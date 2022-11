“Special” es el disco que ha terminado de consagrar la carrera de la norteamericana Lizzo. Temas como “About Damn Time” y “2 Be Loved” se han apoderado de todas las plataformas digitales y en este documental de hora y media, la artista muestra el proceso de todo lo que ha tenido que pasar para llegar a la cima y a estas canciones. Imágenes inéditas de su infancia se combinan con el registro que empezó a hacer de su rutina fuera y dentro del escenario desde el 2019. Un filme detallado de cómo se hace una estrella.

3

Peace, Peace, Now, Now – Star Plus

(Disponible desde el 25 de noviembre)