los concursantes de la competencia #TikTokShortFilm del Festival de Cannes, pues algunos participantes, como Gudiño y otros usuarios de la red social, esperaron la clasificación a fines de abril, pero después no hubo mayor seguimiento en la prensa. Mientras páginas alternas divulgaban los supuestos mejores videos en abril, la web oficial de la marca lanzó un artículo en francés recapitulando a los nominados. El 20 de mayo, el director de relaciones públicas de Tik Tok Francia, Éric Garandeau, publicó imágenes en su cuenta de Twitter con los cuatro ganadores de la competencia, pero no dio mayor información sobre ellos.

A su vez, un tweet de la cuenta TikTok France publicó los cortometrajes ganadores en un hilo: mejor guion a “Princesse moderne” de Claudia Cochet (Francia), mejor edición a “Zero Gravity de Tim Hamilton (Nueva Zelanda), y dos del ‘gran premio’ a “Lang Pictures” de Mabuta Motoki (Japón) y “Love In Plane Sight” de Matej Rimanić (Eslovenia). Serían tres premiados y finalmente ese día fueron cuatro.

Clap de fin sur une belle cérémonie pour récompenser les gagnants de la #TikTokShortFilm 🏆 Beaucoup de talent, de créativité et d’audace ! Découvrez le palmarès juste ici👇 pic.twitter.com/Vf5Zb3cpmn — TikTok France (@tiktok_France) May 20, 2022

Uno de los asistentes a la gala francesa fue el conocido tiktoker senegalese-italiano Khaby Lame, a quien se le conoce por el meme con la expresión de las manos extendidas. Él fue uno de los jurados de la competencia junto a los cineastas Rithy Panh (Camboya), Basma Khalifa (Sudán), Camille Ducellier (Francia) y Angele Diabang (Senegal), entre otros, según informó el medio Nairobi News. Una curiosidad es que el Festival de Cannes usualmente prohíbe a los invitados tomar selfies en la alfombra roja, pero debido a la anexión de Tik Tok a las categorías de competencia y los 20 creadores de contenido invitados a la ceremonia que debían publicar sus experiencias, pues hubo flexibilidad.

El tiktoker Khabi Lame es conocido por su contenido en la plataforma. Cuenta con más de 13 millones de seguidores.

Es una casualidad que Garandeau mencioné en su tweet a Rithy Panh, quien se retiró como jurado este mes, según informó The Hollywood Reporter. “Después de un desacuerdo persistente sobre la independencia y la soberanía del jurado del Festival de Cortometrajes de TikTok, he decidido renunciar a mi cargo como presidente de ese jurado”, había dicho Panh en un correo electrónico. Hasta el jueves, no estaba claro si la competencia seguía o no, pero el cineasta regresó y se presentó ante cámaras, como se ve en una imagen del periodista Clément Vaillant, que cubrió el evento.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: