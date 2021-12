Conforme a los criterios de Saber más

Netflix

El gigante del streaming estrena tantas series que se necesitaría un artículo propio para describir todas las que vienen, así que solo mencionaré algunas. Por un lado, el ya clásico “Stranger Things” lanzará su cuarta temporada, que combinará el tópico de la casa embrujada con el regreso del policía Jim Hopper (David Harbour), quien por azares del guion fue transportado a Rusia (estreno a mediados del 2022). Otro estreno a destacar es “Bridgerton”, creación de Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”) basada en las novelas de Julia Quinn, sobre una familia en la Inglaterra del siglo XIX. En esta ocasión, se narrará la historia de amor de otros personajes, fiel a lo que ocurre en la obra original (25 de marzo). Y tras una larga espera, por fin tendremos quinta temporada de “The Crown”, que seguirá a la familia real británica en los años 90, ahora con el rol protagónico de Imelda Staunton como la Reina Isabel II (estreno en noviembre). ¿Otras novedades? La versión coreana de “La casa de papel” y la quinta temporada de “Élite”.

Primer adelanto de la esperada serie de Netflix que trae de regreso a los adolescentes más valientes de los años 80.

Disney+

Si bien su catálogo no es tan abultado como el de Netflix, Disney+ tiene dos de las mayores franquicias de entretenimiento de la historia: el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y Star Wars. En lo primero, destacan dos series: “Ms. Marvel”, que sigue a la adolescente de Nueva Jersey Kamala Kahn (Iman Vellani); y “She-Hulk”, donde conocemos a la abogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany). En ambos casos, ellas obtienen súper poderes y sus vidas cambian por completo. En cuanto a la saga de ciencia ficción espacial, llegará “Obi Wan Kenobi”, que trae de regreso a Ewan McGregor y Hayden Christensen como los jedi Obi Wan y Darth Vader. También del mismo universo llega “Andor”, precuela de “Star Wars: Rogue One” con el rol protagónico de Diego Luna. Ninguna serie tiene fecha exacta de estreno.

La adolescente Kamala Khan adquiere súper poderes en la próxima serie de Marvel Studios: "Ms. Marvel".

HBO Max

Así como Marvel Studios tiene series conectadas a sus películas, Warner Bros. lanzará el primer programa conectado a su universo de películas: “Peacemaker”, protagonizado por John Cena como un antihéroe capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar la paz, aunque para ello deba matar a inocentes (13 de enero). Pero si hay un estreno grande en esta plataforma, ese es “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones” con Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith en roles protagónicos. La serie mostrará el inicio del fin de la casa Targaryen, que entra en una guerra civil donde hermano pelea contra hermano y emplea como armas a las criaturas más peligrosas del mundo: los dragones (sin fecha exacta). También regresan con nuevas temporadas las series “The Fligh Attendant” y “Harley Quinn”; además del episodio especial con el reencuentro del elenco de “Harry Potter”.

El villano que cree ser héroe está de regreso para traer la paz al mundo y no le importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirlo.

Amazon Prime Video

No hay fecha de lanzamiento, pero se espera que la tercera temporada de “The Boys” llegue el próximo año, pues los episodios ya terminaron de filmarse en septiembre último. En esta ocasión, la serie de superhéroes mostrará a un equipo equivalente a los Vengadores de Marvel; pero de moral retorcida, como es usual en esta serie paródica. ¿Pero cuál es el plato fuerte del servicio? “El señor de los anillos”, serie precuela de la saga literaria creada por J.R.R. Tolkien. Filmada en Nueva Zelanda, como las dos trilogías del cine, mostrará otra lucha entre los habitantes de la Tierra Media y las fuerzas del mal. Contará con un elenco de actores donde destacan Robert Aramayo y Joseph Mawle, que aparecieron brevemente en “Game of Thrones” (2 de septiembre).

Star+ y Crunchyroll

El otro servicio de streaming de Disney, Star+, lanzará una historia que promete polémica, “Santa Evita”, que contará la vida de Eva Perón, exprimera dama de Argentina, cuya muerte conmocionó a la nación e incluso su cadáver desencadenó una lucha política (sin fecha exacta). Por su parte, el servicio de anime Crunchyroll estrena en enero la segunda parte de la última temporada de “Attack on Titan”, donde soldados que han buscado la libertad de su pueblo por años pagarán las consecuencias de atacar a la nación más poderosa del mundo. La serie desafía el concepto de qué significa ser héroe o villano (9 de enero).

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan" null

Lee también