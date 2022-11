Aunque es evidente la proliferación de cadenas especializadas en transmisión de eventos deportivos, son pocas las que se reparten hoy la exclusividad de los grandes torneos en las distintas disciplinas. Algunas, como PSN (Panamerican Sports Networks o Pasión por el Deporte), no están más, otras perdieron mucho poder debido a millonarias transacciones detrás (caso Fox Sports tras la compra efectuada por Disney y el mayor peso que ahora tiene ESPN) y, finalmente, otras se reparten la preferencia de un público más específico, como DAZN en Estados Unidos y un selecto grupo de países del mundo, GOL TV (cadena de raíces uruguayas que alguna vez transmitió la hoy llamada Liga 1 de Perú), TUDN o BeIn Sports (especializadas estas últimas en el mercado estadounidense y mexicano).

Pero hay una cadena que cada cuatro años, siempre a puertas de una nueva Copa del Mundo de Fútbol, salta a la palestra por ofrecer la transmisión en vivo de todos los partidos de la cita mundialista. Hablamos de DIRECTV, que está esparcida por toda la región y presenta en su pantalla, desde hace varios años, rostros masculinos y femeninos muy vinculados al llamado ‘Deporte rey’. Esto, por supuesto, se explota conforme se acerca el famoso ‘Partido inaugural’. Y Qatar 2022 no fue la excepción. En esa línea, este año la marca lanzó una oferta especial para el mercado peruano de “45 soles por un mes” de su servicio DIRECTV GO (que ahora se intenta posicionar como DGO). Esta modalidad no requiere cables ni la vieja ‘antena’ que muchos tienen colgada en la parte externa de su casa.

Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, tal vez los dos rostros más mediáticos de DIRECTV en Latinoamérica. (Foto: https://www.thedailytelevision.com/)

Para comentarles aquí los pros y contras de esta propuesta, decidimos crearnos una cuenta a manera de prueba. La idea era ver cómo era el proceso de suscripción y, fundamentalmente, cómo es la experiencia de la aplicación y del servicio en sí.

Aunque DIRECTV GO no es nuevo en deportes (hace años que transmite, por ejemplo, LaLiga de España, y en ocasiones le ‘gana’ los superclásicos a ESPN), un Mundial de Fútbol siempre será una experiencia distinta. Aunque, claro, en esta ocasión es el trago es algo más amargo si no vemos a nuestra selección en la fase de grupos.

EL PASO A PASO DE LA SUSCRIPCIÓN

Aunque el plus de transmitir todos los partidos del Mundial en vivo (algo que no hacen en la TV local el canal Latina) es importante para los fanáticos y fanáticas del fútbol, el precio de la campaña es un detalle a tener en cuenta: S/45. Si bien DIRECTV GO ofrece una parrilla de canales y además el acceso a Universal Plus, el costo mencionado es mayor al que paga mensualmente cualquier usuario de plataformas como Netflix (S/24.90), HBO Max (S/29.90), Disney Plus (S/25.90) o Prime Video (S/19.99). Estas cifras corresponden a los paquetes standard o básico.

Aceptado el precio a pagar, toca iniciar el procedimiento de creación de una cuenta para considerarse suscrito. Aquí los requerimientos son los típicos en servicios de este tipo: nombres, apellidos, dirección, código postal, número de tarjeta de crédito (con fecha de vencimiento, código de seguridad y nombre del titular, respectivamente).

Aquí empieza todo el proceso para suscribirse. (Captura de pantalla)

Hasta aquí el procedimiento es simple. Incluso cuando te muestran que recibirás Universal Plus gratis por un periodo de tres meses y, a su vez, te ofrecen suscribirte a Disney Plus o HBO Max, Lionsgate +, Paramount + o demás, puedes fácilmente aceptar (y añadir un pago extra) o negarte.

Luego de colocar los datos y dar clic en “Confirmar” sí se presenta una carga lenta al momento de finalizar el proceso. Aunque tardó, sin embargo, el proceso no se cayó. Esta primera incidencia podría haber sido la causante de una parte de las molestias reportadas vía redes sociales el día de la inauguración del Mundial Qatar 2022 (y el posterior), ante la –asumimos—avalancha de nuevos suscriptores.

Luego de completar este paso se presentó una lentitud, pero el proceso no se cayó. Al rato concluimos. (Captura de pantalla)

Tras completar el proceso, la página de DIRECTV GO aclara que el cobro empezará luego de terminar los días de prueba gratuita. Es decir, si uno se inscribe el 22, recién el 25 de noviembre empieza a correr su cobro. Si decide cancelar la suscripción antes, no se le realizará cobro de su tarjeta de crédito o débito registrada. Este fue el procedimiento que hicimos para fines de esta nota. Crear una cuenta y cancelarla.

LA APLICACIÓN A ‘RAS DE CANCHA’

Una particularidad que tienen los servicios de streaming a nivel mundial es que, al no requerir de cables o antenas, basta con tener acceso a Internet y un dispositivo con requerimientos determinados para poder apreciar películas, series o programas de todo tipo. Pasa lo mismo con DIRECTV GO. Para esta intentamos ‘loguearnos’ con nuestra cuenta de prueba gratuita a cuatro dispositivos: Dos Smart TV Samsung de distintos años de fabricación, una Galaxy Tab A7 Lite y un Smartphone Samsung Galaxy A32 (Sistema operativo Android).

En el Smart TV Samsung código UN50KU6000DK04 no pudimos conectarnos. Aunque allí sí hay aplicaciones como Prime Video, HBO, Netflix, Disney + y Star+, además de Movistar Play y otras, no fue posible hacer lo propio con DIRECTV GO. No estaba en las aplicaciones que hay por defecto ni se podía descargar desde el Smart Hub. Y aunque nos dijeron que podíamos adaptarle al TV un dispositivo extra, comprarlo hubiera salido de la idea de esta nota: gastar un monto de S/45 para ver el Mundial.

Dicho problema no se presentó en los otros tres dispositivos. Instalar la aplicación fue rápido tanto en el Smart TV Samsung QN50Q60AAG como en la Tablet y el Smartphone arriba mencionados. En todos tomaremos como referencia una velocidad de descarga de 36.31 Mbps según Speedtest.

Lo que registra nuestro Speedtest al momento de hacer la prueba. (Captura de pantalla)

CÓMO SE VE DIRECTV GO EN CADA DISPOSITIVO

Sin tener nada espectacular, la aplicación de DIRECTV GO corrió sin mayores problemas. Resalta al abrirla en los tres dispositivos mencionados el (obvio) afán de la marca por promover la cita copera. De inmediato lo primero que vemos será los partidos ya sea en vivo o diferidos (es decir, las repeticiones). Debajo de esto aparecen más opciones ligadas al torneo, desde programas especiales, como Mundial Total hasta noticieros. Mucho más abajo se observa una especie de barra inferior que muestra cinco opciones: Inicio, En vivo, Catálogo, Deportes e Infantil.

Al acceder al en vivo, como cuando vimos para esta nota el Francia vs. Australia (y en una segunda ocasión el Alemania vs. Japón), más allá de sentir algo de pena por no ver a la selección peruana en ese grupo mundialista, notamos en la parte baja de la Tablet y del Smartphone Galaxy A32 un ícono denominado “Player interactivo”.

El Player interactivo es una propuesta que permite ver el partido con una serie de opciones extras. Por ejemplo, si llegamos al Francia vs. Australia a los 20 minutos, podemos retroceder al minuto cero y verlo desde el comienzo. Este mecanismo –que nos funcionó en la versión en vivo, pero no siempre cuando luego, ya en la noche, quisimos ver repeticiones-- se nos presenta con dos secciones. La primera, a la izquierda, con estadísticas en vivo, elegir distintas cámaras (en el duelo mencionado la toma seguía siempre a Mbappé), mejores ángulos, y configuración de calidades, velocidad, y ayuda. Mientras que la segunda, a la derecha, es visible como una especie de circunferencia, a manera de línea de tiempo.

Aunque esta línea de tiempo tiene una explicación rápida al inicio, esto parece insuficiente para entender su funcionamiento de forma completa. Dentro del gráfico aparecen pequeñas imágenes de un botín, una pelota de fútbol, etc. El objetivo aquí es poder retroceder específicamente a momentos importantes del match, aunque al hacerlo, más aún si lo haces en vivo, evidentemente te pierdes las incidencias del juego porque la imagen de la cancha pasa a estar detrás. Sin embargo, en el Francis vs. Australia no hubo grandes sorpresas y ganó el mejor.

Así se ve el Player interactivo en una Galaxy Tab A7 Lite. (Captura de pantalla)

Resumiendo esto último, el “Player interactivo” solo aparece en Tablet y Smpatphone más no en el Smart TV. Lo que sí hay en las tres modalidades son las clásicas opciones de escoger lenguaje (inglés y hasta dos canales con narradores y comentaristas en español) y subtítulos (casi siempre desactivada para transmisiones de este tipo).

UN VISTAZO FINAL A DIRECTV GO

Resulta difícil no comparar la aplicación de DIRECTV GO con otras en el mercado. Netflix, la que tiene más usuarios en Perú, renueva cada cierto tiempo su diseño, y aunque en ocasiones nos parece compleja de entender (peor aún si tenemos en cuenta sus recomendaciones según nuestro historial de vistas), se hace llevadera y atractiva. En HBO Max hay tal vez mayores incidencias con el tema de la lentitud y limpia visualización de su muy variada oferta televisiva. Prime Video, por su parte, con una porción de mercado mucho menor junto a Disney + o Star +, nos presenta a manera de añadido --en plena visualización—el nombre del actor que aparece en pantalla y a también a quién lo interpreta. Este detalle, para algunos tal vez no trascendental, nos permite indagar un poco más sobre artistas que tal vez no conocíamos a cabalidad.

Otra de las quejas que circularon en redes sociales con relación a DIRECTV GO, especialmente los primeros dos días del Mundial Qatar 2022, tiene que ver con la imposibilidad de cancelar tu suscripción desde el celular. Es decir, y esto lo comprobamos, para romper el acuerdo estás obligado a buscar un ordenador y seguir indicaciones. Y aunque seguirás disfrutando los días gratis que te queden (tres y en algunos casos hasta siete, según lo que ha trascendido), no puedes dejar de pensar en que esto es algo que la compañía deberá perfeccionar a corto plazo.

Más allá de todo esto y de los contras mencionados a lo largo de esta nota, la aplicación DIRECTV GO cumple con su objetivo de emitir una buena señal de los partidos del Mundial Qatar 2022. Aunque además de estos contenidos hay muchos más canales en la parrilla, esta nota trataba el tema del fútbol. Por otro lado, sí, se nos presentaron pequeñas ‘paras’ en la transmisión, pero estas se recuperaban rápidamente incluso con una velocidad de Wifi digamos ‘baja’ ante otras ofertas de Internet Movistar, como la que usamos para fines de esta nota.