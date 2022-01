Conforme a los criterios de Saber más

Hace 26 años se estrenó la primera cinta de “Scream”. Su éxito fue inmediato y se terminó convirtiendo en una saga de terror que reivindicó al subgénero del “slasher”. Las primeras cuatro películas estuvieron dirigidas por Wes Craven, quien falleció en el 2015. Ahora, de la mano de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, este clásico de los noventas regresa con nuevas historias, nuevos personajes pero manteniendo la esencia que conquistó a millones en en pasado.

Sobre la saga

“Scream” nace como un tributo a las películas de slashers de los años setenta y ochenta. Estas películas, mostraban a un ente que asesinaba a personas y nadie lograba saber de dónde provenía ni cuál era su real apariencia. En los años noventa, tuvo tanto éxito que se realizaron cuatro películas. Ahora, en el 2022 regresa con más terror.

Como se recuerda, En las primeras cuatro entregas, las historias giran entorno a la lucha de los protagonistas por descubrir quién es el asesino, mientras los medios de comunicación solo se enfocan en el rating que les esta dando la muerte de jóvenes.

Sobre “Scream 5″

“Scream 5″ se empezó a rodar en plena pandemia y llegará a los cines este 14 de enero. A pocos días de su estreno, la franquicia compartió su tráiler oficial en el que trae de regreso al elenco original y nuevas promesas del cine.

Del elenco original regresan Courteney Cox, David Arquette y Neve Campbell, mientras que los nuevos jóvenes actores que se unen a la saga son: Jenna Ortega, Dylan Minnette, Melissa Barrera, Jack Quaid, Mikey Madison, Mason Gooding, entre otros.

La sinopsis oficial de la película señala que “25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar secretos del pasado”. “Una mujer regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo unos crímenes atroces”, agrega.

“Después de pasar un tiempo hablando con Radio Silence, han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia ‘Scream’. Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro”, anunció Neve Campbell en el 2020.

“Esta es la quinta... pero no es ‘Scream 5′. Esto es ‘Scream’. Los directores son increíbles, lo están haciendo bien. Es una nueva franquicia. Es moderna. Es terrorífica. Es una nueva ‘Scream’. No es un reboot, no es un remake, es un nuevo lanzamiento. Creo que va a ser fantástica”, comentó Courteney Cox a su amiga Drew Barrymore en una entrevista.

Dónde ver toda la saga

Si aún no has visto las cuatro primeras películas o quieres volver a verlas antes del estreno de “Scream 5″, te contamos que las cintas están dos plataformas de streaming diferentes. Las primeras tres películas las encontrarás en Paramount+, mientras que la cuarta puedes disfrutarla en Amazon Prime.

Hasta el momento se desconoce en qué plataforma de streaming estará “Scream 5″

