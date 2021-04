Conforme a los criterios de Saber más

En 2017, Mark Zuckerberg y compañía lanzaron Facebook Watch, una plataforma de videos que inicialmente competiría con YouTube y luego con Netflix. Sin embargo, tres años y medio después de su presencia en el mercado, la sensación que tenemos de esta aspirante a plataforma de streaming es que no cumplió con su cometido o, en todo caso, lo hizo a medias.

Y es que hace tres años, uno pensaría -como seguramente también lo hicieron los creadores de Facebook Watch-, que el éxito de esta nueva “plataforma”, estaría garantizado por el poder que tiene esta red social en el mundo, sin embargo, la realidad ha sido otra.

Netflix está más que afianzada en el servicio “on demand” y otras compañías de servicio streaming como Disney+, HBO+, Prime Video no dejan de crecer y gozar de las preferencias del público. Por lo que Facebook Watch, se ha limitado a ser el punto de encuentro de los tantos video que se comparten en la red social californiana.

¿Cómo tengo acceso a Facebook Watch?

Para acceder a Facebook Watch basta con tener una cuenta en Facebook. Una vez aquí, haz clic en el segundo ícono, al lado de home. Ya adentro, tienes cinco opciones: Inicio, buscar videos, programas, video en vivo y videos guardados.

En BUSCAR VIDEOS, puedes buscar un programa o un video específicos que se haya sido subido a alguna cuenta de Facebook. Puedes encontrar desde minúsculos clips de 10 segundos hasta capítulos completos.





En PROGRAMAS, puedes ver aquellas producciones que siguen tus amigos de Facebook o aquellas originales de la red. Entre los programas que podemos destacar están: Skam Austin, Humans of New York: The Series, MTV, the real world, el programa de entrevistas “After After Party”, entre otros. Esta opción, sin embargo, solo se ha encontrado en la versión PC y no en la móvil.

Cancelaciones como la serie de Elizabeth Olsen

En 2018, Facebook Watch estrenó “Sorry For Your Loss”, una serie web del género drama protagonizada por Elizabeth Olsen. La historia gira alrededor de una joven viuda (Olsen) que trata de afrontar la repentina muerte de su esposo.

Tras dos temporadas al aire, Facebook anunció en enero de 2020 que cancelaba la serie. Según Deadline, en su edición del 16 de ese mismo mes, los productores buscaban vender esta producción a otra cadena o plataforma de servicio streaming. Un año después, se desconoce si el negocio llegó a buen puerto.

Pero no solo “Sorry For Your Loss” fue cancelada. Ese mismo mes, Facebook Watch canceló también “Limetown” con solo una temporada al aire. La serie estaba basada en el podcast del mismo nombre y tenía como protagonista a Jessica Biel y Stanley Tucci.

Según la mencionada web, a raíz a partir de estos traspiés, la plataforma no cerrará por completo la puerta a la programación con guión original si surgiera el proyecto correcto, mientras tanto se dedicará a su contenido no guionizado, es decir, a sus realities y programas de competencias.





A favor y en contra

A favor:

-Es gratuito y solo basta con tener acceso a una cuenta de Facebook

-Su contenido en directo. Así, por ejemplo, la Final de Champions 2020 fue el partido más visto en la historia de Facebook. Más de 13.7 millones de personas en Latinoamérica vieron a través de Facebook Watch, el aclamado encuentro entre el Bayern y PSG.

-En contra

-El uso de Facebook Watch está limitado al teléfono móvil

-Su versión móvil no es muy amigable y no es posible encontrar los programas originales que sí se encuentra en la versión PC.

-El contenido original de su catálogo resulta pobre si de verdad se quiere competir con plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney+.

Cifras y mejoras a futuro

Para setiembre de 2020, Paresh Rajwat, jefe de productos de vídeo de Facebook anunció que más de 1.250 millones de personas visitaron Facebook Watch cada mes. Esta cifra significó un éxito para la compañía pese a los deficiencias del servicio. Rajwat prometió mejorías a futuro, las cuales incluyen una mejor navegación, “la curación de contenido por parte de expertos y un aprendizaje automático más inteligente”.

