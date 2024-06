Llegamos a la mitad del año con un panorama claro de lo que han sido algunos de los primeros fenómenos de los servicios de streaming. A plataformas como a Netflix, le continuaron funcionando algunas historias ya exitosas como “Bridgerton” (que acaba de lanzar su tercera temporada) y “La casa de papel”, cuyo spin-off “Berlín”, estrenado en la antesala de fin de año, le aseguró un buen arranque en enero. Y le sumaron algunos lanzamientos nuevos de recepción más que positiva: “Bebé Reno” y “Avatar: la leyenda de Aang”, entre ellos.

Los otros principales rivales del streaming continuaron alimentando sus parrillas con historias dentro de los géneros más solicitados, como superhéroes, romances, doramas y ‘revivals’, algunos de ellos bastante auspiciosos.

Aunque el 2024 todavía tiene pendientes algunos de sus estrenos más promocionados: desde “Betty, la fea: la historia continúa” hasta “House of the Dragon 2″, nos aventuramos a hacer una primera selección de lo más destacado entre los estrenos de este primer semestre.

Aquí un balance de las mejores series estrenadas en streaming en lo que va del 2024:

"Shōgun" Plataforma: Star Plus "Narra la colisión de dos ambiciosos hombres de mundos diferentes y una misteriosa samurai: John Blackthorne, un arriesgado marinero inglés que acaba naufragando en Japón, una tierra cuya desconocida cultura acabará por redefinirle; Lord Toranaga, un astuto y poderoso daimyo, enfrentado a sus propios y peligrosos rivales políticos; y Lady Mariko, una mujer con inestimables habilidades pero deshonrosos lazos familiares, que debe demostrar su valor y lealtad. Basada en la historia real del navegante inglés William Adams y su relación con el poderoso japonés Tokugawa Ieyasu".

Fecha de estreno: Se estrenó el 27 de febrero.

Duración: Una temporada de 10 episodios.

¿Por qué ver? De esas series que te hacen sentirte dentro de una máquina del tiempo y te hacen ir no solo a una época remota y misteriosa, sino a una era dorada de la televisión por su realismo y cuidado. Una serie para mirar con mucha atención y no perderse la minuciosidad en cada detalle: desde escenografía y vestuario hasta las grandes actuaciones de Cosmo Jarvis, Yoshii Toranaga y en especial Anna Sawai.

"Doctor Who", temporada 14 Plataforma: Disney Plus "Famoso show de la televisión británica que tiene 60 años al aire. El protagonista de la historia es un Señor del Tiempo de un planeta llamado Gallifrey, que viaja a través del tiempo y el espacio en una Tardis, una nave espacial que se asemeja a una antigua cabina de policía británica, que los miembros del público solían usar para llamar a las autoridades. Su misión es proteger la Tierra, y a los humanos que viven allí, de una variedad de amenazas".

Fecha de estreno: Se estrenó el 11 de mayo.

Duración: 7 episodios (temporada 14).

¿Por qué ver? ”Un excelente reinicio para una de las historias que más tiempo ha estado presente en la televisión. Si no has visto nunca ‘Doctor Who’, el primer episodio de esta temporada 14 es una excelente bienvenida para los novatos, pero el resto de la trama no deja de conectar con los fans más longevos. El actor Ncuti Gatwa, a quien conocimos en ‘Sex Education’, se destaca por todo el carisma que le impregna a este Doctor Who. Además, las historias y viajes en el tiempo que conforman esta temporada son muy entretenidos. Ideal para una maratón y ponerse de buen humor un fin de semana”.

"El problema de los tres cuerpos" Plataforma: Netflix "Se trata de una adaptación de la saga literaria escrita por el chino Liu Cixin, que se convirtió en un récord de ventas. La historia se desarrolla entre la China de la década del 60 y la actualidad en diferentes puntos del universo. El descubrimiento de un investigador interpretado por Benedict Wong, quien sigue las pistas de las recientes muertes de 30 científicos en circunstancias muy extrañas, nos permitirá conectar una serie de hechos extraños que llevan a una inminente verdad: la Tierra está amenazada por la pronta llegada de una especie extraterrestre".

Fecha de estreno: Se estrenó el 21 de marzo.

Duración: 8 episodios.

¿Por qué ver? ”Una serie 100% ambiciosa, tanto en lo visual como lo narrativo. Si te gustan las historias de ciencia ficción, esta es de las mejores que han llegado al streaming en los últimos cinco años. Una visión muy diferente de la clásica trama de invasiones alienígenas, con una carga muy humana y un mensaje interesante sobre a dónde nos lleva la falta de unidad a las personas”.

"True Detective: Tierra nocturna" Plataforma: Max "'True Detective' regresó con una cuarta temporada tras cinco años de la anterior. La historia inicia en Tsalal, una base de investigación ártica ubicada en las afueras del pueblo de Ennis, Alaska. Cuando todo el equipo de investigación desaparece de forma misteriosa, parece haber un vínculo con un asesinato ocurrido varios años antes. En el caso están la Jefa de Policía de Ennis, Liz Danvers, y Evangaline Navarro, una patrullera de la policía que tiene un interés personal en resolver el asesinato. Todo esto deberá resolverse en una época en la que los días tienen 24 horas de oscuridad por el solsticio de invierno".

Fecha de estreno: Se estrenó el 14 de enero.

Duración: 6 episodios (Temporada 4).

¿Por qué ver? ”'True Detective’ era una clásico que muchos ansiábamos ver de regreso en televisión. Esta cuarta entrega apostó por un ritmo muy diferente a las anteriores y logró un producto compacto, con un escenario ártico que solo hace más efectivo el misterio que sigue la historia y que logran mantener el suspenso que debe marcar sus seis episodios. Pero lo que más destaca a esta entrega son las actuaciones de sus protagonistas: Jodie Foster y Kali Reis”.

"Expatriadas" Plataforma: Prime Video "La serie retrata a un grupo multifacético de mujeres residentes en Hong Kong. Tras un encuentro único, una serie de eventos altera la vida de todas, obligándolas a navegar el intrincado equilibrio entre la culpa y la responsabilidad. La serie se ubica en el complejo entramado de la vida de los expatriados en esta vibrante ciudad".

Fecha de estreno: Se estrenó el 26 de enero.

Duración: 6 episodios (Temporada 1).

¿Por qué ver? ”Una serie que no sigue un esquema convencional en su narración y que por eso puede resultar muy exigente para el espectador, pero que ofrece un poderoso drama lleno de emociones y personajes que generan empatía. Y aunque Nicole Kidman encabeza el reparto y es el principal gancho, se destacan más las actuaciones de Sarayu Rao y Ji-young Yoo en los roles antagónicos”.

"Masters of the Air" Plataforma: Apple TV "'Masters of the Air' cuenta la historia del 100º Grupo de Bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Así, seguimos a las tripulaciones de los bombarderos en sus peligrosas misiones para destruir objetivos en la Europa ocupada por los alemanes. La serie busca capturar la intensidad de la guerra, los riesgos que enfrentan los aviadores y las amistades y relaciones que se forman en medio del conflicto".

Fecha de estreno: Se estrenó el 26 de enero.

Duración: 9 episodios (temporada 1).

¿Por qué ver? ”Con varios años de experiencia en la industria y verdaderas obras maestras a sus espaldas, los nombres de Steven Spielberg y Tom Hanks como productores detrás de esta serie, suenan a suficiente garantía para una buena producción. Y esta serie lo comprueba como un posible nuevo clásico del género bélico. Además de emocionantes escenas de aviación, la serie ofrece una trama atrapante y un elenco de jóvenes estrellas encabezado por Austin Butler”.

"X-Men 97" Plataforma: Disney Plus "La serie es una continuación de 'X-Men: The Animated Series' (1992-1997), donde los mutantes, seres nacidos con habilidades sobrehumanas, luchan contra desafíos después de que su líder, el Profesor X, casi muere y es llevado al espacio para su cura. Un año después, sin Xavier, los X-Men se enfrentan a nuevos desafíos bajo el liderazgo de su antiguo adversario Magneto".

Fecha de estreno: Se estrenó el 20 de marzo.

Duración: 10 episodios (temporada 1).

¿Por qué ver? ”Una de las sorpresas de lo que va del año. Basada en una serie cancelada hace tres décadas, este regreso no hizo más que mejorar a su predecesora y volver a darle brillo a las historias del mundo del cómic que últimamente están presentes en pantalla y con productos cada vez menos brillantes”

"Fallout" Plataforma: Prime Video "Inspirada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas, 'Fallout' narra la lucha por la supervivencia en un mundo desolado donde los recursos son escasos. Después de dos siglos desde el apocalipsis, una residente de un refugio antinuclear se ve obligada a aventurarse en la superficie, donde descubre un yermo repleto de sorpresas y peligros inesperados".

Fecha de estreno: Se estrenó el 11 de abril.

Duración: 8 episodios (Temporada 1).

¿Por qué ver? ”Luego del éxito de ‘The Last of Us’ en 2023, otra serie demostró que las adaptaciones de videojuegos no son todas nefastas. Pero esta adaptación tiene su propio ritmo y sus propios recursos para sorprenderte en cada paso que da la trama. Tiene un poco de todo: es graciosa, pero también sangrienta y apocalíptica. No podrás esperar a su segunda temporada”.

"Bebé Reno" Plataforma: Netflix "La trama sigue a Donny Donn, un barman con aspiraciones de convertirse en comediante. Su vida da un giro inesperado cuando Martha Scott, una mujer vulnerable, desarrolla una obsesión por él. Martha, una acosadora profesional con antecedentes penales, comienza a acosar a Donny, invadiendo tanto su vida personal como profesional. Con el tiempo, Donny se ve profundamente afectado por esta situación y se ve obligado a tomar medidas drásticas para detenerla antes de que la situación se agrave. Basada en un hecho real. Escrita y protagonizada por Richard Gadd".

Fecha de estreno: Se estrenó el 11 de abril.

Duración: 7 episodios (1 temporada).

¿Por qué ver? ”Uno de los grandes éxitos de Netflix de este 2024. Se estrenó sin mucha promoción y no tardó mucho en colarse entre las más vistas gracias al boca a boca. El factor de ‘historia real’ con el que se promociona desde la primera escena captura mucho más la atención del público, que es samaqueado por un crudo retrato de lo que es vivir con un trauma. Una serie que te lleva a lugares incómodos pero a reflexiones muy necesarias en estos tiempos”.

"Hacks", temporada 3 Plataforma: Max "Deborah Vance ha recuperado por completo su estatus de estrella de la comedia gracias a la ayuda de Ava, una joven guionista con un pasado problemático que luchaba por encontrar trabajo después de un desafortunado incidente en las redes sociales. Pero tras el éxito logrado juntas, la tercera temporada las encontrará distanciadas, aunque sus vidas profesionales se volverán a cruzar para enseñarles valiosas lecciones sobre la gratitud y la soledad".

Fecha de estreno: Se estrenó el 2 de mayo.

Duración: 9 episodios (Temporada 3).

¿Por qué ver? ”El mejor guion de una serie estrenada en los últimos cinco años lo tiene esta serie y solo mejora temporada a temporada, el humor está más afilado que nunca en esta tercera entrega que rinde un hermoso homenaje a las personas que forman parte del mundo del entretenimiento, pero también a quienes lo consumen”.

